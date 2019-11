Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 11. bis 17. November 2019

Wer in Fragen der religiösen, politischen, sexuellen, meinetwegen auch musikgeschmacklichen Überzeugungen bereit ist, eine andere Anschauung, Einstellung, Lebensführung gelten zu lassen, wer andere Sitten, Gewohnheiten und Kochzutaten erduldet, der gilt laut Duden als tolerant. So weit, so gut. Komisch nur, dass es für das eigentlich Selbstverständlichste der Welt einen offiziellen internationalen Tag für Toleranz geben muss. Aber in Zeiten wie diesen … Im Überschwang vorhanden sind hingegen interessante Veranstaltungen für Gründende.

Storytelling & Markenbildung Mannheim 2019

Mannheim, 12. November 2019

Storytelling – Die Magie eurer Unternehmensgeschichte: Alles zum Thema Storytelling im Marketing erfahrt ihr bei diesem Seminar und lernt gleich, wie ihr gute Geschichten am besten erzählt. And what’s your story?

Eure Geschichte

Rheinland-Pitch Halbfinale #2 Aachen 2019

Aachen, 12. November 2019

Es ist wieder soweit! Das Rheinland-Pitch Halbfinale kommt nach Aachen und die besten Startups der Region kämpfen um einen Platz für das große Rheinland-Pitch Winterfinale in Köln.

Die große Bühne

Frontiers Health Berlin 2019

Berlin, 13. bis 15. November 2019

Die internationale Konferenz zum Thema E-Health bringt auch dieses Jahr wieder Experten, Investoren und Start-Ups zusammen, um über Themen wie Digitale Therapeutik, klinische Validierung, strategische Partnerschaften, Finanzierung & M&As und Innovation der Krankenversicherung zu sprechen.

Grenzenlos gesund

Neugründung oder Nachfolge – wie geht das zusammen? Wetzlar 2019

Wetzlar, 13. November 2019

Muss ein „Startup“ unbedingt neu gegründet werden? Kann es nicht auch spannend sein aus einem bestehenden Unternehmen durch Innovationen und Veränderungsprozesse das „Nachfolge-Startup“ der Zukunft zu machen?

Weitermachen

City Science Slam im CityLAB Berlin 2019

Berlin, 13. November 2019

Auf dem CityLAB Science Slam stellen junge NachwuchswissenschaftlerInnen in einem Zeitfenster von je zehn Minuten ihre eigene Forschung zum Thema Stadtentwicklung verständlich und unterhaltsam vor.

Was euch gefällt

14. Münchener Startup Demo Night 2019

München, 13. November 2019

Von KI über Food und Sport bis MedTech: auf der 14. Münchener Startup Demo Night von BayStartUP am 13. November erwarten euch rund 70 Startups mit ihren Produktneuheiten. Besucher können alle Ideen selber ausprobieren und die Gründerteams in entspannter Networking-Atmosphäre persönlich kennenlernen.

Alles anfassen

Nordpreneur 2019 Flensburg

Flensburg, 14. November 2019

Der Nordpreneur-Startup- und Ideenpreis wird 2019 erstmalig von ConceptNord und UEBF initiiert und ist für Existenzgründer, Selbstständige und Startups eine super Möglichkeit Förderungen und Zuschüsse zu erhalten!

Die besten Ideen

Year of the X 2019 München

München, 14. November 2019

Meistert die Herausforderungen unserer sich ständig wandelnden Tech Welt…und das mit 4 Superkräften: Digitale Fitness, Selbstentwicklung, soziale Intelligenz und Handlungsfähigkeit, sodass ihr die größten Rätsel unserer Existenz lösen könnt. Das erwartet euch bei diesem Festival!

Das nächste Level

Mission x M.A.R.S. 2019 München

München, 14. November 2019

Ein eintägiges Spektakel, ein gigantischer, musikalischer Business Workshop und eine immersive Theatergruppe aus London. Und jeder wird eine Rolle spielen bei dieser großen transformativen Mission, mit 10 Besatzungen, 200 ausgewählten Crewmitgliedern und einer Marsjury! Gemeinsam erarbeiten alle Teilnehmer Lösungen für echte Weltprobleme in einem Business Event, das es so noch nie gegeben hat!

Unendliche Weiten

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Deutscher Gründerpreis 2020

Bewerbungsschluss: 22. November 2019

Die Nominierungsphase hat schon begonnen. Richtig, bewerben könnt ihr euch für den Deutschen Gründerpreis nicht, aber ihr könnt euch immer noch vorschlagen lassen. Bis zum 22. November könnt ihr nominiert werden und euch vorschlagen lassen und damit die Chance auf den Preis und die Medienaufmerksamkeit sichern!

Gründerwettbewerb promotion Nordhessen 2019

Bewerbungsschluss: 25. November 2019

In die Selbstständigkeit starten? Hier entsteht euer Businessplan – und das noch 2019! Wenn ihr jetzt an der Gründung und aus Nordhessen seid, dann könnt ihr euch bis 25. November noch für diese Runde im Wettbewerb promotion Nordhessen bewerben!

1. Abgabetermin im BPW 2020

Bewerbungsschluss: 26. November 2019

Konzept einreichen – Feedback erhalten – Preisgeld gewinnen! So einfach läuft es beim Businessplanwettbewerb. Bis zum 26. November habt ihr noch Zeit dafür!

Deutscher Gastro-Gründerpreis 2020

Bewerbungsschluss: 30. November 2019

Der Deutsche Gastro-Gründerpreis prämiert die besten und innovativsten Gründungskonzepte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis zum 30. November 2019 könnt ihr mit eurer zündenden Geschäftsidee beim größten deutschsprachigen Gastronomiegründerwettbewerb teilnehmen.

Start? Zuschuss! Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 10. Januar 2020

“Start?Zuschuss!” ist eine unkomplizierte Starthilfe in der Anfangsphase von jungen Unternehmen. Das Programm “Start?Zuschuss!” hat das Ziel, Gründern in der Anfangsphase eine unkomplizierte Unterstützung zu geben. Dabei will das Programm technologieorientierte Unternehmensgründungen im Bereich Digitalisierung in der Startphase unterstützen.

Startup-Impuls Gründungswettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2020

Preise im Wert von über 100.000 Euro gibt es für den Sieger des Startup-Impuls Gründungswettbewerbs, der herausragende Gründungen und Gründungsideen aus der Region Hannover auszeichnet.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 14. Januar 2020

Bewerbungen für den Wettbewerb könnt ihr ab sofort bis Mitte Januar einreichen und euch so die Chance auf Unterstützung von Experten für euren Businessplan erhalten! Gründer in der frühen Phase bekommen dabei Feedback zu ihrer Geschäftsidee!

Science4Life Businessplan-Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2020

Die Konzeptphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback zu ihrem Geschäftskonzept. Bewerben könnt ihr euch bis zum 17. Januar 2020!

