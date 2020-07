Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 27. Juli bis 2. August 2020

Man kann über das Wetter sagen, was man will. Fest steht: Der Sommer ist da. In voller Pracht. Zumindest, was die Größe des gleichnamigen Lochs, das seinen Namen trägt, angeht. Unser Tipp daher: Ruhig mal entspannen und die Füße in einen See halten. Dann lassen sich die Termine vom 27. Juli bis 2. August 2020 auch ganz locker bewältigen.

Online-Seminar: “Digitale Kompetenzen – Erstellung digitaler Inhalte” am 27. Juli 2020

Online, 27. Juli 2020

Die Teilhabe an der digitalisierten Gesellschaft ist nur für die Menschen möglich, die über die nötigen digitalen Kompetenzen verfügen: Die Experten von merkur-start up machen euch in einer Reihe von kostenlosen Online-Seminaren fit für die digitale Welt. Teil vier der Seminarreihe beschäftigt sich mit der Entwicklung eigener digitaler Inhalte.

Selber machen

Online-Seminar für Gründungsinteressierte am 28. Juli 2020

Online, 28. Juli 2020

Euer Entschluss zur Selbstständigkeit steht, jetzt gilt es, eure Unternehmensidee zu konkretisieren und Formalitäten zu erledigen. Im kostenfreien Online-Seminar klären Experten grundlegende Fragen rund um eure Selbstständigkeit.

Den Anfang machen

Online-Seminar: “Marketingfehler vermeiden und Vertriebsoptimierung” am 29. Juli 2020

Online, 29. Juli 2020

Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen sind oft Meister ihres Fachs: Aber nicht alle denken darüber nach, wie, zu welchem Preis und an welche Zielgruppe sie ihr Produkt oder ihre Dienstleistung verkaufen können. Im kostenlosen Online-Seminar erfahrt ihr, wie ihr klassische Marketingfehler vermeiden und euren Vertrieb optimieren könnt.

Sauber starten

Online-Seminar: “Gründerwissen – Marketing für Existenzgründer” am 30. Juli 2020

Online, 30. Juli 2020

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Online-Seminar: “Website-Gestaltung inkl. Live-Website-Check” am 30. Juli 2020

Online, 30. Juli 2020

Wie gestalte ich eine Website? Das erfahrt ihr in einem kostenlosen Online-Seminar inklusive Live-Website-Check für Gründer.

Klick, klick hurra

Online-Event: Demoday “Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2020”

Online, 30. Juli 2020

Wer zahlreiche Preisträgerteams und ihre innovativen Ideen live erleben möchte, bekommt am 30. Juli beim Demo Day die Gelegenheit dazu.

Zeigt her eure Ideen

Online-Event: Legal Boost for Startups – Markt, Wettbewerb & Mitarbeiter Juli 2020

Online, 30. Juli 2020

Wer sicher und fair am Markt, mit dem Wettbewerb und den Mitarbeitern agiert, hat so gut wie gewonnen. Damit der Marktauftritt nicht zum Boomerang wird, gibt es im Online-Seminar wertvolle Informationen dazu.

Abgesichert

Online-Event: gateACADEMY CleanTech – Klimaneutralität als Wettbewerbsvorteil Juli 2020

Online, 31. Juli 2020

Der Fokus im Workshop liegt auf der Vermarktung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Die Teilnehmer erfahren, wie die Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Vermeidung von Emissionen gewinnbringend kommuniziert werden können.

Kleine Fußabdrücke

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Mehr Infos

Investforum Pitch-Day 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020

Bis zu 100 Investoren, 25 Startups, 5 Minuten Zeit: Am 24. September 2020 bringt der Investforum Pitch-Day im Jahrtausendturm in Magdeburg Startups und Investoren zusammen.

Mehr Infos

DIGITAL FUTUREcongress Startup-Award 2020 – Bewerbungs

Bewerbungsschluss: 6. August 2020

Get in touch with customers & investors: Start-Up Award @ DIGITAL FUTUREcongress 2020 in München. Noch bis 6. August 2020 können sich Gründer bewerben, um wertvolle Kontakte mit potenziellen Geld- und Auftraggebern zu knüpfen.

Mehr Infos

Frist verlängert: Hessischer Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. August 2020

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 29. Mai in vier Kategorien bewerben.

Mehr Infos

Leipziger Gründernacht 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2020

Bei der Leipziger Gründernacht werden die begehrten Preise für die vielversprechendste Geschäfts­idee und das beste StartUp aus der Stadt Leipzig und den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen vergeben. In den Kategorien “Idee” und “StartUp” geht es um Preisgelder in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

Mehr Infos

Mentoring für Gründer Offenbach 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2020

Die Gründerstadt Offenbach ermöglicht Gründern und Startups aus der Stadt Offenbach den Zugang zu einem erfahrenen Mentor und bietet Netzwerke.

Mehr Infos

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

Mehr Infos

Landshuter Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Oktober 2020

Der Landshuter Gründerpreis wird für herausragende und innovative Geschäftsideen verliehen. Mit der Auszeichnung sollen Unternehmertum und Gründergeist in der Region Landshut und darüber hinaus gefördert und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts nachhaltig gesichert werden.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.