Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 3. bis 9. Mai 2021

Da leben wir also munter weiter über unsere Verhältnisse: Wären alle Menschen auf der Welt so verschwenderisch wie die Deutschen, dann wären die nachhaltigen Ressourcen schon am 5. Mai verbraucht. Das ist viel früher als die Erde verkraftet. Dabei brauchen wir doch unseren Planeten. Sehr sogar. Es gibt also viel zu tun, damit wir als Spezies vielleicht doch eine etwas längere Zukunft haben.