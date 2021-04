Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 26. April bis 2. Mai 2021

Komm, lieber Mai und mache, die Bäume wieder grün: Es ist soweit, die Natur erwacht, der Winterschlaf ist vorbei. Ab sofort gibt es keine Ausreden mehr. Macht was. Gründet. Bringt euer Business voran. In unseren Termin-Highlights gibt’s ein paar Anregungen, wo ihr euch noch mehr Anregungen holen könnt.

Online-Event: KI-Camp 2021

Online, 27. April 2021

Das KI-Camp des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI) bringt junge KI-Talente mit internationalen KI-Expertinnen und -Experten zusammen.

Im Dialog mit Algorithmen

Online-Event: Kickstart your Smart City Project! – Matchmaking 2021

Online, 27. April 2021

Beim Matchmaking der europäischen Initiative Smart Cities Marketplace könnt ihr in 1:1 Meetings mit Investoren eure Smart City Projektidee vorstellen.

Zueinander finden

Online-Seminar: “Trittsicher auf allen Wegen” Frankfurt 2021

Online, 27. und 28. April 2021

Im Workshop erfahrt ihr, weshalb Achtsamkeit und Resilienz feste Begleiter auf dem Weg jeder Gründerin und Unternehmerin sein sollten.

Achtet auf euch

Online-Seminar: Digitaler Design Thinking Workshop mit Ideenwald & Gipfelsprint 2021

Online, 27. und 28. April 2021

Eineinhalb Tage lernen: wie ihr Ideen generiert und sie durch Prototyping umsetzt. Um eure Kreativität spezifisch zu lenken wird es in dem Workshop um die Themen „Smart Village“ und „Green Village“ gehen.

Gut zu wissen

Online-Seminar: BREXIT & Entsendung – Was Unternehmen beachten müssen!

Online, 27. April 2021

Informationsveranstaltung zu den geänderten Gegebenheiten bei Arbeitnehmerfreizügigkeit & Entsendung von MitarbeiterInnen in das Vereinigte Königreich.

Keep calm

Online-Seminar: “Existenzgründung im Handwerk”

Online, 29. April 2021

Wer sich in einem Handwerk selbstständig machen möchte, muss sich in vielen Dingen auskennen, hat aber auch vielfältige Möglichkeiten, sich selbst beruflich zu verwirklichen. In einem umfangreichen Seminar machen euch die Experten von merkur-start up mit praktischen Tipps fit für die Existenzgründung im Handwerk.

Selbstständig zum goldenen Boden

“Fragen kostet nichts – auch in der Krise”

Frankfurt am Main, 29. April 2021

Gerade in Krisenzeiten ist guter Rat für Gründer und Unternehmer entscheidend. Beim Online-Seminar “Fragen kostet nichts” könnt ihr euch einen Überblick zu vielen Themen verschaffen und wertvolle Tipps erhalten.

Gar nicht teuer

Online-Event: GATEWAY49-Accelerator “Ready 4 Growth” Lübeck

Online, 30. April 2021

Im Rahmen des Online-Events werden die StartUps aus der zweiten Runde des GATEWAY49-Accelerators ausgezeichnet und verabschiedet.

Flügge geworden

Online-Seminar: Gründerwissen “Kaufmännisches Know-How”

Online, 30. April 2021

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar „Gründerwissen: Kaufmännisches Know-How“ führen Sie die Experten von merkur-start up in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein..

Alles eingerechnet

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Preis für digitales Miteinander 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. April 2021

Digital ist besser, wenn alle teilhaben können: Der “Preis für digitales Miteinander” ist mit insgesamt 20.000 Euro Preisgeld dotiert und wird in den Kategorien “Digitale Teilhabe” und “Digitales Engagement” vergeben.

CONTENTshift-Accelerator 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Mai 2021

Ihr habt eine innovative Idee für die Content-Branche, aber euch fehlen Kontakte, Branchenwissen und Reichweite, um richtig durchstarten zu können? Der CONTENTshift-Accelerator setzt genau hier an.

Smart City Challenge Leipzig 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 7. Mai 2021

“Smart City Challenge”: Leipzig sucht die besten Ideen für das digitale Morgen.

hubitation Contest 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2021

Call 4 Innovation – bewerbt euch mit euren innovativen Ideen für das Wohnen von morgen.

Hessischer Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2021

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 14. Juni in vier Kategorien bewerben.

SENovation-Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2021

Unternehmensgründer in der Seed-Phase und junge Startups, die mit ihrer Innovation vor allem Seniorinnen und Senioren ansprechen, können sich beim SENovation-Award 2021 bewerben.

