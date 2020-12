Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 30. November bis 6. Dezember 2020

Online-Event: Ultimate Demo Day 2020

Online, 30. November 2020

Der Ultimate Demo Day – das virtuelle Pitch- und Networking-Event mit über 50 Startup-Pitches, einer Matchmaking-Plattform und einer Startup-Ausstellung bietet euch zahlreiche Chancen!

Online-Event: ODC – Open Digital City 2020

Online, 1. bis 31. Dezember 2020

Am 1. Dezember geht die “Open Digital City” (ODC) als weltweit erste virtuelle Marketing- und Eventstadt an den Start und revolutioniert so die digitale Konferenz- und Messelandschaft – mit ständig verfügbarem Marketing- und Vertriebswissen, einzigartig inszeniert in einer neuartigen Atmosphäre.

Online-Event: Pitchbreak Saarbrücken – Ausgabe 15

Online, 1. Dezember 2020

Mit dem Onlineformat #pitchbreak möchte die KWT Gründer, Start-ups, Investorinnen und Investoren sowie Unternehmen unkompliziert zusammenbringen.

Online-Event: Innovations-Café – Startups virtuell erleben 2020

Online, 1. Dezember 2020

In der besonderen Weihnachstedition stehen die Start-ups von HM/SCE im Mittelpunkt. Erlebt einen Abend voller spannender und abwechslungsreicher Pitches von Gründern und die Möglichkeit, die Teams im Rahmen einer Startup-Messe virtuell näher kennen zu lernen.

Online-Event: Pitch Club #22 “Hessen Ideen” 2020

Online, 2. Dezember 2020

Die virtuelle Bühne wird zum „Ring“, in dem sich die Finalisten des “Hessen Ideen”-Wettbewerbs gegenüber den kritischen Fragen der Investoren “verteidigen” müssen.

Online-Event: Pitch & Punsch 49

Online, 2. Dezember 2020

Der GATEWAY49 Demo Day „Pitch und Punsch 49″ ist das ideale Event, um innovative StartUps aus Schleswig-Holstein kennenzulernen.

Online, 4. Dezember 2020

Im Mittelpunkt der dreiteiligen Seminarreihe steht das Arbeiten im Home-Office. Teil zwei beschäftigt sich mit Rechtsfragen rund um Home-Office und dem mobilen Arbeiten sowie mit Fragen der Arbeitszeit und des Datenschutzes.

Online-Seminar: “Digitale Markterschließung” am 4. Dezember 2020

Online, 4. Dezember 2020

Die Digitalisierung ist nicht nur unaufhaltbar, sie ist für Selbstständige und KMU auch überlebenswichtig: Im Online-Seminar erfahrt ihr, wie ihr mit einer durchdachten Digitalstrategie alternative Vertriebswege erschließen, neue Kunden gewinnen und euer Geschäft online erweitern könnt.

Akquise lernen – Von der Neukundin zur Stammkundin Bremen 2020

Bremen, 5. Dezember 2020

In diesem Seminar erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam, wie sich Akquisegespräche am besten vorbereiten und wie sich diese professionell und mit Spaß durchführen lassen. In Praxisübungen werden die Inhalte direkt ausprobiert und das mit individuellem Feedback.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

HSG Alumni Gründerpitch 2021 “Zukunft gestalten” – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Dezember 2020

GestalterInnen der Zukunft gesucht für den 5. HSG Alumni Gründerpitch: Anmelden könnt ihr euch bis zum 1. Dezember 2020 und habt dann die Chance auf insgesamt über 30.000 Euro Preisgeld.

VERLÄNGERT: ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

Science4Life Venture Cup 2021: Konzeptphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. In Phase 2 geht es darum, die Geschäftsidee konzeptionell zu formulieren.

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2021

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz prämiert kreative Ideen für innovative Produkte, neuartige Dienstleistungen und Verfahren neben attraktiven Geldpreisen auch mit der Teilnahmen an diversen Workshops und Seminaren, in persönlichen Beratungsgesprächen oder auch in unentgeltlichen Businessplanerstellungen.

Science4Life Venture Cup 2021: Businessplanphase – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. April 2021

Mit dem Science4Life Venture Cup steht allen Gründern aus den Bereichen Life Sciences und Chemie ein Businessplan-Wettbewerb offen, der speziell auf die Anforderungen der beiden Branchen ausgerichtet ist. Das Ziel der Phase 3 ist die Erstellung eines professionellen Businessplans

