Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 4. bis 10. November 2019

Weil Mauern in letzter Zeit wieder in Mode zu kommen scheinen, sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt: Es geht auch ohne. Das ist nicht immer einfach, aber ziemlich geil. Dafür braucht’s eigentlich nicht viel: nur eine Portion Offenheit, etwas Neugier und den Willen, etwas zu bewirken in der Welt. Was das mit Gründern zu tun hat? Ganz einfach: Offenheit, Neugier und der Wille, etwas zu bewirken in der Welt.

Fintech Week Hamburg 2019

Hamburg, 4. bis 9. November 2019

Die Fintech Week es sich zur Mission gemacht, eine Brücke zu schlagen zwischen Bankenwelt und Fintech-Szene und dabei auch Diversität, Nachhaltigkeit, Transparenz und gesellschaftspolitischen Anspruch in den Fokus zu nehmen.

Das Geld der Welt

Innovations-Café: Naming für Startups – Erfolgreiche Namensfindung 2019 München

München, 5. November 2019

Ein Name muss her! Tipps zur Namensfindung für Startups bekommt ihr beim Innovationscafé im November, denn eine strategische Überlegung in Sachen Namensgebung zahlt sich für Startups und Unternehmen oft aus. Hier erfahrt ihr mehr zu Fehlern und guten Namen!

Nomen est omen

11. Hub Night Cybersecurity Darmstadt 2019

Darmstadt, 5. November 2019

Networking Event im Rahmen der “European Digital Week” zum Thema Cybersecurity.

Cyber, cyber

Verleihung der EY Public Value Awards for Startups Leipzig 2019

Leipzig, 7. November 2019

Aktiv sein für das Gemeinwohl: Bühne frei für Startups mit überzeugenden Ideen – für eine bessere Gesellschaft!

Alle für alle

Pitch Club Developer Edition #38 – Hamburg 2019

Hamburg, 7. November 2019

Gestandene Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte, um Entwickler für sich zu gewinnen. Die Entwickler können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen und im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Gleichgesinnten, Startups und Entwicklern.

Entwickler gesucht

Flutter Meetup der programmier.bar 2019 Bad Nauheim

Bad Nauheim, 7. November 2019

Ihr seid Web- oder App-Entwickler und wollt euch mit anderen der Branche vernetzen? Bei den Veranstaltungen stellen ausgewählte Speaker ihre Themen und Erfahrungen rund um die Web- und App-Entwicklung vor.

Entwickler gefunden

IHK EXISTENZ – Die Gründermesse München 2019

München, 9. November 2019

Durch verschiedene Expertenpodien bekommt ihr sowohl alles Wissenswerte aus ‎Expertenhand als auch wertvolle Erfahrungsberichte von Gründern und ‎Jungunternehmern zum erfolgreichen Start. ‎

Selbstständig. Machen.

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Plan-B Ideenwettbewerb “Smarte Verpackungen – weniger Müll” 2019

Bewerbungsschluss: 3. November 2019

Reicht eure Ideen für nachhaltige Versandverpackungen ein! Egal, ob nachhaltigere Materialen, smarte Verpackungsformen, Möglichkeiten zum Upcycling und zur Wiederverwendung, komplette Liefer- und Abholkonzepte, oder etwas ganz anderes: eure Ideen sind gefragt!

Mehr Infos

Deutscher Gründerpreis 2020

Bewerbungsschluss: 22. November 2019

Die Nominierungsphase hat schon begonnen. Richtig, bewerben könnt ihr euch für den Deutschen Gründerpreis nicht, aber ihr könnt euch immer noch vorschlagen lassen. Bis zum 22. November könnt ihr nominiert werden und euch vorschlagen lassen und damit die Chance auf den Preis und die Medienaufmerksamkeit sichern!

Mehr Infos

Gründerwettbewerb promotion Nordhessen 2019

Bewerbungsschluss: 25. November 2019

In die Selbstständigkeit starten? Hier entsteht euer Businessplan – und das noch 2019! Wenn ihr jetzt an der Gründung und aus Nordhessen seid, dann könnt ihr euch bis 25. November noch für diese Runde im Wettbewerb promotion Nordhessen bewerben!

Mehr Infos

1. Abgabetermin im BPW 2020

Bewerbungsschluss: 26. November 2019

Konzept einreichen – Feedback erhalten – Preisgeld gewinnen! So einfach läuft es beim Businessplanwettbewerb. Bis zum 26. November habt ihr noch Zeit dafür!

Mehr Infos

Deutscher Gastro-Gründerpreis 2020

Bewerbungsschluss: 30. November 2019

Der Deutsche Gastro-Gründerpreis prämiert die besten und innovativsten Gründungskonzepte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis zum 30. November 2019 könnt ihr mit eurer zündenden Geschäftsidee beim größten deutschsprachigen Gastronomiegründerwettbewerb teilnehmen.

Mehr Infos

Start? Zuschuss! Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 10. Januar 2020

“Start?Zuschuss!” ist eine unkomplizierte Starthilfe in der Anfangsphase von jungen Unternehmen. Das Programm “Start?Zuschuss!” hat das Ziel, Gründern in der Anfangsphase eine unkomplizierte Unterstützung zu geben. Dabei will das Programm technologieorientierte Unternehmensgründungen im Bereich Digitalisierung in der Startphase unterstützen.

Mehr Infos

Startup-Impuls Gründungswettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2020

Preise im Wert von über 100.000 Euro gibt es für den Sieger des Startup-Impuls Gründungswettbewerbs, der herausragende Gründungen und Gründungsideen aus der Region Hannover auszeichnet.

Mehr Infos

Science4Life Businessplan-Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2020

Die Konzeptphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback zu ihrem Geschäftskonzept. Bewerben könnt ihr euch bis zum 17. Januar 2020!

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.