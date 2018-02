Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 12. bis 18. Februar 2018

Haste Töne? Es hat nach der Bundestagswahl 2018 nicht einmal ein halbes Jahr gedauert, bis es einen Koalitionsvertrag gibt. Wer hätte gedacht, dass es so schnell geht … Jetzt sind zwar alle eher weniger als mehr zufrieden, aber es „Passt scho'“, wie der designierte Innenminister Horst Seehofer verkündete. „Passt scho'“ – das klingt wie blanker Hohn. Vielleicht sollte man Herrn Seehofer mal in ein Startup einladen: um zu lernen, wie man schnell Ideen und Konzepte entwickelt, sich an Bedürfnissen der Kunden orientiert, kompromissbereit ist und trotzdem ein klares Profil zeigt. In diesem Sinne wünschen wir euch eine ruhmreiche Gründerwoche.

2. #sofatalk: How to set up a successful Meetup? 2018 Berlin

Berlin, 13. Februar 2018

Wolltet ihr schon immer wissen, wie ihr eine eigene erfolgreiche Meetup-Gruppe etablieren könnt? Erfahrt es bei beim 2. sofatalk von Meetup-Expertin Katie Richard (Zalando). Ihr Meetup-Gruppe hat mehr als 6000 Mitglieder.

Gründerfrühstück #42 2018 Wiesbaden

Wiesbaden, 14. Februar 2018

Hier treffen sich Gründer und Startups sowie Interessierte, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und dem ein oder anderen Pitch zu lauschen. Im Anschluss habt ihr immer die Möglichkeit zum Coworking da zu bleiben und in kreativer Atmosphäre zu arbeiten.

Seminar Umsatz- und Rentabilitätsplanung 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 15. Februar 2018

Das zahlenmäßige Herzstück eines jeden Unternehmens ist die Planung von Umsatz, Kosten und Rentabilität, von Liquidität und Investitionen. Mit diesem Seminar schafft ihr einen Überblick über diese zentralen Aufgaben, denn ihr bekommt die Kalkulation einfach und verständlich erklärt und lernt, wie die richtige Kostenberechnung funktioniert und wie sich Umsatz, Gewinn und Liquidität ermitteln lassen.

E-Commerce Berlin EXPO 2018

Berlin, 15. Februar 2018

Nach dem Erfolg der E-Commerce Berlin Expo 2017 legen die Veranstalter nach. Beim Großevent rund um das Ökosystem E-Commerce kommen namhafte Redner zu Wort und es gibt Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Ideen zu entwickeln und Geschäfte abzuschließen.

20. Kongress für Familienunternehmen 2018 Witten

Witten, 16. und 17. Februar 2018

Der 20. Kongress für Familienunternehmen findet in diesem Jahr unter dem Thema „Zeit des Umbruchs – Mut zur Kooperation“ an der Universität Witten/Herdecke statt. Familienunternehmer sind herzlich eingeladen, sich auszutauschen, untereinander zu vernetzen, aktuelle Themen zu diskutieren und von anderen zu lernen.

jobmesse dortmund 2018

Dortmund, 17. und 18. Februar 2018

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung – die Jobmesse macht es möglich. Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Start me up! Gründerwettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 31. März 2018

Deutschland muss (wieder) ein Land der Unternehmensgründer werden, wenn es in der globalisierten Wirtschaftswelt weiter vorne mitspielen will. Dafür werden junge Leute gesucht, die Mut, Risikofreude und Spaß an Hochtechnologie haben – und ein großes Unternehmen aufbauen wollen. Als Starthilfe gibt es 100.000 Euro Preisgeld und reichlich Expertise von Wirtschaftsprofis zu gewinnen.

Science4Life Venture Cup Businessplanphase 2018

Bewerbungsschluss: 13. April 2018

Der Businessplan-Wettbewerb Science4Life Venture Cup für Startups aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie geht in die dritte Phase. Euren Businessplan könnt ihr bis zum 13. April noch einsenden und damit eure Chance auf das Preisgeld von bis zu 25.000 Euro sichern.

First Store by Alexa – Vol.II Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 1.Juni 2018

Lebendig, bunt, unverwechselbar: So sieht das Ideal eines lebendigen Handelsplatzes aus. Innovative Konzepte bieten Abwechslung. Genau das ist die Vision des Retail-Castings First Store by Alexa. Newcomer haben damit die Möglichkeit, etwas zu wagen. Bewerbt euch mit eurem Business- oder Store-Konzept um eine Ladenfläche in 1a-Lage!

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

