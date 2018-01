Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 15. Januar bis 21. Januar 2018

Wer über die Zukunft redet, sollte die Vergangenheit kennen. Denn irgendwie waren die vor 50 Jahren erstmals ausgegebenen Scheckkarten, das was die Fintech-Lösungen heute sind. Ein Zukunftsversprechen. Dass die Finanzbranche nicht immer alle Versprechen hält, hat sie dann vor zehn Jahren mit desaströser Nachhaltigkeit bewiesen: Am 21. Januar 2008 lösten weltweite Aktieneinbrüche die größte Finanzkrise der jüngeren Geschichte aus. Daraus könnte man eigentlich was lernen. Daraus sollte man was lernen. In diesem Sinne wünschen wir eine angenehme Gründerwoche.