Online-Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 9. bis 15. November 2020

Eigentlich ist es immer die richtige Zeit für die wichtigen Dinge, für Entscheidungen, für Innovationen – auch wenn sie nicht gleich als solche erkannt werden. Wie das Frequenzsprungverfahren, das die Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr in den 1940er-Jahren entwickelte, ohne zu wissen, dass sie damit die Generation Mobilfunk begründete. Ihr Geburtstag am 9. November ist Tag der Erfinder und damit in gewisser Hinsicht auch euer Tag. Feiert ihn mit einer guten Idee!

Online-Seminar: Neue Coronahilfen für Unternehmen, Selbständige und Freiberufler

Online, 9. November 2020

Ihr seid durch die Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten? Das kostenlose Online-Seminar “Neue Coronahilfen für Unternehmen, Selbständige und Freiberufler” verschafft Unternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern einen Überblick über die neuen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung.

Krisen meistern

Online-Event: PROTO.TYP 2020

Online, 10. November 2020

Wesentliche Funktionen können anschaulich gezeigt und getestet werden: Bei dieser Online-Konferenz geht es um Live-Tests von Prototypen – mit Fachvorträgen, Experteninterviews & Co.

Nur gucken, nicht anfassen

Online-Event: Gründer*innen Lunch #November 2020

Online, 11. November 2020

Einfach entspannt in der Mittagspause dazuschalten: Egal, ob ihr euch in der “heißen Gründungsphase” befindet, bereits gegründet habt oder mit dem Gedanken spielt – ein Gespräch mit anderen Gründer*innen tut immer gut.

In Kontakt bleiben

Online-Seminar: “Gründungszuschuss beantragen – Schritt für Schritt”

Online, 11. November 2020

Mit dem Gründungszuschuss könnt ihr bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie ihr den Gründungszuschuss erfolgreich beantragt, erfahren ihr im kostenlosen Online-Seminar.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Online-Seminar: Gewerbeanmeldung – Schritt für Schritt am 11. November 2020

Online, 11. November 2020

In diesem Online-Seminar erklären euch die Experten von merkur-start up ganz praktisch, worauf ihr bei der Gewerbeanmeldung achten müsst.

Hier geht’s zum Gewerbeschein

Online-Event: Nürnberg Digital Festival REMOTE – ZOLLHOF Campfire 2020

Online, 11. November 2020

Ihr interessiert euch dafür, wie man mithilfe von Technologie ökologischen und sozialen Herausforderungen begegnen kann? Dann diskutiert beim ZOLLHOF Campfire mit.

Bitte mitmachen

Online-Seminar: Die Sorgenfrei-Strategie – Notfallplanung, Verträge, Altersvorsorge und finanzielle Absicherung

Frankfurt am Main, 12. November 2020

Gerade Gründende und Unternehmende brauchen eine ganzheitliche Strategie zur Altersvorsorge, gut durchdachte Verträge und einen “Notfallkoffer”, mit dem das Unternehmen im Krankheitsfall auch ohne euch funktioniert.

Entspannt in die Zukunft

Online-Event: Pitch Club Developer Edition #66 Köln 2020

Online, 12. November 2020

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Online-Event: Climathon 2020

Online, 13. und 14. November 2020

Der Climathon ist ein Ideen-Marathon für städtische Klimainnovationen. Dieses Jahr sind erstmals alle 7 Impact Hubs in Deutschland mit dabei und veranstalten gemeinsam einen virtuellen 24-h-Hackathon.

Lösung für morgen

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. November 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. November 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

Mehr Infos

