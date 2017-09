5 / 5 ( 1 )

Bera­ter, Unter­stüt­zer und poten­ti­el­le Kun­den: DIE INITIALE ist der idea­le Ort, um mit Gleich­ge­sinn­ten in Kon­takt zu tre­ten und zu net­wor­ken. Im Ver­gleich zu den vor­he­ri­gen Aus­ga­ben, hat die Mes­se am 29. Sep­tem­ber 2017 in der Dort­mun­der West­fa­len­hal­le das Ange­bot für Grün­der ausgebaut.

DIE INITIALE mit neu­en Angeboten

Neben einer enor­men Band­brei­te an umfang­rei­chen Vor­trags­an­ge­bo­ten und Aus­stel­lungs­flä­chen haben Besu­cher zum Bei­spiel im „Bera­tungs­QUAR­TIER“ die Mög­lich­keit, sich mit Exper­ten kos­ten­los in einem 30-minü­ti­gen Speed­match aus­zu­tau­schen Dabei kom­men unter­schied­li­che Grün­dungs­schwer­punk­te zur Spra­che: Recht, Steu­ern, Kom­mu­ni­ka­ti­on, Ver­si­che­rung und Ver­sor­gung, För­der- und Finan­zie­rungs­mög­lich­kei­ten, Marketing/PR, Ver­trieb und Unter­neh­mens­füh­rung. Die Anmel­dung ist hier mög­lich. http://​www​.wirt​schafts​fo​er​de​rung​-dort​mund​.de/​g​r​u​e​n​d​u​n​g​/​a​n​m​e​l​d​u​n​g​-​b​e​r​a​t​u​n​g​s​q​u​a​r​t​i​e​r​.​h​tml

„ start2grow“ mit Grün­der­büh­ne und Speaker’s Corner

Auch der Grün­dungs­wett­be­werb „start2grow“ ist auf der INITIALE mit einem eige­nen Stand ver­tre­ten und stellt das Ange­bot der aktu­el­len Auf­la­ge vor, die am 10. Novem­ber 2017. Neu in die­sem Jahr ist die „Grün­der­büh­ne powe­r­ed by start2grow: Start­ups stel­len sich vor!“ Hier kön­nen Grün­de­rin­nen und Grün­der von erfolg­rei­chen Start­ups ler­nen und erfah­ren, wie sie ihren Durch­bruch geschafft haben.

In der neu­en Speakers Cor­ner haben Grün­den­de jede hal­be und vol­le Stun­de die Mög­lich­keit, sich zu prä­sen­tie­ren und Kon­tak­te zu knüp­fen. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich, man trägt sich ein­fach vor Ort für die gewünsch­te Uhr­zeit ein.

Kos­ten­lo­se Tickets für DIE INITIALE

start2grow lädt Inter­es­sier­te zum Mes­se­be­such ein. Eine kur­ze Mail an info@​start2​grow.​de reicht, dann erhält man den Code für ein kos­ten­frei­es Tagesticket.