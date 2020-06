Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 29. Juni bis 5. Juli 2020

Wir können euch noch immer keine Ausgehtermine empfehlen, allerdings gibt es einige Online-Seminare und Workshops, in denen Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler in den derzeit schwierigen Zeiten Hilfestellungen bekommen. Außerdem könnt ihr euch auch mit einem der zahlreichen Wettbewerbe und Awards beschäftigen: Hilft auch gegen Langeweile … Und an der frischen Luft kann man sich ja auch ganz gut aufhalten.

Bleibt gesund und vernünftig!

Online-Event: Digitalisierungswoche.com – Digitalisierungs Online-Kongress 2020

Online, 29. Juni bis 3. Juli 2020

Der größte deutschsprachige Hands-On Digitalisierungs Online-Kongress: Lerne in fünf Tagen alles zur Digitalisierung deines KMU.

Webinar: Neu durchstarten nach der Unternehmenskrise mit dem richtigen Training! 2020

Online, 29. Juni bis 1. Juli 2020

Kostenfreie Beratung für UnternehmerInnen in wirtschaftlichen Turbulenzen und nach der Insolvenz mit ausgewählten Experten.

Online-Event: Digitales Covid-19 Barcamp – Wie sieht der Restart aus? 2020

Online, 1. Juli 2020

Viele Fragen bleiben im Hinblick auf die Corona-Krise bisher offen: In dieser Situation der Unsicherheit soll bei diesem Barcamp der interdisziplinäre Diskurs befördert werden und ein Austausch stattfinden.

Webinar: “KfW-Corona-Hilfe: Kredite für Unternehmen” am 3. Juli 2020

Online, 3. Juli 2020

Das kostenlose Webinar “KfW-Corona-Hilfe: Kredite für Unternehmen” richtet sich an Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler die durch die Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten sind und einen Kredit benötigen. Ihr bekommt einen Überblick über Konditionen, Voraussetzungen und Antragsmöglichkeiten.

Onlinekurs: Mit Personal Branding und Storytelling zum Traumjob 2020

Online, 5. Juli 2020

Wie werde ich innerhalb der Sozialen Medien sichtbar und wie finde ich meinen Traumjob? Diese Fragen werden im Workshop beantwortet, sodass ihr am Ende wisst, wie ihr mit Social Media euren Weg zum Traumjob gestalten und bestreiten könnt.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Innovation Call 2020 – Rethink | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2020

Der Innovation Call ist ein bundesweiter Wettbewerb für Gründungswillige, Freiberufler und junge Unternehmen mit dem Ziel, kreative und innovative Lösungen zu konkreten Frage- und Problemstellungen der Unternehmen der Metropole Ruhr zu finden.

3. Online Social StartUp Pitch SSX @ ONE – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2020

Keine #MTG und deshalb auch kein Social StartUp Pitch? Das geht gar nicht. Auch wenn die Millerntor Gallery abgesagt wurde: Um sozialen Unternehmen auch in diesem Jahr eine Bühne zu bieten, wird der Hamburger Social StartUp Pitch digital stattfinden.

Hochschulzertifikat “Gründung eines eigenen Startups” – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. Juli 2020

Kostenloses Förderprogramm für GründerInnen: Bis 13. Juli für das Hochschulzertifikat “Gründung eines eigenen Startups” bewerben.

Investforum Pitch-Day 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020

Bis zu 100 Investoren, 25 Startups, 5 Minuten Zeit: Am 24. September 2020 bringt der Investforum Pitch-Day im Jahrtausendturm in Magdeburg Startups und Investoren zusammen.

DIGITAL FUTUREcongress Startup-Award 2020 – Bewerbungs

Bewerbungsschluss: 6. August 2020

Get in touch with customers & investors: Start-Up Award @ DIGITAL FUTUREcongress 2020 in München. Noch bis 6. August 2020 können sich Gründer bewerben, um wertvolle Kontakte mit potenziellen Geld- und Auftraggebern zu knüpfen.

Frist verlängert: Hessischer Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. August 2020

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 29. Mai in vier Kategorien bewerben.

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

