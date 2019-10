Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 28. Oktober bis 3. November 2019

Should I Stay Or Should I Go? – Im Prinzip könnten britische Radiosender jeden Tag den ganzen Tag den Klassiker von The Clash spielen. Wie sich Boris Johnson, notfalls in sehr unbritischer Ignoranz aller Regeln, am Ende des Monats entscheidet? Das wissen nicht einmal die Buchmacher: Die bewerten die Brexit-Chancen ziemlich ausgeglichen. Egal, was passiert: Der 31. Oktober wird ziemlich gruselig.