Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 23. Dezember 2019 bis 12. Januar 2020

Same procedure as every year: Auch 2019 findet sein Ende. Das ist amtlich. Wir danken euch für ein ereignisreiches, spannendes und vertrauensvolles Jahr und freuen uns auf mehr davon. Einen letzten Termin für dieses Jahr und ein paar erste Termine für das nächste können wir euch noch ans Herz legen, und dann entlassen wir euch an die Glühweinstände der Republik. Denkt bitte an alles, was ihr für die kommenden Wochen braucht: die Gans, den Baum, die Geschenke, den Sekt, “Brot statt Böller”. Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2020.

HeimkehrerTag Neubrandenburg 2019

Neubrandenburg, 27. Dezember 2019

Für alle, die an eine Rückkehr in die Heimat denken, bietet der HeimkehrerTag attraktive Jobs, Einblicke in den Wohnungs- und Grundstücksmarkt und Infos über die Kinderbetreuung.

Woher, wohin?

SPiNOFF Pitch-Training 2020 Stralsund, Rostock, Greifswald und Co.

Mecklenburg-Vorpommern, 6. bis 10. Januar 2020

Wichtiges über sich selbst lernen, mit dem Pitch-Deck punkten und im Elevator-Pitch überzeugen: Hier lernt ihr, wie ihr eure Präsentationsfähigkeiten verbessern könnt, um öffentliche Finanzierer und Privatinvestoren für eure Idee zu gewinnen.

Zeigt, was ihr habt

Selbständigkeit als Alternative in der Karriereplanung 2020 Mainz

Mainz, 7. Januar 2020

Was kommt nach dem Studium? Soll es statt der klassischen Karriere doch der Weg in die Selbstständigkeit sein? Dieses Event informiert euch über die Möglichkeiten und worauf es bei der Jobentscheidung nach dem Studium ankommt.

Wie es weitergeht

1. Kontaktabend des BPW 2020 Berlin

Berlin, 9. Januar 2020

An diesem Abend habt ihr die Möglichkeit, Expertinnen und Experten eure brennenden Fragen zum Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburgzu stellen, euch mit anderen Gründerinnen und Gründern auszutauschen und euer eigenes Netzwerk zu erweitern.

Es kann dann mal losgehen

IMPULS Cottbus 2020

Cottbus, 10. und 11. Januar 2020

Die größte Bildungs- und Karrieremesse des Bundeslandes Brandenburg bietet eine hervorragende Plattform, um sich über Ausbildung, Studium, Weiterbildung und auch Umorientierung im Job zu informieren.

Karriere machen

Chance Halle 2020

Halle an der Saale, 10. und 11. Januar 2020

“Zukunft selbst gestalten”: Die Bildungs-, Job- und Gründermesse für Mitteldeutschland zeigt, wie’s funktionieren kann. Sachsen-Anhalts größte Veranstaltung dieser Art ist die zentrale Anlaufstelle für Schüler, Umschüler, Studenten, Absolventen und potentielle Existenzgründer

Euer Glückes Schmiede

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

Start? Zuschuss! Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 10. Januar 2020

“Start?Zuschuss!” ist eine unkomplizierte Starthilfe in der Anfangsphase von jungen Unternehmen. Das Programm “Start?Zuschuss!” hat das Ziel, Gründern in der Anfangsphase eine unkomplizierte Unterstützung zu geben. Dabei will das Programm technologieorientierte Unternehmensgründungen im Bereich Digitalisierung in der Startphase unterstützen.

Startup-Impuls Gründungswettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2020

Preise im Wert von über 100.000 Euro gibt es für den Sieger des Startup-Impuls Gründungswettbewerbs, der herausragende Gründungen und Gründungsideen aus der Region Hannover auszeichnet.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 14. Januar 2020

Bewerbungen für den Wettbewerb könnt ihr ab sofort bis Mitte Januar einreichen und euch so die Chance auf Unterstützung von Experten für euren Businessplan erhalten! Gründer in der frühen Phase bekommen dabei Feedback zu ihrer Geschäftsidee!

Science4Life Businessplan-Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2020

Die Konzeptphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback zu ihrem Geschäftskonzept. Bewerben könnt ihr euch bis zum 17. Januar 2020!

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 29. Februar 2019

Rheinland-Pfälzer aufgepasst:Beim “Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz” werden innovative Ideen, die eine Weiterentwicklung oder völlig neue Innovation sind und so noch nicht existieren gesucht.

