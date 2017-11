Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 13. bis 19. November 2017

Mal eben kurz gescannt, verpackt und per E-Mail verschickt? Pläne brauchen ein Publikum, damit sie groß werden. Heute geht das mit ein paar Mausklicks, früher war das ein bisschen umständlicher. Bis der britische Erfinder und Astronom John Herschel vor 175 Jahren die Cyanotopie vorstellte, ein frühes Verfahren zur Herstellung von stabilen fotografischen Bildern. Damit konnten Pläne nicht nur geschmiedet, sondern auch vervielfältigt werden – bis sie groß wurden. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Erfolg mit euren Plänen in der Gründerwoche Deutschland vom 13. bis 19. November 2017.

Gründerwoche Deutschland 2017

bundesweit, 13. bis 19. November 2017

Impulse für eine neue Gründungskultur und ein freundlicheres Gründungsklima: Das sind die Ziele der Gründerwoche Deutschland. Die Aktionswoche findet weltweit in 165 Ländern unter dem Dach der Global Entrepreneurship Week statt. Auch in deiner Stadt wird es zahlreiche Veranstaltungen für Gründer und Interessierte geben!

Alle zusammen

Data Driven Business 2017 Berlin

Berlin, 13. und 14. November 2017

3 Konferenzen, 1 Ziel: Nachhaltige Online Marketing & Analytics Strategien für euer Unternehmen. Die Data Driven Business fasst die Konferenzen eMetrics Summit, digital growth unleashed und Predictive Analytics World Business zusammen, die alle zeitgleich stattfinden und das neueste zu den Themen Online Marketing und Measurements bieten.

Alles aus einer Hand

Best of X – Smart City 2017 Darmstadt

13. November 2017

Ein ganzer Tag im Zeichen der Smart City – Das erwartet euch am 13. November beim Event in Darmstadt des Wettbewerbs Best of X! Ziel ist es, Synergien zwischen Startups und Partnern der Branche zu schaffen und das beste Startup zu finden. Interaktive und innovative Workshops und Kurz-Vorträge geben die Möglichkeit zum Austausch und Networking.

Kein X für ein U

FUTURE OF WORK 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 15. November 2017

Die Konferenz lässt innovative Topmanager, technische Vorreiter, Visionäre und kreative Startups einen Blick in die Zukunft werfen und skizziert damit mögliche Arbeitswelten von morgen und diskutiert Ansätze für diese Herausforderungen.

Alles Arbeit

Corporate Startup Summit 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 15. und 16. November 2017

200+ Teilnehmer lernen von erfahrenen Fachleuten, tauschen sich aus und diskutieren mit anderen ambitionierten Intrapreneuren. Lasst euch von Panels, Keynotes, Fishbowls und Workshops inspirieren.

Alles intern

Netzwerkforum Kreativwirtschaft Nordhessen 2017 Kassel

Kassel, 15. November 2017

Das Netzwerkforum Kreativwirtschaft Nordhessen möchte Verbände, Initiativen, Einrichtungen und Projekte der elf Teilmärkte in Nordhessen zusammenbringen. Gründer, Startups und Freiberufler im Kreativbereich sind herzlich eingeladen zu einem Austausch und zur Vernetzung.

Alle basteln

EURO FINANCE TECH V 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 16. November 2017

Die EURO FINANCE TECH ist der Treffpunkt für alle, die sich für die Digitalisierung der Finanzindustrie interessieren – von Bank über FinTech bis hin zu IT- und Finanzdienstleistern, Legals, Regulierung, Investoren und Medien.

Alle reden über Geld

Pitch Club #13 2017 Mainz

Mainz, 16. November 2017

In erlesener, kleiner Runde präsentieren sich ausgewählte, kapitalsuchende Startups vor erfahrenen Investoren. Jetzt noch schnell bewerben!

Alles richtig machen

START Call 2017 Berlin

Berlin, 17. und 18. November 2017

Meet the Game Changers of Tomorrow! Die zweite Auflage von Berlins größter studentisch-organisierten Startup Konferenz lädt Studenten, ehrgeizige Unternehmer und etablierte Gründer ein, in die Berliner Gründerszene einzutauchen.

Alle zur Uni

Breathe Startup Challenge 2017 Witten

Witten, 17. bis 19. November 2017

Das Entrepreneurship Zentrum Witten fordert gemeinsam mit der Westfalen Gruppe potentielle Jungunternehmer heraus, innovative und kreative Geschäftsideen rund um die Thematik Sauerstoff zu entwickeln. Gesucht werden Studenten sowie Young Professionals aus den Bereichen Wirtschaft, Technik, Gesundheit und IT.

Alle außer Atem

Founders Fight Night 2017 Köln

Köln, 18. November 2017

Die Founders Fight Night zeigt einen spannenden Kampf zwischen Gründern im Guts & Glory Boxclub! Hier treten Gründer und Jungunternehmer gegeneinander an im Ring an. Drei Runden, ein Sieger.

Alle fest druff

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Klimahouse Startup Award 2018

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 20. November 2017

Ein Gründerwettbewerb für ganz Europa, denn mit dem Award werden Technologien von europäischen Startups ausgezeichnet, die sich mit der Energiesanierung und energieeffizientem Bauen beschäftigen.



ERCIS Launch Pad 2017

Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.



Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.



start2grow 2018 Gründerwettbewerb

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2018

Für eure Unternehmensgründung braucht ihr einen ausgereiften Businessplan. start2grow hilft euch dabei, denn ihr werdet von der Geschäftsidee über den Businessplan bis zum erfolgreichen Unternehmen begleitet. Erfahrene Coaches, ein kompetentes Netzwerk, beste Kontakte zu Kapitalgebern, interaktive Events, hohe Preisgelder und das Handbuch Businessplan unterstützen diesen Weg.



Start me up! Gründerwettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 31. März 2018

Deutschland muss (wieder) ein Land der Unternehmensgründer werden, wenn es in der globalisierten Wirtschaftswelt weiter vorne mitspielen will. Dafür werden junge Leute gesucht, die Mut, Risikofreude und Spaß an Hochtechnologie haben – und ein großes Unternehmen aufbauen wollen. Als Starthilfe gibt es 100.000 Euro Preisgeld und reichlich Expertise von Wirtschaftsprofis zu gewinnen.



