Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 08. bis 14. Juli 2019

Start-up BW Elevator Pitch – Landesfinale Stuttgart 2019

Stuttgart, 08. Juli 2019

Die Gewinnerteams der Vorentscheide müssen nun im Landesfinale in Stuttgart gegeneinander antreten und sich beweisen. Der Elevator Pitch zeigt die spannendsten Newcomer des Landes und zeichnet am Ende die Sieger aus!

Wer wird´s?

Frauen gründen anders Köln 2019

Köln, 08. Juli 2019

Im Juli lautet der Schwerpunkt: Social Media & Digitalisierung (digitales Büro). Die Veranstaltungsreihe findet in 2019 vier Mal im Jahr an einem Montag statt und wendet sich an alle Frauen, die eine Gründung planen oder sich in der Gründungsphase befinden.

Wie geht´s?

Plug and Play Summer Summit

München, 09. bis 10. Juli 2019

“Plug and Play Summer Summit” bringt Startups und etablierte Unternehmen aus sieben Branchen zusammen: Insurtech, Mobilität, Supply Chain, Energie/Nachhaltigkeit, Gesundheit, Cybersicherheit sowie Marken/Handel.

Was bringt´s?

TechBrunch @ Tübingen 2019

Tübingen, 10. Juli 2019

Waldemar Jantz und Johannes Landgraf von Target Partners Tübingen laden zum entspannten Networking und Free Brunch ein. Lernt Target Partners und andere Techies kennen und vernetzt euch untereinander!

Was geht?

Startup Breakfast @ Echte Liebe Köln 2019

Köln, 10. Juli 2019

Ihr macht gerade eure ersten Startup-Schritte, seid mit Leidenschaft schon mittendrin oder sucht noch nach einer ausgefeilten Idee? Beim Startup Breakfast habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, euch auszutauschen und spannende Kontakte zu knüpfen.

Wie schmeckt´s?

Gründer*innen Stammtisch Mannheim Juli 2019

Mannheim, 10. Juli 2019

Gemütlicher Austausch von Erfahrungen und die Chance, das berufliche Netzwerk zu bereichern.

Wie läuft´s?

1E9 the_conference München 2019

München, 11. Juli 2019

1E9 the_conference ist nicht nur eine Tech-Konferenz voller handverlesener Keynotes, Diskussionen, Workshops, Networking-Möglichkeiten und Kunst. Es ist der Geburtsort eines dauerhafte Gemeinschaft, die das deutsche Technik-Ökosystem bereichern wird.

Was´n da?

Startup BBQ #63 @ Startplatz Köln 2019

Köln, 11. Juli 2019

Egal ob bei Fleisch, Veggie-Würstchen, veganen Bratlingen oder Salaten zum Bier oder Soft-Drink – beim Startup BBQ findest du die perfekte Umgebung zum Netzwerken! Hier trifft sich NRWs größte Community zum Austausch!

Was riecht hier lecker?

Spätschicht Birthday Edition Berlin 2019

Berlin, 11. Juli 2019

Die Gründerszene Spätschicht wird 50, denn zum 50. Mal könnt ihr live pitchen, Investoren und Unternehmer kennenlernen und neue Kontakte zu anderen Startups und Gründern knüpfen.

Wer feiert?