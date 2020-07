Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 6. bis 12. Juli 2020

Sommer, Sonne, Ferienzeit: Lasst euch nicht entmutigen, nur weil in diesem Jahr alles ein bisschen anders ist. Neues, Spannendes, Erholsames kann man oft im eigenen Umfeld entdecken. Man muss nur die Augen offen halten, was ja ganz prinzipiell eine gute Eigenschaft für Gründer ist. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche und haben ein paar Empfehlungen für Online-Seminare und Workshops herausgesucht. Nicht zuletzt könnt ihr euch auch mit einem der zahlreichen Wettbewerbe und Awards beschäftigen. Bleibt gesund und vernünftig!

Online-Seminar: Best Excellence – “E-Commerce” Juli 2020

Online, 6. Juli 2020

Endlich erfolgreich im E-Commerce: Im Online-Seminar erfährst Du, wie Du Deinen perfekten Onlineshop aufbaust.

Marktzugang

Online-Seminar: innocheck-BW Juli 2020

Online, 7. Juli 2020

Ihr wollt eine Förderung für eure Innovation? Dann könnt ihr euer Innovationsvorhaben auf die Förderfähigkeit checken lassen, hierfür findet ein Online-Seminar mit den wichtigsten Informationen statt.

Unterstützung holen

Online, 7. Juli 2020

Im monatlichen Innovations-Café ist lädt die SCE Gründungsförderung zum Netzwerken und Austauschen ein und widmet sich einen Abend lang einem ausgewählten Thema. Diesmal geht es um Datenschutz und damit verbundene rechtliche Anforderungen für Startups.

Licht im Dschungel

Online-Seminar für Gründungsinteressierte am 8. Juli 2020

Online, 8. Juli 2020

Euer Entschluss zur Selbstständigkeit steht, jetzt gilt es, eure Unternehmensidee zu konkretisieren und Formalitäten zu erledigen. Im kostenfreien Online-Seminar klären Experten grundlegende Fragen rund um eure Selbstständigkeit.

Den Anfang machen

Online-Event: 3. Online Social StartUp Pitch SSX @ ONE Hamburg 2020

Online, 8. Juli 2020

Keine #MTG und deshalb auch kein Social StartUp Pitch? Das geht gar nicht. Auch wenn die Millerntor Gallery abgesagt wurde: Um sozialen Unternehmen auch in diesem Jahr eine Bühne zu bieten, wird der Hamburger Social StartUp Pitch digital stattfinden.

Pitchen und mitmachen

Online-Seminar: Best Excellence – “IT-Sicherheit” Juli 2020

Online, 9. Juli 2020

Wissenswertes aus der Welt der IT-Sicherheit: Im Online-Seminar erfährst Du, wie und welche Daten Du absichern kannst.

Risiken minimieren

Online-Event: Business Angel Summit Tirol 2020

Online, 10. Juli 2020

Der Business Angel Summit bringt österreichisches Spitzen-Know-how und private finanzielle Unterstützung zusammen.

Partner finden

Online-Seminar: Gründerwissen “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung” am 10. Juli 2020

Online, 10. Juli 2020

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar “Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung” bekommen ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Mehr Infos

Hochschulzertifikat “Gründung eines eigenen Startups” – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. Juli 2020

Kostenloses Förderprogramm für GründerInnen: Bis 13. Juli für das Hochschulzertifikat “Gründung eines eigenen Startups” bewerben.

Mehr Infos

Investforum Pitch-Day 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020

Bis zu 100 Investoren, 25 Startups, 5 Minuten Zeit: Am 24. September 2020 bringt der Investforum Pitch-Day im Jahrtausendturm in Magdeburg Startups und Investoren zusammen.

Mehr Infos

DIGITAL FUTUREcongress Startup-Award 2020 – Bewerbungs

Bewerbungsschluss: 6. August 2020

Get in touch with customers & investors: Start-Up Award @ DIGITAL FUTUREcongress 2020 in München. Noch bis 6. August 2020 können sich Gründer bewerben, um wertvolle Kontakte mit potenziellen Geld- und Auftraggebern zu knüpfen.

Mehr Infos

Frist verlängert: Hessischer Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. August 2020

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Ihr könnt euch bis zum 29. Mai in vier Kategorien bewerben.

Mehr Infos

Mentoring für Gründer Offenbach 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. August 2020

Die Gründerstadt Offenbach ermöglicht Gründern und Startups aus der Stadt Offenbach den Zugang zu einem erfahrenen Mentor und bietet Netzwerke.

Mehr Infos

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.