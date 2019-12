Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 16. bis 22. Dezember 2019

Existenzia Aachen 2019

Aachen, 16. Dezember 2019

Das Existenzgründer-Seminar hilft bei der Vorbereitung und zeigt die notwendigen Schritte auf, die bei der Gründung ausschlaggebend sind. Damit gelingt die Gründung doch garantiert!

Groß werden

11. Reversed-Pitching München 2019

München, 16. Dezember 2019

Drei Münchner Startups stellen sich vor. Doch nicht ihre Startups, sondern die des jeweils Anderen. Sie sehen das Pitchdeck zum ersten Mal und daraus gilt es, eine gelungene Präsentation abzuliefern.

Das Leben der Anderen

Jede Beschwerde bedeutet Umsatz 2019 Aachen

Aachen, 17. Dezember 2019

Schlechte Bewertungen und schlechte Kritik können einem Unternehmen schwer zusetzen. Der richtige Umgang mit Beschwerden kann die Wogen glätten: Wie das am besten gelingt, erfahrt ihr in diesem Seminar.

Zuhören und dazulernen

Finanzierungssprechtag Bochum 2019

Bochum, 18. Dezember 2019

An jedem vorletzten Mittwoch im Monat finden Finanzierungssprechtage der Industrie- und Handelskammer im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum unter Beteiligung der Bürgschaftsbank statt. Nutzt die Gelegenheit, um euch über Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren.

It’s all about the money

EXIST insights – How to start up Rostock 2019

Rostock, 19. Dezember 2019

Seid ihr euch der wesentlichen Schlüsselqualifikationen eures Gründungsvorhabens bewusst? Kommt gern zu einer der kostenfreien Gründersprechstunden und erarbeitet, wie euch euer EXIST- oder MV-Gründerstipendiums-Antrag zum Erfolg führt.

Schlüssel zum Erfolg

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

DIGITAL FUTUREcongress 2020: Startup-Pitch Award – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 18. Dezember 2019

Präsentiert euer Startup, eure Ideen, eure Vision, auf Hessens größter Kongressmesse zum Thema Digitalisierung im Mittelstand.

Start? Zuschuss! Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 10. Januar 2020

“Start?Zuschuss!” ist eine unkomplizierte Starthilfe in der Anfangsphase von jungen Unternehmen. Das Programm “Start?Zuschuss!” hat das Ziel, Gründern in der Anfangsphase eine unkomplizierte Unterstützung zu geben. Dabei will das Programm technologieorientierte Unternehmensgründungen im Bereich Digitalisierung in der Startphase unterstützen.

Startup-Impuls Gründungswettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2020

Preise im Wert von über 100.000 Euro gibt es für den Sieger des Startup-Impuls Gründungswettbewerbs, der herausragende Gründungen und Gründungsideen aus der Region Hannover auszeichnet.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 14. Januar 2020

Bewerbungen für den Wettbewerb könnt ihr ab sofort bis Mitte Januar einreichen und euch so die Chance auf Unterstützung von Experten für euren Businessplan erhalten! Gründer in der frühen Phase bekommen dabei Feedback zu ihrer Geschäftsidee!

Science4Life Businessplan-Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2020

Die Konzeptphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback zu ihrem Geschäftskonzept. Bewerben könnt ihr euch bis zum 17. Januar 2020!

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 29. Februar 2019

Rheinland-Pfälzer aufgepasst:Beim “Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz” werden innovative Ideen, die eine Weiterentwicklung oder völlig neue Innovation sind und so noch nicht existieren gesucht.

