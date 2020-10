Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 5. bis 11. Oktober 2020

Weil Mauern in letzter Zeit wieder in Mode gekommen sind, sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt: Es geht auch ohne. Dafür braucht’s nur eine Portion Offenheit, etwas Neugier und den Willen, etwas zu bewirken in der Welt. Was das mit Gründern zu tun hat? Ganz einfach: Offenheit, Neugier und der Wille, etwas zu bewirken in der Welt. Wo ihr Anleitungen dafür erhaltet, seht ihr in den Terminen der Woche.

Online-Seminar “Recht für Existenzgründer” am 5. Oktober 2020

Online, 5. Oktober 2020

Schon in einer frühen Phase eurer Gründung müsst ihr euch mit vielen rechtlichen Fragen beschäftigen. Im kostenlose Experten-Seminar “Recht für Existenzgründer” bekommt ihr einen Überblick über Themen wie Rechtsformen, Unternehmensbezeichnung, Buchführung, Haftung und Steuern.

Alles, was recht ist

Online-Seminar: “Digitale Kompetenzen – Kommunikation und Zusammenarbeit” am 5. Oktober 2020

Online, 5. Oktober 2020

Digitale Kompetenzen – das ist mehr als das Smartphone zu bedienen oder etwas bei Google zu suchen: Die Experten von merkur-start up machen euch in einer Reihe von kostenlosen Online-Seminaren fit für die digitale Welt. Teil drei der Seminarreihe beschäftigt sich mit digitalen Identitäten und effizienten Kommunikationsmethoden.

Noch mehr Wissen, noch mehr Macht

Online-Event: Innovations-Café open for New Drinks 2020

Online, 6. Oktober 2020

Klimawandel und demografische Veränderung wirken sich in unserem Konsum-, Ess- und Trinkverhalten aus: Kein Wunder, dass Startups die Lebensmittelbranche ständig mit neuen Getränken aufmischen.

Prosit!

Onlinekurs: Akquise-Fitness – Ran an die Kunden! Oktober 2020

Online, 7. Oktober 2020

Es braucht nur 30 Minuten täglich, um wirkungsvolle Akquise zu betreiben und so der Welt zu sagen, dass es euch und euer Unternehmen gibt. “Fast nebenbei” arbeitet ihr damit aktiv an eurer Sichtbarkeit und findet eure Wunschkunden. Dieser Workshop ist euer Probetraining.

Erfolg trainieren

Online-Event: Virtual Product Pitch Fight 2020

Online, 7. Oktober 2020

Zehn Startups, fünf verbale Pitch-Fights, ein Finale – ein Gewinner. Der Gewinner bekommt die Chance, sein Produkt bei Europas größtem Consumer Electronics Retailer zu listen!

Regale füllen

Online-Seminar: “Gründungszuschuss beantragen – Schritt für Schritt” am 7. Oktober 2020

Mit dem Gründungszuschuss könnt ihr bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie ihr den Gründungszuschuss erfolgreich beantragt, erfahren ihr im kostenlosen Online-Seminar.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Online-Seminar: “Gewerbeanmeldung für Immobilienmakler” am 7. Oktober 2020

Online, 7. Oktober 2020

In diesem speziell an (zukünftige) Immobilienmakler*innen gerichteten Online-Seminar erklären euch die Experten von merkur-start up ganz praktisch, auf welche Besonderheiten ihr bei der Gewerbeanmeldung nach § 34c GewO für ein Vermittlungsgewerbe achten müsst.

So klappt’s mit dem Traumhausjob

Online-Seminar: “Gründerwissen – Marketing für Existenzgründer” am 8. Oktober 2020

Online, 8. Oktober 2020

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Online-Seminar: “Digitale Kompetenzen – Einführung” am 8. Oktober 2020

Online, 8. Oktober 2020

Die zunehmende Digitalisierung bietet uns fortlaufend neue technische Errungenschaften und Möglichkeiten: Die Experten von merkur-start up machen euch in einer Reihe von kostenlosen Online-Seminaren fit für die digitale Welt.

Wissen ist Macht

Online-Seminar: “Digitale Kompetenzen – Erstellung digitaler Inhalte” am 8. Oktober 2020

Online, 8. Oktober 2020

Die Teilhabe an der digitalisierten Gesellschaft ist nur für die Menschen möglich, die über die nötigen digitalen Kompetenzen verfügen: Die Experten von merkur-start up machen euch in einer Reihe von kostenlosen Online-Seminaren fit für die digitale Welt. Teil vier der Seminarreihe beschäftigt sich mit der Entwicklung eigener digitaler Inhalte.

Selber machen

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Medieninnovationszentrum Babelsberg: Förderung von Startups und Studierenden – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 11. Oktober 2020

Das Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) fördert technisch innovative Vorhaben von Studierenden, AbsolventInnen und Startups in der Gründungsphase. In der letzten Förderrunde des Jahres suchen wir Teams, die an kreativen Lösungen für die Herausforderungen des modernen Journalismus und die Medienwelt der Zukunft arbeiten.

Mehr Infos

Landshuter Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Oktober 2020

Der Landshuter Gründerpreis wird für herausragende und innovative Geschäftsideen verliehen. Mit der Auszeichnung sollen Unternehmertum und Gründergeist in der Region Landshut und darüber hinaus gefördert und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts nachhaltig gesichert werden.

Mehr Infos

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. November 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. November 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

Mehr Infos

