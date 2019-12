Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 2. bis 8. Dezember 2019

Systemisches Konsensieren Mainz 2019

Mainz, 3. Dezember 2019

Gründungsinteressierte, Gründer und auch Promovierende sind eingeladen, sich bei dieser Veranstaltung über die Methode der Entscheidungsfindung “Systemisches Konsensieren” zu informieren und so Entscheidungen leichter treffen zu können.

Schön zufrieden

Innovations-Café Weihnachtsedition München 2019

München, 3. Dezember 2019

Im Innovations-Café stehen SCE Startups im Mittelpunkt, die sich und ihre jeweiligen Geschäftsideen an diesem Abend vorstellen werden. Im Anschluss an die Pitches besteht die Möglichkeit, die Teams näher kennenzulernen.

Mit Glühwein und Gebäck

Fokusgruppe Social Rhein-Main Mainz 2019

Mainz, 3. Dezember 2019

Redakteure, Strategen, Producer oder Marketer: Das Treffen möchte alle regelmäßig an einen Tisch holen, für einen pointierten Erfahrungsaustausch.

Sozial und spannend

Gründung durch Nachfolge Berlin 2019

Berlin, 4. Dezember 2019

Gründen durch Nachfolge ist eine echte Alternative zur Neu-Gründung! Das Seminar vermittelt die Vorteile und alles, was es zur Unternehmensnachfolge zu wissen gibt.

Ins gemachte Nest

Führungsstil Weiblich! Mannheim 2019

Mannheim, 5. Dezember 2019

Wenn ihr Führungsverantwortung übernehmen und eure Kompetenzen erweitern möchtet, seid ihr in diesem Seminar genau richtig. Dort lernt ihr mehr dazu, wie ihr euren eigenen Stil finden und entwickeln könnt.

Chefinsache

Donnerstalk: Social Media & Recht Wiesbaden 2019

Wiesbaden, 5. Dezember 2019

Beim Donnerstalk – dem “Familientreffen” der Wiesbadener Kreativ-, Web- und Gründerszene erwarten euch “talk + idea + beer”: inspirierende Vorträge, Austausch und Net(t)working.

Alles, was erlaubt ist

This is Marketing Stuttgart 2019

Stuttgart, 7. und 8. Dezember 2019

Erlebt das Online Marketing Event des Jahres #thisismarketing! Dort bekommt ihr die wichtigsten Trends im Online-Marketing gezeigt und erhaltet einen umfassenden Überblick über aktuelle Themen im Handel.

Die Zukunft ruft

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

DIGITAL FUTUREcongress 2020: Startup-Pitch Award – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 18. Dezember 2019

Präsentiert euer Startup, eure Ideen, eure Vision, auf Hessens größter Kongressmesse zum Thema Digitalisierung im Mittelstand.

Start? Zuschuss! Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 10. Januar 2020

“Start?Zuschuss!” ist eine unkomplizierte Starthilfe in der Anfangsphase von jungen Unternehmen. Das Programm “Start?Zuschuss!” hat das Ziel, Gründern in der Anfangsphase eine unkomplizierte Unterstützung zu geben. Dabei will das Programm technologieorientierte Unternehmensgründungen im Bereich Digitalisierung in der Startphase unterstützen.

Startup-Impuls Gründungswettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2020

Preise im Wert von über 100.000 Euro gibt es für den Sieger des Startup-Impuls Gründungswettbewerbs, der herausragende Gründungen und Gründungsideen aus der Region Hannover auszeichnet.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 14. Januar 2020

Bewerbungen für den Wettbewerb könnt ihr ab sofort bis Mitte Januar einreichen und euch so die Chance auf Unterstützung von Experten für euren Businessplan erhalten! Gründer in der frühen Phase bekommen dabei Feedback zu ihrer Geschäftsidee!

Science4Life Businessplan-Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2020

Die Konzeptphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback zu ihrem Geschäftskonzept. Bewerben könnt ihr euch bis zum 17. Januar 2020!

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 29. Februar 2019

Rheinland-Pfälzer aufgepasst:Beim “Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz” werden innovative Ideen, die eine Weiterentwicklung oder völlig neue Innovation sind und so noch nicht existieren gesucht.

