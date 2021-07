Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 28. Juni bis 4. Juli 2021

Online-Event: How it works: Dein Weg durchs Studium zum Job 2021

Online, 3. bis 29. Juni 2021

Welcher Job passt zu mir? Welche Methoden helfen mir im Studium? An vier Thementagen gibt es in Live Talks, Online Seminaren, Yoga Sessions und Get together Tipps und Tricks für Studium und Karrierestart.

So kann’s losgehen

Online-Seminar: AUF-Workshop „Einzigartig zum Erfolg: Markenaufbau und Personal Branding” 2021

Online, 28. Juni 2021

Mache Dein Unternehmen einzigartig! Das Projekt “AUF – mobile Akademie Unternehmensnachfolge für Frauen” macht euch fit für den Chefinnen-Sessel.

Selbst ist die Zukunt

Hybrid-Event: ruhrSUMMIT 2021 Bochum

Online/Bochum, 29. und 30. Juni 2021

Der ruhrSUMMIT hat in den letzten Jahren erfolgreich Startups mit Unternehmen und Investoren aus ganz Europa zusammengebracht. In diesem Jahr gibt es das Beste aus beiden Welten: Der ruhrSUMMIT 2021 wird hybrid veranstaltet.

Im Westen viel Neues

Online-Seminar: Gründerwissen “Online Marketing”

Online, 29. Juni 2021

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt euch die Grundlagen des Online Marketings und erklärt euch, welche Maßnahmen für euch wirklich relevant sind.

Auf allen Kanälen

Online-Seminar: Gründerwissen “Businessplan”

Online, 29. Juni 2021

Im Online-Seminar wird sich euer Berater eurer Unternehmensplanung widmen und euch beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Fertig machen

Online-Seminar: Gründerwissen “Gründungsfinanzierung und Fördermittel”

Online, 29. Juni 2021

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Online-Seminar: Gründerwissen “Social Media Marketing”

Online, 30. Juni 2021

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt euch mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Bekannt werden

Online-Seminar: “Existenzgründung kompakt: Gastronomie”

Online, 30. Juni 2021

Wer sich in der Gastronomie selbstständig macht, muss sich mit vielen Dingen auskennen. Im kostenlosen Online-Seminar bekommt ihr eine kompakte Übersicht über die ersten Schritte zur Existenzgründung in der Gastronomie.

Wirt werden

Online-Event: #25to25 – The Female Founder Pitch 2021

Online, 30. Juni 2021

Bist du bereit, Teil des weltweit größten Online-Pitch-Wettbewerbs für Startups zu werden? Stell dir ein Event vor, bei dem Du als Gründerin gezielt auf Investor:innen triffst und als Startups die Chance nutzt, dich vor tausenden Interessenten zu präsentieren.

Zeiten ändern sich

Online-Event: Pitch Club Developer Edition #86 München 2021

Online, 1. Juli 2021

Softwareentwickler und IT-Professionals aufgepasst! Startups und Unternehmen präsentieren sich in der Pitch Club Developer Edition mit einem Pitch und geben Antworten auf kritische Fragen.

Entwickler gesucht

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

SENovation-Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2021

Unternehmensgründer in der Seed-Phase und junge Startups, die mit ihrer Innovation vor allem Seniorinnen und Senioren ansprechen, können sich beim SENovation-Award 2021 bewerben.

Mehr Infos

Inno Award 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2021

Mit dem Innovationspreis schaffen wir einen zusätzlichen Anreiz für Kreativität und Innovationsgeist. Gesucht werden innovative Ideen und nachhaltige Konzepte für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2021

Die KfW Bankengruppe zeichnet mit diesem renommierten Wettbewerb junge Unternehmen aus ganz Deutschland aus, die für ihre Ideen und ihren Mut öffentliche Anerkennung erfahren sollen. Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen bzw. Unternehmensnachfolger ab Gründungsjahr 2016.

Mehr Infos

Female Founders Startup Accelerator 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2021

Female Founders sucht wieder nach innovativen und skalierbare frauengeführte Ventures (branchenunabhängig) mit einem existierenden MVP.

Mehr Infos

i4Challenge 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2021

Innovative Startups, KMU und Innovatoren am Oberrhein (BaWÜ, Elsaß, Schweiz) können ihre Projekte, Produkte und Dienstleistungen zu Industrie 4.0 bis zum 15. Juli einreichen.

Mehr Infos

Europäischer Förderpreis Next Generation 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2021

Unter dem diesjährigen Motto: „Mit digitaler Bildung zum Erfolg“ können sich engagierte und kreative Startups, Gründer*innen und Projektinitiatoren*innen aus dem Bereich digitale Bildung mit ihren Produkten, Geschäftsmodellen und Projekten bewerben.

Mehr Infos

Focus Innovationspreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 18. Juli 2021

Wer morgen bestehen will, muss heute vorangehen : Auch in diesem Jahr werden wieder herausragende und zukunftsweisende Unternehmen und Gründer honoriert, die mit ihren Ideen Gutes für die Gesellschaft tun. 1 Million Euro Mediavolumen für eure Ideen!

Mehr Infos

Online-Event: Matching Veranstaltung der Business Angels RLP – Bewerbung bis 13. August

Bewerbungsschluss: 13. August 2021

Wenn ihr euch für die Unterstützung bzw. eine Beteiligung eines Business Angels an eurem Unternehmen interessiert, ist der Weg des Kennenlernens ganz einfach.

Mehr Infos

Gründerpreis Pioniergeist 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2021

Der Wettbewerb Pioniergeist, der 2021 zum dreiundzwanzigsten Mal ausgeschrieben wird, soll dazu beitragen, die Gründung selbstständiger Existenzen in Rheinland-Pfalz weiter voranzutreiben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2021!

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.