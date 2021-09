Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 6. bis 12. September 2021

Den Vorschlaghammer müsst ihr nicht gleich rausholen, wie es Wir sind Helden, einst forderten. Ihr könnt einfach am Tag des offenen Denkmals einfach so die Denkmäler eurer Gegend besuchen. Nicht zuletzt, um den Kopf frei zu kriegen für Inspirationen. Denn erstens erinnern viele Denkmäler an große Persönlichkeiten und herausragende Leistungen. Und zweitens ist es gar nicht so übel, mal zu denken – wenn kein Schreibtisch in der Nähe ist.