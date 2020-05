Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 4. bis 10. Mai 2020

Wir können euch auf absehbare Zeit keine Ausgehtermine empfehlen, allerdings gibt es einige Online-Seminare und Workshops, in denen Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler in den derzeit schwierigen Zeiten Hilfestellungen bekommen. Außerdem könnt ihr euch auch mit einem der zahlreichen Wettbewerbe und Awards beschäftigen: Hilft auch gegen Langeweile …

Wir haben uns entschlossen, wegen des Coronavirus abgesagte Veranstaltungen nicht aus dem Kalender zu löschen, damit ihr einen Überblick behaltet, welche Events betroffen sind. Gleichwohl haben wir abgesagte Veranstaltungen – soweit uns bekannt – markiert und aktualisieren den Eventkalender regelmäßig.

Bleibt gesund und vernünftig!

Webinar: BAFA-Förderung / Zuschüsse und Kleinkredite am 4. Mai 2020

Online, 4. Mai 2020

Im Experten-Webinar erfahrt ihr, wie ihr den Antrag zur BAFA-Förderung mit 100 Prozent Kostenübernahme stellt und wie Gründer und Kleinunternehmen durch Mikrokredite des Bundes und der Länder Liquiditätsengpässe überbrücken können.

Hilfe bekommen

Online-Event: Innovations-Café – UX Learnings für Startups 2020

Online, 5. Mai 2020

Sebastian Ullherr begleitet Unternehmen aus Industrie, Tech und Startup-Umfeld bei der Entwicklung innovativer Software und berät sie bei ihrer UX Strategie und erzählt darüber. Organisiert wird die Veranstaltung als Online-Event.

Alles für die User

Virtuelle IT Jobmesse 2020

Online, 6. Mai 2020

Die Online-Karrieremesse bietet eine erste Anlaufstelle und Jobangebote für Absolventen, Young- und Senior-Professionals aus dem Bereich IT. Ganz bequem von zuhause aus könnt ihr euch informieren und einen Job finden.

Karriere mit Optionen

Onlinekurs: Akquise-Fitness Mannheim Mai 2020

Online, 6. Mai 2020

Das 42-Tage-Akquise-Fitness-Programm sorgt für neue Kunden, mehr Souveränität bei der Akquise und für ein gefülltes Buch mit Wunschkunden. Dieser Workshop ist euer Probetraining und ihr lernt direkt, wie ihr Interessierte von eurem Produkt überzeugt.

Kunden gewinnen

Webinar: Gründerwissen “Steuern für Existenzgründer” am 6. Mai 2020

Online, 6. Mai 2020

Im kostenfreien Experten-Webinar erfahrt ihr, warum es sinnvoll ist, sich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommt ihr im Webinar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Onlinekurs: Storytelling & Markenbildung Mannheim Mai 2020

Online, 7. Mai 2020

Storytelling – Die Magie eurer Unternehmensgeschichte: Alles zum Thema Storytelling im Marketing erfahrt ihr bei diesem Seminar und lernt gleich, wie ihr gute Geschichten am besten erzählt.

And what’s your story?

Online-Event: Startup Breakfast @ ZOLLHOF Mai 2020

Online, 7. Mai 2020

Nutze die Chance und erweitere deinen Horizont zum Thema "Markteintritt" beim Online-Startup-Breakfast. Mit Croissant von deinem Lieblingsbäcker.

Webinar: (Corona)-Grundsicherung​ für Selbstständige​ am 7. Mai 2020

Online, 7. Mai 2020

Im Webinar bekommt ihr alle wichtigen Informationen zu Leistungen der Grundsicherung für Selbstständige in der Coronakrise. Ihr erfahrt, wie ihr im Rahmen des Sozialschutz-Pakets von der Bundesagentur für Arbeit finanziell unterstützt werdet, auch wenn ihr nicht arbeitssuchend seid.

Ein Netz für alle

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Mehr Infos

CONTENTshift-Accelerator 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2020

Der CONTENTshift-Accelerator sucht die besten Geschäftsmodelle von Startups der Buch- und Medienbranche. Das internationale Programm führt Investoren, Gründer und Experten zusammen.

Mehr Infos

Science4Life Businessplan-Wettbewerb Businessplanphase 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. Mai 2020

Die Businessplanphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback.

Mehr Infos

Hessischer Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 29. Mai 2020

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 29. Mai in vier Kategorien bewerben.

Mehr Infos

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Juni 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

Innovationspreis Berlin Brandenburg 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 22. Juni 2020

Mit dem Innovationspreis Berlin Brandenburg werden jährlich herausragende Innovationen und die dahinter stehenden Akteurinnen und Akteure gewürdigt.

Mehr Infos

