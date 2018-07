Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 16. bis 22. Juli 2018

Was euch diese Woche erwartet? Am Dienstag der World Emoji Day 2018: Gefeiert wird der World Emoji Day vor allem, indem Emojis und bestimmte Hashtags in sozialen Netzwerken verwendet werden. Also verschickt bunte Bildchen bis zum Abwinken. Und am Sonntag ist Tag der Hängematte. Dazwischen solltet ihr diese Termine beachten…

Gründergrillen unterwegs #66 Stuttgart 2018

Stuttgart, 17. Juli 2018

Die Grillzeit ist in bestem Gange: Für alle Gründer und Interessierte steigt daher in Stuttgart wieder ein Barbecue zum Netzwerken und Informieren.

Stuttgarter Kotelett einverleiben

Gründerabend IHK zu Leipzig Juli 2018

Leipzig, 18. Juli 2018

Der Gründerabend richtet sich an Gründer, die sich im Bereich der gewerblichen Wirtschaft selbstständig machen möchten. Aufgrund der Themenvielfalt, die mit einer Existenzgründung einhergeht, reißt der Gründerabend ausschließlich wesentliche Grundlagen an.

Mach´s dir schick in Leipzig

The Spark – Der deutsche Digitalpreis 2018

Berlin, 22. Juli 2018

The Spark bietet den digitalen Revolutionären die große Bühne. Die perfekte Auszeichnung für Startups, deren Ideen das Potential haben, die Industrie grundlegend zu verändern. Hier könnt ihr eure Ideen einer prominenten Jury und einem hochkarätigem Publikum vorstellen und euch mit anderen Treibern der digitalen Revolution vernetzen.

Misch dich unter die D-Natives

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

EY Public Value Award 2018

Bewerbungsschluss: 23. Juli 2018

Große Konzerne, weltbekannte Fußballvereine: Sie alle haben Public Value auf ihrer Agenda. Der EY Public Value Award zeichnet seit 2016 innovative junge Unternehmen aus, deren Geschäftsmodell, Produkt oder Dienstleistung besonders wertvoll für die Gesellschaft ist und diese voranbringt. Es geht um den Beitrag zum Gemeinwohl.

#SGA18: StartGreen Award sucht Champions der grünen Gründerszene

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2018

Bewerben können sich Gründerteams und junge Unternehmen im Bereich Klimaschutz, Green Economy und Nachhaltigkeit. Der führende Gründerpreis für Nachhaltigkeitslösungen in Deutschland stellt die Vernetzung von grünen Startups mit Unternehmen, Investoren, Förderinstitutionen und politischen Wegbereitern für eine grüne Wirtschaft in den Mittelpunkt.

KfW Award Gründen 2018

Bewerbungsschluss: 1. August 2018

Seit 1998 zeichnet die KfW Bankengruppe Unternehmen in den ersten fünf Jahren ihrer Geschäftstätigkeit aus. Für den renommierten Preis können sich Start-ups aller Branchen bewerben, die ihren Sitz in Deutschland haben. Die Teilnahme ist ebenfalls für Gründer möglich, die eine Firma im Zuge der Nachfolge übernommen haben. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 1. August!

IFA NEXT Startup Days Pitch Berlin 2018 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. August

Die IFA NEXT Startup Days bieten sechs Start-up-Thementage mit Präsentationen, Panel-Diskussionen und Pitches. Ergänzend bestreiten die Startups an jedem Nachmittag ein passendes Themenprogramm in der IFA NEXT Innovation Engine. Bis 1. August bewerben!

EY Start-up Academy 2018

Bewerbungsschluss: 5. August 2018

EY, Deutsche Börse und TechQuartier unterstützen Startups mit dem Gründerwettbewerb „EY Start-up Academy“: gesucht werden Deutschlands beste FinTech- und Technologie-Startups.

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 13. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

PlanB – Biobasiert. Business. Bayern.

Bewerbungsschluss: 14. August 2018

PlanB ist auf der Suche nach grünen Gründern, Innovatoren und Startups, die wie wir einen PlanB zum Erdöl verfolgen, nachhaltige Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen kommerzialisieren und somit einen „grünen“ Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft bieten.

Syndicate Start-up Challenge 2018

Bewerbungsschluss: 15. August 2018

Ihr seid ein innovatives, junges Unternehmen und wollt mit eurer Marke den nächsten Schritt gehen? Die Agentur Syndicate will euch dabei helfen und lobt ein Branding & Design Paket im Wert von 25.000 Euro für das „smarteste Startup“ aus.

GRÜNDERPREIS NRW 2018

Bewerbungsschluss: 14. September 2018

Der mit 60.000 Euro dotierte GRÜNDERPREIS NRW richtet sich an kleine und mittlere, eigenständige Unternehmen und Freiberufler. Prämiert werden die kreativsten und erfolgreichsten Geschäftsideen in Nordrhein-Westfalen.

herCareer: Gründer-Pitch München 2018

Bewerbungsschluss: 15. September 2018

Gründer pitchen um Mitgründerin: Die deutsche Startup-Szene ist noch immer vorwiegend von Männern geprägt, obwohl viele Gründer nach einer Frau in ihrem Team suchen. Eine ideale Plattform dafür ist die Frauen-Karrieremesse herCAREER in München. Hier können sich Gründer um Mitgründerinnen „bewerben“.

