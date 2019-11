Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 25. November bis 1. Dezember 2019

Man kann diese Woche gar nicht anders, als schwarzzusehen. Das ist neuerdings ja ganz stark in Mode: Geiz ist geil, Konsum fetzt – und beides zusammen macht die Menschheit glücklich. Oder etwa nicht? In diesem Fall empfehlen wir euch den #whitemonday – jene in Schweden entstandene Bewegung, die sich dafür einsetzt, bewusster zu konsumieren und dadurch nachhaltiger zu leben. Zum Wegwerfen, nur um Platz für Schnäppchen zu machen, sind viele Sachen nämlich einfach viel zu schade.

Data Natives Conference 2019 Berlin

Berlin, 25. und 26. November 2019

Unter dem Motto “What makes you Tech?” richtet sich die Konferenz an Daten-Wissenschaftler/innen sowie ein technologie-affines Publikum, um mit ihnen gemeinsam in die Zukunft der Branche zu blicken.

Alles sind Daten

IAV Talent Innovation Day Berlin 2019

Berlin, 26. November 2019

Das MINT-Nachwuchsfestival bietet eine Fülle an Programm, unter anderem Themeninseln mit brandaktuellen IAV-Entwicklungsinnovationen – von automatisiertem Fahren über alternative Antriebe bis hin zu vernetzten Fahrzeugen und vielem mehr – fachliche Workshops und inspirierende Vorträge.

Im Wagen vor mir

Pitch Club Developer Edition #40 Bielefeld 2019

Bielefeld, 27. November 2019

Gestandene Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte, um Entwickler für sich zu gewinnen. Die Entwickler können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen und im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Gleichgesinnten, Startups und Entwicklern.

Entwickler gesucht

Finanz-Fit Kompakt Mannheim 2019

Mannheim, 28. November 2019

Finanz-fit Kompakt ist das Seminar, das euch die Grundlagen zum Finanzwesen liefert und damit alle wichtigen Informationen, die wichtig für die Buchhaltung und die berufliche Selbstständigkeit sind.

Mathe macht schön

Gründerszene Spätschicht Berlin Christmas Edition 2019

Berlin, 28. November 2019

Pitchen, Planen, Party: Auf der ultimativen Weihnachtsfeier der Berliner Startup-Szene könnt ihr es noch einmal richtig krachen lassen. Wir verlosen Tickets!

Jahresendstimmung

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

SAXEED-Ideenwettbewerb “Schicke Ideen” 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. November 2020

Als studierende oder andere Person aus dem universitären Bereich könnt ihr euch für den Ideenwettbewerb “Schicke Ideen” anmelden und bewerben! Damit habt ihr die Chance auf tolle Preise und super Feedback von Experten zu eurer Idee!

Gründerwettbewerb promotion Nordhessen 2019

Bewerbungsschluss: 25. November 2019

In die Selbstständigkeit starten? Hier entsteht euer Businessplan – und das noch 2019! Wenn ihr jetzt an der Gründung und aus Nordhessen seid, dann könnt ihr euch bis 25. November noch für diese Runde im Wettbewerb promotion Nordhessen bewerben!

1. Abgabetermin im BPW 2020

Bewerbungsschluss: 26. November 2019

Konzept einreichen – Feedback erhalten – Preisgeld gewinnen! So einfach läuft es beim Businessplanwettbewerb. Bis zum 26. November habt ihr noch Zeit dafür!

Deutscher Gastro-Gründerpreis 2020

Bewerbungsschluss: 30. November 2019

Der Deutsche Gastro-Gründerpreis prämiert die besten und innovativsten Gründungskonzepte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis zum 30. November 2019 könnt ihr mit eurer zündenden Geschäftsidee beim größten deutschsprachigen Gastronomiegründerwettbewerb teilnehmen.

DIGITAL FUTUREcongress 2020: Startup-Pitch Award – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 18. Dezember 2019

Präsentiert euer Startup, eure Ideen, eure Vision, auf Hessens größter Kongressmesse zum Thema Digitalisierung im Mittelstand.

Start? Zuschuss! Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 10. Januar 2020

“Start?Zuschuss!” ist eine unkomplizierte Starthilfe in der Anfangsphase von jungen Unternehmen. Das Programm “Start?Zuschuss!” hat das Ziel, Gründern in der Anfangsphase eine unkomplizierte Unterstützung zu geben. Dabei will das Programm technologieorientierte Unternehmensgründungen im Bereich Digitalisierung in der Startphase unterstützen.

Startup-Impuls Gründungswettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2020

Preise im Wert von über 100.000 Euro gibt es für den Sieger des Startup-Impuls Gründungswettbewerbs, der herausragende Gründungen und Gründungsideen aus der Region Hannover auszeichnet.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 14. Januar 2020

Bewerbungen für den Wettbewerb könnt ihr ab sofort bis Mitte Januar einreichen und euch so die Chance auf Unterstützung von Experten für euren Businessplan erhalten! Gründer in der frühen Phase bekommen dabei Feedback zu ihrer Geschäftsidee!

Science4Life Businessplan-Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2020

Die Konzeptphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback zu ihrem Geschäftskonzept. Bewerben könnt ihr euch bis zum 17. Januar 2020!

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 29. Februar 2019

Rheinland-Pfälzer aufgepasst:Beim “Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz” werden innovative Ideen, die eine Weiterentwicklung oder völlig neue Innovation sind und so noch nicht existieren gesucht.

