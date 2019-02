Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 11. bis 17. Februar 2019

In der Hauptstadt ist ja gerade wieder Bärensaison: Aber nicht nur Filmemacher aus aller Welt stellen ihre neuen Werke vor, auch Gründer bekommen auf dem European Film Market im Rahmen der Berlinale eine Bühne. Filmkunst ist mehr schließlich mehr als nur ein bisschen Eskapismus, und Kino ist für alle da. In diesem Sinn wünschen wir eine traumhafte Gründerwoche.

Digital:Relaunch Konferenz Berlin 2019

Berlin, 11. und 12. Februar 2019

Digitalisierung erfolgreich umsetzen: Bei der Digital:Relaunch in Berlin dreht sich alles um Strategien, praxisorientierte Lösungen und Best Cases.

Einsen und Nullen

All About Agile Karlsruhe 2019

Karlsruhe, 12. Februar 2019

Ganzheitlicher Überblick über flexibles Management und Unternehmensführung

Schritt halten

MIGRANTINNEN gründen – Perspektive Selbständigkeit Frankfurt 2019

Frankfurt am Main, 13. Februar 2019

Hier werdet ihr bei der Umsetzung eurer Geschäftsidee ermutigt – durch Einzelberatungen, Kompetenzchecks, Netzwerkveranstaltungen und Workshops.

Zukunft aufbauen

Hinterland of Things Startup-Conference Bielefeld 2019

Bielefeld, 14. Februar 2019

Die Hinterland vereint Startups, Größen des deutschen Mittelstands und digitale Pioniere. Auf zwei Stages mit internationalen Speakern und Experten wird die digitale Zukunft der deutschen Wirtschaft neu geschrieben.

Neues aufbauen

DIGITAL FUTUREcongress Frankfurt 2019

Frankfurt am Main, 14. Februar 2019

Die größte IT Management Anwender-Veranstaltung in Hessen bietet mittelständischen Entscheidern die optimale Plattform, um sich zum Thema Digitalisierung und Transformation zu informieren.

Mit etwas Glück kommt ihr gratis zum DIGITAL FUTUREcongress: Wir verschenken 50 Tickets für die Veranstaltung.

Plattform für morgen

Businessplan Workshop für Startups Frankfurt Februar 2019

Frankfurt am Main, 14. Februar 2019

Genau das richtige für Startups und Projekte: Hier erfährst du, wie du von deiner Geschäftsidee ausgehend einen aussagekräftigen Businessplan erstellst.

Erste Schritte

Digital [email protected] Hannover 2019

Hannover, 14. Februar 2019

Pitches, Q&As, Networking – hier präsentieren Software-Startups aus dem Ökosystem VentureVilla die Ergebnisse von 14 Wochen harter Arbeit.

Früchte der Mühsal

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Ideenwettbwerb Rheinland-Pfalz 2019

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2019

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz bietet allen Rheinland-Pfälzern eine Plattform zur Präsentation ihrer Ideen. Dazu gehören Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren, die innovativ sind, bestehende Ideen signifikant weiterentwickeln oder die es in dieser Art und Weise noch nicht gibt.

Be an Innovator Student Award 2019

Bewerbungsschluss: 25. März 2019

Der Wettbewerb Be an Innovator Student by BearingPoint fördert seit Jahren Studierende von Universitäten und Business Schools bei der Entwicklung und Realisierung zukunftsweisender Projektideen im digitalen Umfeld.

VIR Innovationswettbewerb „Sprungbrett“

Bewerbungsschluss: 15. Aril 2019

Ein attraktives Gewinner-Paket, die Aufmerksamkeit der Touristikbranche und eine Top-Vernetzung: Das erwartet den Sieger des Gründer-Wettbewerbs „Sprungbrett 2019“, bei dem der Verband Internet Reisevertrieb innovative Geschäftsideen junger Startups auszeichnet.

Gründungswettbewerb start2grow 2019

Bewerbungsschluss: 28. Juni 2019

start2grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise.

SENovation-Award 2019

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2019

Jung, kreativ und interessiert an Senioren – ein Widerspruch? Ganz und gar nicht, finden die Initiatoren des SENovation Award und zeichnen seniorenfreundliche Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben.

