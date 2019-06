Pitch Club Frankfurt: Jetzt Wildcard zum Jubiläum sichern

5 Jahre Pitch Club – Das ist ein Grund zu feiern: etwa mit einer exklusiven Wildcard für Startups, die sich gerne battlen möchten. Für die Jubiläumsausgabe geht es auf die “M.S. Merian” in Frankfurt am Main. Wer mit in See stechen möchte, der kann am 4. Juli mit dabei sein.

Der Pitch Club in Frankfurt veranstaltet am Donnerstag, 4. Juli ab 16 Uhr seine mittlerweile 19. Pitch Club Edition und gleichzeitig das 5. Jubiläum auf der „M.S. Merian“ (Mainkai 36 / Eiserner Steg, 60311 Frankfurt) in Frankfurt. Bis zu zehn ausgewählte early-stage Startups mit proof of concept haben die Möglichkeit, ihr Geschäftsmodell sechs Minuten vor erfahrenen Investoren zu pitchen und in den anschließenden 1-on-1s den Kontakt in persönlichen Gesprächen zu vertiefen.

An den vergangenen 18 Editionen haben 185 spannende, vorselektierte Startups teilgenommen und ihre Unternehmen vor insgesamt mehr als 610 Investoren präsentiert. Dabei hat sich der Pitch Club von Anfang an bewusst auf das Kernproblem der Gründer fokussiert – nämlich auf die Kapitalbeschaffung. Und das mit großem Erfolg: Von den teilnehmenden Unternehmen haben bis heute über 40 Prozent – direkt oder indirekt über die am Pitch Club teilnehmenden Investoren – eine Finanzierung erhalten. Insgesamt wurden so über den Pitch Club schon weit mehr als 25 Millionen Euro an Fundings vermittelt!

Die Veranstalter verlosen eine exklusive Wildcard für die Teilnahme als eines der zehn Startups. Eine Teilnahme ist branchenunabhängig und deutschlandweit möglich.