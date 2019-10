Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 14. bis 20. Oktober 2019

Daß sie in Waffen starren,

dass sie landauf, landab

ihre Agenten karren

im nimmermüden Trab …

Die Übungsgranaten krachen …

(das sollten die Kommunisten mal machen!)

dass der Nazi dein Todesurteil spricht –:

Deutschland, fühlst du das nicht –?

Kurt Tucholsky als Theobald Tiger: “Deutschland erwache” (3. Strophe), veröffentlicht in: Arbeiter Illustrierte Zeitung, 1930, Nr. 15, S. 290.

Frankfurt Forward: Startup of the Year 2019

Frankfurt am Main, 14. Oktober 2019

9 Monate, 9 Startups, 9 Pitches – Frankfurt Forward wählt das Startup of the Year und ihr könnt live mit entscheiden. Im Pitch präsentieren sich die Startups der Auswahl und müssen sich vor dem Publikum beweisen.

Lorbeeren ernten

E’SHIP DAY 2019 inkl. STRASCHEG AWARD Verleihung München

München, 15. Oktober 2019

Co-Creation & Entrepreneurial Thinking als Erfolgsfaktoren der Zukunft: In einer interaktiven Session seid auch ihr gefragt und könnt euch mit Startups, Investoren, Unternehmenspartnern und Organisationen zum Thema austauschen. Im Anschluss wird der Gewinner des Strascheg Award gekürt.

Impulse, Ideen, Kontakte

7. Hessischer Handelstag Offenbach 2019

Offenbach, 16. Oktober 2019

Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden immer relevanter. Beide Themen haben den stationären Handel längst erreicht. Deshalb widmet sich der 7. Hessische Handelstag der Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Handel.

Handel im Wandel

NGIN Mobility Conference Berlin 2019

Berlin, 16. und 17. Oktober 2019

Die NGIN Mobility Conference in Berlin geht in die dritte Runde und bietet in diesem Jahr in Kooperation mit secureexchange® ein noch umfangreicheres Programm auf der Bühne und in Workshop Tracks. Mit 25 Prozent Ticketrabatt!

Anders fahren

Startup SAFARI Frankfurt / RheinMain 2019

Frankfurt am Main, 16. und 17. Oktober 2019

Zwei Tage, vier Städte, unzählige Programmpunkte: Die Startup Safari ist das größte Startup-Event in Frankfurt/Rhein-Main. Das gesamte Startup-Ökosystem der Region öffnet die Türen.

Alles offen

innovate!2019 Award & Convention Osnabrück

Osnabrück, 17. Oktober 2019

Auf der innvovate! kommen die besten Köpfe der Region zusammen: Startups, Mittelstand, Digitalbranche und Studierende! Spannende Workshops und Vorträge warten neben den Award-Verleihungen und einer ausgelassenen After-show-Party auf euch.

Methoden, Innovationen, Trends

Pitch Club Developer Edition #36 München 2019

München, 17. Oktober 2019

Bei diesem Event treffen gestandene Unternehmen und Startups auf Softwareentwickler, die es zu überzeugen gilt. Die Unternehmen pitchen ihr HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen so, die Talente für sich zu gewinnen.

Entwickler gesucht

deGUT 2019 Berlin

Berlin, 18. und 19. Oktober 2019

Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 18. und 19. Oktober 2019 zum 35. Mal statt. Erwartet werden ca. 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung und Unternehmertum informieren und beraten lassen können. Das ist das Event für die deutsche Gründerszene!

Alles wird gut

Entrepreneurship Summit 2019 Berlin

Berlin, 19. und 20. Oktober 2019

Unter dem Motto “Wir können Ökonomie besser” findet in diesem Jahr der Entrepreneurship Summit statt und lädt Entrepreneure, Gründer und alle, die es werden wollen, nach Berlin ein. Diskutiert mit Experten und Impulsgebern über die wichtigen Themen und aktuellen Trends.

Anders gründen

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

PRODYNA Tech-Challenge Porto 2019

Bewerbungsschluss: Oktober 2019

Möchtest du in einer interaktiven Stadtrallye in Portugal technische Fragen rund um spannende Themen wie Cloud Native beantworten und dein Wissen unter Beweis stellen? Dann werde Teil dieses spannenden Abenteuers und verrate doch einfach, warum du dabei sein möchtest.

Mehr Infos

Science4Life Businessplan-Wettbewerb 2019 – Ideenphase

Bewerbungsschluss: 18. Oktober 2019

Ideen erfolgreich umsetzen: Die Ideenphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback.

Mehr Infos

Startup-Bewerbung zur 14. Münchener Startup Demo Night 2019

Bewerbungsschluss: 20. Oktober 2019

Startups, die ihre Produktneuheiten einem großen Publikum an Gründerinteressierten präsentieren möchten, können sich ab sofort kostenfrei für einen der Aussteller-Stände bewerben.

Mehr Infos

DIN-Connect-Pitch Berlin 2019 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Oktober 2019

35 Startups und KMU zeigen sich in drei Minuten beim Elevator Pitch und präsentieren dabei ihre Ideen und wie diese in die Normung und Standardisierung gelangen können. Seid beim Ideenwettbewerb DIN-Connect mit dabei und sogar kostenlos! Ihr habt auch die Chance zum Networking mit vielen spannenden Partnern, Startups und Experten.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.