Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 11. bis 17. Dezember 2017

Es ist kalt, es ist dunkel, aber es ist auch die Zeit der Engel. Die haben in der Adventszeit traditionell viel zu tun, aber es gibt sie nicht nur aus Schokolade und als Fensterschmuck. Es sie gibt sie auch aus Fleisch und Blut und mit Interesse an spannenden Investitionsmöglichkeiten. Dann nennen sie sich Business Angel, eine besonders große Häufung gibt’s diese in München zu sehen. Ein Besuch lohnt sich besonders für Startups, wenngleich es dort keine Geschenke gibt, sondern bestenfalls Geschäfte.

start2grow Proof 2017 Dortmund

Dortmund, 11. Dezember 2017

Der Termin zur Abgabe der Businesspläne im Gründungswettbewerb start2grow rückt näher und diese Veranstaltung bietet euch die Gelegenheit zu einem „Last Minute Check“ und die Chance, euren Businessplan noch zu optimieren.

Optimale Vorbereitung

Design to Business Jahreskonferenz 2017 Wiesbaden

Wiesbaden, 12. Dezember 2017

Neue Wege zu Innovation und Wertschöpfung: Welche Produktideen und Geschäftsmodelle versprechen Erfolg? Wie nutzt ihr die Chancen der Digitalisierung für eure Prozesse, und mit welchen kreativen Methoden bindet ihr Mitarbeiter, Kunden und Partner erfolgreich ein? Auf der Design to Business Jahreskonferenz bekommt ihr die Antworten auf diese Fragen und Einblicke in erfolgreiche Konzepte und Best-Practices!

Schöne Geschäfte

VGSD-Telko: “Aus Fehlern anderer Unternehmer lernen“ 2017

online, 12. Dezember 2017

In der kostenlosen VGSD-Telko berichtet Unternehmensberater Dr. Stefan Borchert von häufigen Fehlern, die anderen Unternehmern unterlaufen sind und was ihr aus deren Fehlern lernen könnt.

Telefonberatung

Go Beyond Early Stage Investing (Business Angel – Netzwerk) 2017 München

München, 12. Dezember 2017

Bei den monatlichen Business Events präsentieren sich ausgewählte Startups mit anschließender Diskussion. Go-Beyond-Mitglieder haben die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen als Syndikat in Startups zu investieren und daher mit relativ wenig Einsatz ein Portfolio aus mehreren Startup-Investitionen aufzubauen. Das Netzwerk bietet überdies umfangreiche Trainings zu allen Aspekten des Startup- Investments an.

Engel vor Weihnachten

Hackers+Founders@work Weihnachtsspecial 2017 Hamburg

Hamburg, 12. Dezember 2017

Als besonderes Weihnachtsschmankerl könnt ihr in die Räumlichkeiten von LinQfish kommen, im Office des neuen WeWork Stadthaus. Das Who ist Who der Hamburger Startup-Szene trifft sich bei Hackers + Founders.

Jahresausklang mit Catering

Gründerfrühstück mit Beratung „Finanzen“ #40 Wiesbaden 2017

Wiesbaden, 13. Dezember 2017

Hier treffen sich die Gründer und Startups aus Wiesbaden und RheinMain für Net(t)working, Pitches und wertvolle Impulse. Gastgeber sind der heimathafen Wiesbaden und Rhein-Main Startups.

Auf eine Tasse Kaffee

Die Datenschutzpanne – Schutz vor Cyberangriffen und richtiger Umgang mit Datenschutz 2017 Frankfurt

Frankfurt, 14. Dezember 2017

Im Mai 2018 lockert sich der Datenschutz in Deutschland: Das bedeutet jede Menge Regeln und Aktualisierungen, die ihr als Unternehmer einhalten müsst. Was euch betrifft und worauf ihr achten müsst, zeigt dieses Seminar der Creative Hub Frankfurt ACADEMY.

Update für alle

Intellectual Fight Club IX – Urban Amateur Chessboxing Berlin 2017

Berlin, 15. Dezember 2017

Beim IX. Intellectual Fight Club erfahrt ihr neben spannenden Hintergrund-Infos alles zur Entstehungsgeschichte des Schachboxens. Iepe Rubingh – Storyteller, Entrepreneur, Artist, Innovator und Erfinder des Schachboxens – wird Einblicke liefern und erzählen, warum gerade Manager und Geschäftsleute von diesem Sport fasziniert sind und welche Erkenntnisse aus dem Sport ins Business zu übertragen sind.

Klüger kämpfen

fckup N8 Kiel 2017

Kiel, 15. Dezember 2017

Manches Meeting ist mehr Fightclub und weniger La La Land. Als Gründer braucht man Durchhaltevermögen und Ausdauer, eine Kämpfernatur hilft da. Bei der fckup N8 in Kiel könnt ihr mehr zu Fehlern, Misserfolgen und zum Scheitern anderen Jungunternehmer und Gründern erfahren und daraus lernen.

Nicht aufgeben

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

PERPETUUM 2018 Energieeffizienzpreis

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Im Rahmen eines Elevator Pitches* bei der Jahresauftaktkonferenz der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V.(DENEFF) habt ihr die einmalige Gelegenheit, eure innovative Energieeffizienzlösung einem breiten Fachpublikum vorzustellen.

Deutscher Gründerpreis 2018

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

start2grow 2018 Gründerwettbewerb

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2018

Für eure Unternehmensgründung braucht ihr einen ausgereiften Businessplan. start2grow hilft euch dabei, denn ihr werdet von der Geschäftsidee über den Businessplan bis zum erfolgreichen Unternehmen begleitet. Erfahrene Coaches, ein kompetentes Netzwerk, beste Kontakte zu Kapitalgebern, interaktive Events, hohe Preisgelder und das Handbuch Businessplan unterstützen diesen Weg.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 22. Januar 2018

Startups können sich mit ihren Ideen und Geschäftskonzepten beim Münchener Businessplan Wettbewerb von BayStartUP bewerben. Alle Teams erhalten umfangreiches schriftliches Feedback zu ihren Ideen und Businessplänen von einer ehrenamtlichen Expertenjury. Sie setzt sich zusammen aus Kapitalgebern, Unternehmern und Kennern der Gründerszene. Top-Teams winkt die Chance auf Siegerprämien in Höhe von insgesamt 5.000 Euro!

Start me up! Gründerwettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 31. März 2018

Deutschland muss (wieder) ein Land der Unternehmensgründer werden, wenn es in der globalisierten Wirtschaftswelt weiter vorne mitspielen will. Dafür werden junge Leute gesucht, die Mut, Risikofreude und Spaß an Hochtechnologie haben – und ein großes Unternehmen aufbauen wollen. Als Starthilfe gibt es 100.000 Euro Preisgeld und reichlich Expertise von Wirtschaftsprofis zu gewinnen.

