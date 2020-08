Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 3.bis 9. August 2020

Es ist ja Urlaubszeit und Sommer obendrein, nur ist es in diesem Jahr nicht ganz so einfach, unbeschwert zu sein. Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen. Es trifft sich also ganz gut, dass sich das Bier feiern lässt. Anstoßen am internationalen Tag des Bieres ist ausdrücklich erlaubt. Und ansonsten gilt in der ersten Augustwoche die Devise: Lasst es ruhig mal locker angehen. Wer hin und wieder mal entspannt, hat mehr vom Gründen.