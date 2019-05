Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 13. bis 19. Mai 2019

Hanau X #hgp19 – Roadshow zum Hessischen Gründerpreis 2019

Hanau, 13. Mai 2019

Der Hessische Gründerpreis lädt alle Gründungsinteressierten, Gründer und Netzwerkpartner zur Roadshow nach Hanau ein!

Conference on Innovation Berlin 2019

Berlin, 13. Mai 2019

Die Asia-Pacific Week Berlin startet am 13. Mai mit einer offiziellen Eröffnung und der ersten Conference on Innovation im Haus der deutschen Wirtschaft (DIHK). Ziel ist es, Innovationen aus politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Blickwinkeln zu betrachten und aktuelle Trends in Asien und Europa zu diskutieren.

Connecting Startup Cities Conference Berlin 2019

Berlin, 14. Mai 2019

Die zum vierten Mal stattfindende Konferenz „Connecting Startup Cities“ (CSC) in der Alten Münze/Spreewerkstätten richtet sich als führende deutsch-asiatische Startup-Plattform für Dialog, Wissensaustausch, Networking und Matchmaking an Tech- und Startup-Interessierte.

Kapital für junge Unternehmen, KMU und Startups 2019 Frankfurt

Frankfurt/Main, 15. Mai 2019

Das Expertenseminar in Frankfurt gibt Aufschluss über Finanzierung, Förderung und Liquidität für junge Unternehmen. Als Experte ist ein ehemaliger Deputy CEO einer Online-Bank mit dabei und gibt Auskunft zu den wichtigsten Fragen.

Pitch Club Developer Edition #30 Düsseldorf 2019

Düsseldorf, 15. Mai 2019

Gestandene Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte, um Entwickler für sich zu gewinnen. Die Entwickler können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen und im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Gleichgesinnten, Startups und Entwicklern.

Führungsstil weiblich! 2019 Mannheim

Mannheim, 16. Mai 2019

Ob selbstständig oder angestellt, Startup, Gründerin oder ambitionierte Unternehmerin – wenn ihr Führungsverantwortung übernehmen und eure Kompetenzen erweitern möchtet, seid ihr in diesem Seminar genau richtig. Was es zu Führungskompetenzen, Aufgaben und der Rolle als Führungskraft, vor allem als Frau, zu wissen gibt, lernt ihr hier.

Rise of AI Conference Berlin 2019

Berlin, 16. Mai 2019

Künstliche Intelligenz ist die aussichtsreichste Technologie des 21. Jahrhunderts: Auf der Rise of AI Conference diskutieren führende Experten die wichtigsten Themen unserer Zukunft.

e-Commerce Day Köln 2019

Köln, 17. Mai 2019

Der e-Commerce Day – made by real.de, bietet Onlinehändlern, Herstellern und Interessierten die Möglichkeit sich über die aktuellen Trends im e-Commerce zu informieren, neue Features kennenzulernen und mit Gleichgesinnten auszutauschen. Mehr als 100 Aussteller präsentieren ihre Dienstleistungen und bieten die Möglichkeit zum Kennenlernen.

Hacking Engineering Hackathon Berlin 2019

Berlin, 17. bis 19. Mai 2019

48 Stunden Hacking Engineering – der Hackathon für den Maschinenbau! Wenn ihr euch für die digitale Transformation im Maschinen- und Anlagenbau begeistert und motiviert seid, an einer konkreten Challenge in den Bereichen Datenübertragung, Datensicherheit, Sensorik oder industrielle Bilderkennung zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig!

7. Domain-Stammtisch München 2019

München, 18. Mai 2019

Zweimal im Jahr habt ihr in München die Möglichkeit, euch mit anderen aus der Domain-Branche zu treffen und zu vernetzen. Am 18. Mai ist es wieder soweit, der Domain-Stammtisch lockt in den Hopfengarten!

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Gründerwettbewerb Startup Booster 2019

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2019

Ihr habt eine tolle Geschäftsidee, doch ihr wisst nicht, wie ihr sie umsetzen sollt? Beim Startup Booster bekommt ihr jede Hilfe, die ihr bei der Existenzgründung braucht: Startkapital, Büroräume, Kontakte und unternehmerischen Beistand – jetzt bis zum 10. Mai 2019 bewerben!

Förderprogramm und Wettbewerb CONTENTshift 2019

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2019

Das internationale Förderprogramm für Startups der Content-Branche macht die Synergien zwischen Startups und etablierten Branchenunternehmen nutzbar.

Sonderpreis Energie des BPW 2019

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2019

Energiewende, Elektromobilität, Smart Cities… Veränderungen brauchen kluge Köpfe! Unter Strom? Dann gründet doch im Energiebereich! Mit dem Sonderpreis Energie werden clevere Ideen und Lösungen ausgezeichnet! Schnell noch bis 15. Mai bewerben!

U-Start Accelerator Programm – Go Circular! 2019

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019

Innovative Recyclinglösungen für elektronische Abfälle, Sekundärprodukte und Verbundstoffe gesucht – Jetzt mit eurem Startup für das U-Start Accelerator Programm bewerben!

Hubitation Startup Contest 2019

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019

Wie sieht Wohnen in der Zukunft aus? Wenn ihr dazu eine innovative Idee habt oder mit eurem Startup genau dieser Frage nachgeht, dann solltet ihr euch beim Hubitation Startup Contest bewerben. Lasst aus einer kleinen Idee etwas Großes werden!

Hessischer Gründerpreis #hgp19

Bewerbungsschluss: 06. Juni 2019

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2019 soll der gesellschaftlichen Veränderung Rechnung getragen werden mit einer neuen Kategorie »Zukunftsfähige Nachfolge«.

Green Alley Award 2019

Bewerbungsschluss: 25. Juni 2019

Der Green Alley Award 2019 richtet sich an alle Start-ups und Jungunternehmer, die ein Geschäftsmodell in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung entwickelt haben. Ziel ist, Vorreiter der Circular Economy zusammenzubringen, mit ihnen an ihrem Geschäftsmodell zu arbeiten und sie idealerweise mit potenziellen Kunden zu vernetzen.

Gründungswettbewerb start2grow 2019

Bewerbungsschluss: 28. Juni 2019

start2grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise.

SENovation-Award 2019

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2019

Jung, kreativ und interessiert an Senioren – ein Widerspruch? Ganz und gar nicht, finden die Initiatoren des SENovation Award und zeichnen seniorenfreundliche Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben.

EYA – European Youth Award 2019

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2019

Der European Youth Award zeichnet junge Europäer mit digitalen Lösungen mit sozialem Mehrwert für die Gesellschaft aus! Gesucht werden innovative Ideen und Gründer und Entwickler von digitalen Lösungen unter 33, die sich noch bis zum 15. Juli bewerben können!

Darboven IDEE-Förderpreis 2019

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2019

Gesucht: Mutige Frauen mit Unternehmergeist, denn der Darboven IDEE-Förderpreis zeichnet Jungunternehmerinnen aus, denn es braucht mehr engagierte weibliche Vorbilder, Unternehmerinnen und Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Jetzt bist zum 31. Juli bewerben!

