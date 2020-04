Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 30. März bis 5. April 2020

Im Moment und auf absehbare Zeit können wir euch keine Ausgehtermine empfehlen, allerdings gibt es einige Online-Seminare und Workshops, in denen Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler in den derzeit schwierigen Zeiten Hilfestellungen bekommen, um die zahlreichen wirtschaftlichen Rettungsschirme von Bund und Ländern nutzen zu können. Außerdem könnt ihr euch auch mit einem der zahlreichen Wettbewerbe und Awards beschäftigen: Hilft auch gegen Langeweile …

Wir haben uns entschlossen, wegen des Coronavirus abgesagte Veranstaltungen nicht aus dem Kalender zu löschen, damit ihr einen Überblick behaltet, welche Events betroffen sind. Gleichwohl haben wir abgesagte Veranstaltungen – soweit uns bekannt – markiert und aktualisieren den Eventkalender regelmäßig.

Bleibt gesund und zuhause!

Experten-Webinar #1: Mit Unterstützung und Soforthilfen die Corona-Krise bewältigen 2020

Online, 31. März 2020

Um Unternehmen in Schwierigkeiten intensive Hilfestellungen zu geben, haben die Bundesregierung und die einzelnen Länder umfangreiche Rettungsschirme beschlossen. Für wen diese Soforthilfen in Frage kommen und wie sie beantragt werden können, erfahrt ihr im Experten-Webinar der merkur-start up GmbH.

Die Krise überstehen

(Video-)Telefonischer Sprechtag Unternehmensnachfolge Frankfurt 2020

Frankfurt am Main, 31. März 2020

Bewährtes erhalten, Neues gestalten – darum geht es beim Thema Unternehmens­nachfolge. Beim branchenübergreifenden Sprechtag steht die Anlaufstelle Unternehmensnachfolge für Fragen zu eurem Übernahmevorhaben zur Verfügung und gibt ein individuelles Feedback. Der Sprechtag findet telefonisch oder per Videotelefon statt.

Freundliche Übernahme

Experten-Webinar #2: Mit Unterstützung und Soforthilfen die Corona-Krise bewältigen 2020

Online, 3. April 2020

Um Unternehmen in Schwierigkeiten intensive Hilfestellungen zu geben, haben die Bundesregierung und die einzelnen Länder umfangreiche Rettungsschirme beschlossen. Für wen diese Soforthilfen in Frage kommen und wie sie beantragt werden können, erfahrt ihr im Experten-Webinar der merkur-start up GmbH.

Die Krise überstehen

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Mehr Infos

“Clever sparen mit deiner Upcycling-Idee”: Kreativwettbewerb für Startups – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. März 2020

Bei diesem Kreativwettbewerb sind kreative, nachhaltige DIY-Ideen rund um das Upcycling von Produkten gefragt. 2000 Euro Preiseld für das Gewinner-Startup.

Mehr Infos

Innovation Call 2020 – Rethink | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. April 2020

Der Innovation Call ist ein bundesweiter Wettbewerb für Gründungswillige, Freiberufler und junge Unternehmen mit dem Ziel, kreative und innovative Lösungen zu konkreten Frage- und Problemstellungen der Unternehmen der Metropole Ruhr zu finden.

Mehr Infos

VIR Innovationswettbewerb Sprungbrett 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. April 2020

Die Initiative fördert und unterstützt Menschen mit innovativen Ideen und Neugründer aus der digitalen Touristik. Für die Teilnehmer des Wettbewerbs eröffnen sich neue Wege und wertvolle Kontakte zu bekannten Vertretern der digitalen Tourismusbranche.

Mehr Infos

Science4Life Businessplan-Wettbewerb Businessplanphase 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. April 2020

Die Businessplanphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback.

Mehr Infos

Female Founders Cup 2020

Bewerbungsschluss: 18. April 2020

Baden-Württemberg sucht die besten Geschäftsideen von Frauen: Bewerbungen sind bis 18. April 2020 möglich. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2019 wird der FEMALE FOUNDERS CUP auch im Jahr 2020 ausgetragen.

Mehr Infos

Preis für digitales Miteinander 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. April 2020

Der Preis für digitales Miteinander möchte diejenigen wertschätzen, die den digitalen Wandel für bürgerschaftliches Engagement nutzbar machen und solchen Projekten Sichtbarkeit verleihen.

Mehr Infos

CONTENTshift-Accelerator 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2020

Der CONTENTshift-Accelerator sucht die besten Geschäftsmodelle von Startups der Buch- und Medienbranche. Das internationale Programm führt Investoren, Gründer und Experten zusammen.

Mehr Infos

Hessischer Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 29. Mai 2020

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 29. Mai in vier Kategorien bewerben.

Mehr Infos

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Juni 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.