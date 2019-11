Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 18. bis 24. November 2019

“Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst.” – Ach Mensch, Voltaire! Auch wenn das Zitat eigentlich gar nicht von dir stammt, sondern eine knackige Zusammenfassung (von der Schriftstellerin E. B. Hall) deiner Philosophie ist: Wie warst du deiner Zeit voraus und bist es nun auch unserer. Warum es (wieder) so schwer fällt, andere Meinungen zu akzeptieren, ist eines der großen Rätsel unserer Zeit, in der es noch nie so leicht war, eigene Meinungen zu vertreten. Ganz aktuell gibt es übrigens auch eine Menge Termin-Highlights, die vom 18. bis 24. November 2019 vielerorts als „Gründerwoche Deutschland“ firmieren.

Euro Finance Week Frankfurt 2019

Frankfurt, 18. bis 22. November 2019

Auf der EURO FINANCE TECH werden alle relevanten Themen der Finanzindustrie im Hinblick auf die Digitalisierung diskutiert. Die Konferenz bietet spannende Einblicke in eine sich schnell verändernde Branche, Vorträge, Powertalks und Podiumsdiskussionen zu den Trends im Finanzbereich und interaktive Möglichkeiten sich zu vernetzen.

Das Geld von morgen

Gründerwoche Deutschland 2019

bundesweit, 18. bis 24. November 2019

Die Gründerlandschaft könnt ihr perfekt bei der Aktionswoche kennenlernen, denn dort finden zahlreiche Events in ganz Deutschland statt. Vorträge, Workshops, Panels und mehr sollen den Gründergeist wecken und Mut zur Gründung machen.

Mehr Mut und Ideen

Startup Week Chemnitz 2019

Chemnitz, 18. November 2019

Zum Auftakt der Startup Week Chemnitz tourt ihr durch das Startup Valley der sächsischen Stadt und könnt moderne Innovatoren besuchen, die einen Einblick in ihre Ideen und das Leben und Wirken in der lokalen Startup-Szene geben.

Erste Eindrücke

Rheinland-Pitch Halbfinale Düsseldorf 2019

Düsseldorf, 19. November 2019

Es ist wieder soweit! Das Rheinland-Pitch Halbfinale kommt in den STARTPLATZ Düsseldorf und die besten Startups der Region kämpfen um einen Platz für das große Rheinland-Pitch Winterfinale in Köln.

Die große Bühne

Gründerflirt Gießen 2019

Gießen, 19. November 2019

Findet beim Gründerflirt den passenden Gründungspartner, einen Nachfolger für euer Unternehmen oder ein Unternehmen, in das iht mit euer Expertise einsteigen könnt! Am 19. November 2019 habt ihr im TIG Gießen die Gelegenheit dazu!

Partnerbörse

Pitch Club Developer Edition #39 Stuttgart 2019

Stuttgart, 20. November 2019

Softwareentwickler und IT-Professionals aufgepasst! Der Pitch Club veranstaltet am Mittwoch, den 20. November 2019, ab 17 Uhr, in der „Schankstelle“ die “Pitch Club Developer Edition #39” in Stuttgart. Startups und Unternehmen präsentieren sich mit einem Pitch und geben Antworten auf kritische Fragen.

Entwickler gesucht

CONTENTshift Eisbrecher-Netzwerkevent in München 2019

München, 21. November 2019

Beim Eisbrecher-Netzwerkabend präsentieren ausgewählte Startups ihre Geschäftsideen für die Buchbranche in kurzen Pitches mit anschließender Fragerunde aus dem Publikum.

Neue Seiten entdecken

Startup Weekend Braunschweig 2019

Braunschweiig, 22. bis 24. November 2019

In 54 Stunden zum Startup – hier könnt ihr innerhalb kürzester Zeit eure Geschäftsidee entwickeln und diese zu einem Startup mit Input von Experten voranbringen. Die besten Ideen werden am Ende des Wochenendes prämiert!

So einfach geht das!

IMPULS Wildau 2019

Wildau, 23. November 2019

Die große Bildungs- und Karrieremesse in Wildau bei Berlin geht diesmal im November wieder an den Start und lädt alle Interessierten ein, die eine Ausbildung, Umbildung, ein Studium oder einen Job suchen.

Im Speckgürtel der Hauptstadt

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Mehr Infos

Deutscher Gründerpreis 2020

Bewerbungsschluss: 22. November 2019

Die Nominierungsphase hat schon begonnen. Richtig, bewerben könnt ihr euch für den Deutschen Gründerpreis nicht, aber ihr könnt euch immer noch vorschlagen lassen. Bis zum 22. November könnt ihr nominiert werden und euch vorschlagen lassen und damit die Chance auf den Preis und die Medienaufmerksamkeit sichern!

Mehr Infos

SAXEED-Ideenwettbewerb “Schicke Ideen” 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. November 2020

Als studierende oder andere Person aus dem universitären Bereich könnt ihr euch für den Ideenwettbewerb “Schicke Ideen” anmelden und bewerben! Damit habt ihr die Chance auf tolle Preise und super Feedback von Experten zu eurer Idee!

Mehr Infos

Gründerwettbewerb promotion Nordhessen 2019

Bewerbungsschluss: 25. November 2019

In die Selbstständigkeit starten? Hier entsteht euer Businessplan – und das noch 2019! Wenn ihr jetzt an der Gründung und aus Nordhessen seid, dann könnt ihr euch bis 25. November noch für diese Runde im Wettbewerb promotion Nordhessen bewerben!

Mehr Infos

1. Abgabetermin im BPW 2020

Bewerbungsschluss: 26. November 2019

Konzept einreichen – Feedback erhalten – Preisgeld gewinnen! So einfach läuft es beim Businessplanwettbewerb. Bis zum 26. November habt ihr noch Zeit dafür!

Mehr Infos

Deutscher Gastro-Gründerpreis 2020

Bewerbungsschluss: 30. November 2019

Der Deutsche Gastro-Gründerpreis prämiert die besten und innovativsten Gründungskonzepte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis zum 30. November 2019 könnt ihr mit eurer zündenden Geschäftsidee beim größten deutschsprachigen Gastronomiegründerwettbewerb teilnehmen.

Mehr Infos

Start? Zuschuss! Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 10. Januar 2020

“Start?Zuschuss!” ist eine unkomplizierte Starthilfe in der Anfangsphase von jungen Unternehmen. Das Programm “Start?Zuschuss!” hat das Ziel, Gründern in der Anfangsphase eine unkomplizierte Unterstützung zu geben. Dabei will das Programm technologieorientierte Unternehmensgründungen im Bereich Digitalisierung in der Startphase unterstützen.

Mehr Infos

Startup-Impuls Gründungswettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2020

Preise im Wert von über 100.000 Euro gibt es für den Sieger des Startup-Impuls Gründungswettbewerbs, der herausragende Gründungen und Gründungsideen aus der Region Hannover auszeichnet.

Mehr Infos

Münchener Businessplan Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 14. Januar 2020

Bewerbungen für den Wettbewerb könnt ihr ab sofort bis Mitte Januar einreichen und euch so die Chance auf Unterstützung von Experten für euren Businessplan erhalten! Gründer in der frühen Phase bekommen dabei Feedback zu ihrer Geschäftsidee!

Mehr Infos

Science4Life Businessplan-Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2020

Die Konzeptphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback zu ihrem Geschäftskonzept. Bewerben könnt ihr euch bis zum 17. Januar 2020!

Mehr Infos

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 29. Februar 2019

Rheinland-Pfälzer aufgepasst:Beim “Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz” werden innovative Ideen, die eine Weiterentwicklung oder völlig neue Innovation sind und so noch nicht existieren gesucht.

Mehr Infos

