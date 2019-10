Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 7. bis 13. Oktober 2019

Nach den endlich einmal vernehmbar geführten Sexismusdebatten im Rahmen von #MeToo ist es wieder verdächtig still um das Thema Geschlechterdiskriminierung geworden. Weil alles in Butter ist? Mitnichten! Da muss man sich ja nur mal große Werbeplakte ansehen oder BVB-Torhüter Roman Bürki (“Wir spielen nicht wie Männer!”) zuhören. Ja, es ist unbestreitbar: Unsere Gesellschaft hält verkrampft noch immer an althergebrachten Rollenbildern fest. Wird Zeit, dass sich das ändert. In München verschreibt sich in der Woche vom 7. bis 13. Oktober 2019 eine ganze Messe der Karriere der Frauen, die mehr verdient haben, als deftige Sprüche von irgendwelchen Lümmeln.