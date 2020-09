Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 28. September bis 4. Oktober 2020

Zwar gibt es in der ersten Oktoberwoche seit 30 Jahren einen Feiertag, zu feiern gibt es aber nicht in diesem Jahr nicht viel. Das Wetter und das Virus lassen den 3. Oktober ziemlich mickrig erscheinen. Und einen zusätzlichen freien Tag bringt der Tag der Deutschen Einheit auch nicht mit. Einfach mal kurz durchschnaufen wäre nach den zuletzt hektischen Wochen trotzdem eine gute Idee.

Online-Event: The Bits & Pretzels Networking Week 2020

Online, 27. September bis 2. Oktober 2020

Bits & Pretzels ist eine Veranstaltung von Gründern für Gründer. Keine Kompromisse, wenn es um Inhalte für Unternehmerkollegen geht – Gründer bekommen bei diesem Event, was sie brauchen, um ihre Ziele zu erreichen und nach den Sternen zu greifen.

Bigger, better, virtuell

Online-Seminar: Online verkaufen – Verkaufskanäle im Internet und der eigene Onlineshop

Online, 28. September 2020

Wie verkaufe ich mein Produkt im Internet? Eine erste Orientierung im Dschungel der Shopsysteme und Verkaufsplattformen schafft dieser Workshop, indem er einen Überblick über Möglichkeiten, Chancen und Richtlinien, gibt, um Produkte effektiv online zu verkaufen.

Marktschreier 2.0

Online-Seminar: “Digitale Kompetenzen – Einführung”

Online, 28. September 2020

Die zunehmende Digitalisierung bietet uns fortlaufend neue technische Errungenschaften und Möglichkeiten: Die Experten von merkur-start up machen euch in einer Reihe von kostenlosen Online-Seminaren fit für die digitale Welt.

Wissen ist Macht

Online-Seminar: Storytelling – Die Magie der Unternehmensgeschichte Mannheim

Online, 29. September 2020

Welche Geschichte erzählt ihr? Alles zum Thema Storytelling im Marketing erfahrt ihr bei diesem Seminar und lernt gleich, wie ihr gute Geschichten am besten erzählt.

And what’s your story?

Online-Seminar: Fragen kostet nichts – auch in der Krise! Frankfurt

Online, 29. September 2020

Gerade in Krisenzeiten ist guter Rat für Gründer und Unternehmer entscheidend. Beim Online-Seminar “Fragen kostet nichts” könnt ihr euch einen Überblick zu vielen Themen verschaffen und wertvolle Tipps erhalten.

Gar nicht teuer

Online: Virtuelle Automotive Jobmesse 2020

Online, 30. September 2020

Die Online-Karrieremesse für Absolventen, Young- und Senior-Professionals aus dem Automotive-Sektor bietet online die Möglichkeit zahlreiche Aussteller und Stände an virtuellen Messeständen zu entdecken.

Überall fahren

Werbewirkungsgipfel Frankfurt 2020

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2020

Unter dem diesjährigen Motto “Wie Werbung wirkt – So gelingt der Neustart” informieren sich Werbetreibende und Mediaplaner über den aktuellen Stand und die Herausforderungen der Werbewirkungsforschung.

Reklame geht immer

Online, 1. Oktober 2020

Das lebenslange Lernen wird im digitalen Zeitalter zur Pflicht: Die Experten von merkur-start up machen euch in einer Reihe von kostenlosen Online-Seminaren fit für die digitale Welt. Teil zwei der Seminarreihe beschäftigt sich mit Recherche, Suche und Filterung von Daten, Informationen und digitalen Inhalten.

Mehr Wissen, mehr Macht

Pitch Club Developer Edition #61 Hamburg 2020

Hamburg, 1. Oktober 2020

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Online-Seminar: Gründerwissen “Steuern für Existenzgründer”

Online, 2. Oktober 2020

Im kostenfreien Experten-Seminar erfahrt ihr, warum es sinnvoll ist, sich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommt ihr im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

ADLab Startup-Inkubator Frankfurt 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

ADLab ist ein Startup-Projekt für Berufseinsteiger der Fachbereiche Design, Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Der Agentur-Inkubator bietet für ein Jahr kostenlose eigene Büroräume, eigene Infrastruktur und die Möglichkeit der Vernetzung im Rhein-Main-Gebiet.

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

Samsung for Impact Accelerator “Tech for Green Deal” 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Oktober 2020

Der Samsung for Impact Accelerator sucht Early-Stage Tech-Startups mit sozialem und ökologischem Impact. Der Accelerator hilft euch bei der Skalierung eures Geschäftsmodells durch strategisches Coaching und Zugang zu den Netzwerken von Samsung und Impact Hub Berlin.

Medieninnovationszentrum Babelsberg: Förderung von Startups und Studierenden – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 11. Oktober 2020

Das Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) fördert technisch innovative Vorhaben von Studierenden, AbsolventInnen und Startups in der Gründungsphase. In der letzten Förderrunde des Jahres suchen wir Teams, die an kreativen Lösungen für die Herausforderungen des modernen Journalismus und die Medienwelt der Zukunft arbeiten.

Landshuter Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Oktober 2020

Der Landshuter Gründerpreis wird für herausragende und innovative Geschäftsideen verliehen. Mit der Auszeichnung sollen Unternehmertum und Gründergeist in der Region Landshut und darüber hinaus gefördert und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts nachhaltig gesichert werden.

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. November 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. November 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

