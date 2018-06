Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 11. bis 17. Juni 2018

Fußball ist toll. Eigentlich. Ob das nach den kommenden vier Wochen immer noch so ist? Schau’n mer mal. Falls ihr etwas Ablenkung braucht, findet ihr in der Woche vom 11. bis 17. Juni eine Menge Veranstaltungen – zum Netzwerken, zum Erfahrungsaustausch, zur Geschäftsanbahnung, zur Inspiration. Gründen geht immer.

Ascend Berlin 2018

Berlin, 11. und 12. Juni 2018

Der Berlin E-Mail Summit wird zu Ascend Berlin. Die neue Digital-Marketing-Konferenz vermittelt unter dem Motto „Creating Valuable Digital Experiences“ aktuelle Trends im Digital-Marketing und liefert mit Speakern aus Top-Unternehmen spannende Case Studies und Best Practices im E-Mail- und Omnichannel-Marketing sowie zu den Themen Personalisierung und E-Commerce.

Alle Kanäle digital

job and career at CeBIT 2018 Hannover

Hannover, 12. Juni 2018

Über 30.500 Besucher, Recruiting auf Weltleitmessen und rund 65 Vorträge und interaktive Formate: Jobsuche, Karriereberatung und Weiterbildung sind die Fokusthemen der Karrieremesse.

Alle Jobs digital

Website Day 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 12. Juni

Die Website ist für die meisten Unternehmen das Aushängeschild schlechthin. Allerdings ändern sich immer wieder rechtliche Anforderungen, Aspekte in der Benutzerfreundlichkeit und Trends im Design – was ihr rund um eure Website wissen müsst: Experten geben nützliche Tipps und zeigen praktische Lösungen.

Alles aktualisieren

Gründerfrühstück #46 2018 Wiesbaden

Wiesbaden, 13. Juni 2018

Hier treffen sich Gründer und Startups sowie Interessierte, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und dem ein oder anderen Pitch zu lauschen. Im Anschluss habt ihr immer die Möglichkeit zum Coworking da zu bleiben und in kreativer Atmosphäre zu arbeiten.

Brötchen-Connection

Waterkant Festival 2018 Kiel

Kiel, 14. und 15. Juni 2018

Das Schaufenster für Innovation im Norden! Zwei Tage lang bietet das Festival interaktive Workshops, einzigartige Vorträge und neueste Technologien zum Anfassen. Internationale Macher:innen, Unternehmen und gemeinnützige Organisation begegnen sich auf Augenhöhe um gemeinsam über wichtige Themen unserer Zukunft zu sprechen: Greentech, Sustainability, New Work, Virtual Reality, Education, Gaming, Mobility …

Gründen am Meer

innolution valley | the pitching sessions 2018 Ludwigsburg

Ludwigsburg, 14. Juni 2018

Pitche deine Idee oder dein Startup vor einer Jury aus Investoren und Entscheidern aus Unternehmen und gewinne tolle Preise! Die Finalisten der Pitching Sessions stehen beim Main Event „innolution valley“ im November auf der Bühne und treten gegeneinander an!

Tickets fürs Finale

Pitch Club Developer Edition #12 2018 Köln

Köln, 14. Juni 2018

Hier treffen gestandene Unternehmen und Startups auf Softwareentwickler, die es zu überzeugen gilt. Die Unternehmen pitchen ihr HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen so, die Talente für sich zu gewinnen. Die Entwickler stellen zudem unbequeme Fragen und prüfen die Jobs auf Herz und Nieren.

Entwickler gesucht

Veränderung durch Kooperation – Banking meets FinTech Wien 2018

Wien (AUT), 15. Juni 2018

Innovationstreiber und Entscheider etablierter Banken, innovative Technologieunternehmen und junge FinTechs finden zusammen, um gemeinsam die Zukunft der Finanzbranche zu diskutieren und zu gestalten.

Das Geld von morgen

jobmesse münsterland 2018

Münster, 16. und 17. Juni 2018

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung: Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einfach Karriere machen

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Bio-Gründer Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Gesucht wird die revolutionärste Idee für Agrar- und Ernährungswirtschaft, Biotechnologie, Biochemie oder eine verwandte Branche. Angesprochen sind Existenzgründer und Jungunternehmer mit die innovativen Projekten und Gründungsvorhaben!

Mehr Infos

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

Mehr Infos

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 13. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.