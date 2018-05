Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 14. bis 20. Mai 2018

Nun aber hurtig. Am Ende der Woche ist Internationaler Sei-ein-Millionär-Tag, bis 20. Mai habt ihr Zeit, das Konto vollzumachen. Und falls ihr solche Ziele doof findet, dann nehmt euch trotzdem ein klares Ziel für die Woche vor… schreibt es euch groß auf einen Zettel und hängt es euch gut sichtbar an die Wand. Ihr werdet staunen, wie erfolgreich ihr am Ende der Woche sein werdet…

Growth Europe Summit – Online

Online, 14.-18. Mai

1st Virtual European Growth Hacking Summit: 25 European experts share their unique perspective into how some of the fastest growing companies are systematically approaching and scaling sustainable growth.

Zukunft Personal Nord 2018 Hamburg

Hamburg, 15.-16. Mai

Die Messen für Personalmanagement finden jährlich sowohl in Stuttgart für Süddeutschland und in Hamburg für den Norden Deutschlands statt. Dabei präsentieren sich zahlreiche Firmen und geben euch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und so die neuen Entwicklungen, Produkte und Dienstleistungen für eure Karriere kennenzulernen und zu nutzen. Das Programm konzentriert sich dabei weniger auf eine Jobbörse, sondern vielmehr auf das Arbeiten, Arbeitsplatz, Büroausstattung und bspw. Weiterbildung und Training.

Rise of AI Conference 2018 Berlin

Berlin, 17. Mai

Gemeinsam wird über die Zukunft der Menschheit bis zur Singularität diskutiert, über die Frage gesprochen, wie sich eine Superintelligenz auf die Menschheit auswirkt. Was Künstliche Intelligenzen im Jahr 2018 bereits können. Wohin die Forschung für KI’s sich entwickeln. Wie autonome KI-System unsere Wirtschaft verändern. Wie eine Zukunft aussieht, in der die Maschinen Menschenarbeitskraft ersetzen werden.

Die englischsprachige Konferenz ist der ideale Einstieg für jeden, der mehr über Künstliche Intelligenz lernen möchte. Du wirst dein Netzwerk zu Unternehmern, Forschern, Entwicklern und Investoren ausbauen und zugleich höchst spannende Inspirationen mitnehmen.

MIGRATION MANIA – Wege zu einer performanten & agilen IT Düsseldorf 2018

Düsseldorf, 17. Mai

Prozesse wurden aufgesetzt und manifestiert, Verträge langfristig geschlossen, Hardware und Software angeschafft und eigene Applikationen entwickelt – wie macht ihre diese IT zukunftsfähig?

Beim Event bekommt ihr methodische und technische Vorgehensweisen für die Transition zu einer nachhaltigen IT vorgestellt.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

First Store by Alexa – Vol.II Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 1. Juni 2018

Lebendig, bunt, unverwechselbar: So sieht das Ideal eines lebendigen Handelsplatzes aus. Innovative Konzepte bieten Abwechslung. Genau das ist die Vision des Retail-Castings First Store by Alexa. Newcomer haben damit die Möglichkeit, etwas zu wagen. Bewerbt euch mit eurem Business- oder Store-Konzept um eine Ladenfläche in 1a-Lage!

Bio-Gründer Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Gesucht wird die revolutionärste Idee für Agrar- und Ernährungswirtschaft, Biotechnologie, Biochemie oder eine verwandte Branche. Angesprochen sind Existenzgründer und Jungunternehmer mit die innovativen Projekten und Gründungsvorhaben!

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

