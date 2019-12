Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 9. bis 15. Dezember 2019

Chatbot Summit Berlin 2019

Berlin, 10. bis 13. Dezember 2019

Die Konferenz vernetzt weltweit einflussreiche Unternehmen, Technologiepartner und Start-ups aus dem Bereich Chat & Voice.

New Work Mannheim Meetup No.3 – Dezember Special 2019

Mannheim, 10. Dezember 2019

Wenn ihr Interesse an einem Austausch auf Augenhöhe über neue Formen der Zusammenarbeit in Unternehmen habt, seid ihr hier richtig. Dieses Event richtet sich an alle Neugierigen, die den kontinuierlichen Wandel in der Arbeitswelt aktiv gestalten wollen.

TechCrunch Disrupt Berlin 2019

Berlin, 11. und 12. Dezember 2019

TechCrunch Disrupt ist das weltweit führende Event, bei dem Startups aus diversen Branchen und wegweisende Technologien im Fokus stehen. Das 2-tägige Event beinhaltet den Startup Battlefield Wettbewerb, einen 24-Stunden-Hackathon, die Startup Alley Ausstellungsflächen, CrunchMatch sowie Aftershow-Partys.

Free Money: Stipendien und Förderungen für Gründer Berlin 2019

Berlin, 11. Dezember 2019

Wie komme ich an Geld für meine Unternehmensgründung? Das ist oft eine der wichtigsten Fragen von Gründern. Dieses Seminar gibt Aufschluss über die verschiedensten Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.

Pitch Club Developer Edition #41 Düsseldorf 2019

Düsseldorf, 11. Dezember 2019

Softwareentwickler und IT-Professionals aufgepasst! Startups und Unternehmen präsentieren sich mit einem Pitch und geben Antworten auf kritische Fragen.

Rheinland-Pitch Winterfinale Köln 2019

Köln, 11. Dezember 2019

Das große Rheinland-Pitch Winterfinale in der IHK Köln! Hier werden Leben vereinfacht, um die Ecke gedacht und Industrien umgekrempelt! Beim Rheinland-Pitch könnt ihr die vorderste Front der industriellen Revolution live miterleben und könnt die großen Sterne am Startup-Himmel von morgen schon heute sehen!

Gründerfrühstück #64 Wiesbaden 2019

Wiesbaden, 11. Dezember 2019

Das Gründerfrühstück ist ein Event von Gründern für Gründer. Im Zentrum stehen der persönliche Austausch und Networking. Nach dem Gründerfrühstück können Austausch und Vernetzung im Café oder beim gemeinsamen Coworking weitergeführt werden.

The Living Lab München 2019

München, 12. Dezember 2019

Auf die Pitches, fertig, los! Seid dabei, wenn am 12. Dezember die fünf Pitches voller Tatendrang und Innovation des ersten Batches präsentiert werden.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER 2020: Gründer-Pitch Bewerbung

Bewerbungsschluss: offen, solange Plätze verfügbar

Männliche Gründer und Gründerteams können auf der herCAREER im Format „Gründer-Pitch“ sich und ihr Team gründungsinteressierten Frauen vorstellen und sich ab sofort für den Pitch bewerben.

DIGITAL FUTUREcongress 2020: Startup-Pitch Award – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 18. Dezember 2019

Präsentiert euer Startup, eure Ideen, eure Vision, auf Hessens größter Kongressmesse zum Thema Digitalisierung im Mittelstand.

Start? Zuschuss! Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 10. Januar 2020

“Start?Zuschuss!” ist eine unkomplizierte Starthilfe in der Anfangsphase von jungen Unternehmen. Das Programm “Start?Zuschuss!” hat das Ziel, Gründern in der Anfangsphase eine unkomplizierte Unterstützung zu geben. Dabei will das Programm technologieorientierte Unternehmensgründungen im Bereich Digitalisierung in der Startphase unterstützen.

Startup-Impuls Gründungswettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2020

Preise im Wert von über 100.000 Euro gibt es für den Sieger des Startup-Impuls Gründungswettbewerbs, der herausragende Gründungen und Gründungsideen aus der Region Hannover auszeichnet.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 14. Januar 2020

Bewerbungen für den Wettbewerb könnt ihr ab sofort bis Mitte Januar einreichen und euch so die Chance auf Unterstützung von Experten für euren Businessplan erhalten! Gründer in der frühen Phase bekommen dabei Feedback zu ihrer Geschäftsidee!

Science4Life Businessplan-Wettbewerb 2020

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2020

Die Konzeptphase des Businessplan-Wettbewerbs Science4Life bietet Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie professionelle Unterstützung und Expertenfeedback zu ihrem Geschäftskonzept. Bewerben könnt ihr euch bis zum 17. Januar 2020!

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 29. Februar 2019

Rheinland-Pfälzer aufgepasst:Beim “Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz” werden innovative Ideen, die eine Weiterentwicklung oder völlig neue Innovation sind und so noch nicht existieren gesucht.

