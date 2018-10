Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 15. bis 21. Oktober 2018

In München fliegen die Fäuste. Aber nicht nur wegen der Landtagswahl. Hier gehen Gründer aufeinander los, dass die (Wort-)Fetzen fliegen. Und das ist bei der Founders Fight Night, anders als in er Politik, ganz fruchtbar: So ein Boxkampf erfordert schließlich Konzentration, Ausdauer, Fintenreichtum und nicht zuletzt Schlagkraft. So hart der Wettkampf auch sein mag, er bleibt immer sportlich – im Sinne von fair. Womit wir wieder bei den Unterschieden zur Politik wären.