Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 16. bis 22. Oktober 2017

Auf der einen Seite stehen immer mehr fettleibige Menschen, auf der anderen Seite mehr als eine Milliarde Menschen, die an Hunger leiden. Irgendwie scheint da etwas aus dem Lot geraten zu sein mit der Ernährung der Welt. Gemeinsam durch dick und dünn gehen? Das macht jeder für sich allein – abhängig vom Geburtsland. Bleibt zu wünschen, dass die „Mutter aller Food Think Tanks“ in Berlin auch über etwas anderes nachdenkt, als das nächste hippe Superfood. In diesem Sinne wünschen wir eine appetitliche Gründerwoche.

TechQuartier Landing Pad: Community Get-together 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 16. Oktober 2017

TechQuartier und KPMG bringen Startups aus den Gründermetropolen der Welt nach Frankfurt: Trefft die teilnehmenden Startups und Mitwirkende aus dem Landing Pad Programm sowie die TechQuartier Community beim Get-together im TechQuartier. Es erwartet euch Networking vom Feinsten!

Willkommen auf dem Sprungbrett

5. Think Tank #NEXT GENERATION FOOD 2017 Berlin

Berlin, 17. Oktober 2017

Die „Mutter aller Food-Think-Tanks“ geht in das fünfte Jahr und bietet ein Line-Up an Innovatoren und Entscheidern aus Industrie, Handel und Startups, das neben hochaktuellem Branchen-Know-how auch “Business as Unusual” kann.

Besser essen

Social Media Conference meets Content Marketing 2017 Hamburg

Hamburg, 17. und 18. Oktober 2017

Bei der Social Media Conference dreht sich alles um Content Marketing, Social Advertising, Facebook Ads & Co., Analytics, Messaging Services und vieles mehr.

Zusammenspiel

TechMatch™ 2017 München

München, 18. Oktober 2017

Mit einem Pitch-Event startet die erste Ausgabe einer geplanten Eventreihe, welche sich zum Ziel gemacht hat, die Zusammenarbeit zwischen den sogenannten Hardware-Startups und der gesamten Elektronik-Supply-Chain noch besser, effektiver und transparenter zu gestalten.

Alle profitieren

Ada Lovelace Festival 2017 Berlin

Berlin, 19. und 20. Oktober 2017

Das Ada Lovelace Festival ist die erste europäische Crossover-Plattform für alle Frauen im IT-Business und lockt mit inspirierenden Vorträgen von mehr als 70 erfahrenen Expertinnen & innovativen Vordenkerinnen und mehr als 15 Workshops, Sessions, Think-Tanks, Mentoring Classes und Keynotes – das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Connecting Women

RuhrSummit 2017 Dortmund

Dortmund, 19. und 20. Oktober 2017

Der RuhrSummit ist das größte Startup-Event der Region. Er verbindet eine Konferenz mit Top-Speakern, Match-Making mit vorselektierten Gesprächspartnern und den RuhrPitch. Feiert am Abend mit und sammelt neue Kontakte im internationalen Umfeld.

Spektakuläre Ausblicke

Impact Summit 2017 Dortmund

Dortmund, 19. Oktober 2017

Der ImpactSummit bietet Social Entrepreneurs die Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, das persönliche Netzwerk signifikant zu erweitern und Investoren und Kooperationspartner zu treffen. Nicht erst seit der Verabschiedung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN wird deutlich, dass es für junge UnternehmerInnen einiges zu tun gibt und neue Geschäftsfelder locken, auf denen sozial-innovative Ideen gepflanzt werden wollen.

Erfolgreich Gutes tun

Celebrating Innovation 2017 München

München, 19. Oktober 2017

Top-Notch Technology Networking & Startup Expo: Das Tech-Event „Celebrating Innovation“ verbindet Entrepreneure auf Wachstumskurs mit etablierten Unternehmern, Investoren, Politik- und Wissenschaftsvertretern. Für jeden Gründer, der den amerikanischen Markt erobern möchte, stellt dieses Event ein must-attend dar.

Go west

Startup Live Mobility & Logistics #2 2017 Stuttgart

Stuttgart, 20. und 21. Oktober 2017

Startup Live Mobility & Logistics ist das Event rund um die Themen Mobilität und Logistik in der Heimat von Mercedes-Benz, Porsche, Bosch und vielen mehr. Zwei Tage wird an Ideen gefeilt und diese dann am Ende in einem Pitch präsentiert und ausgezeichnet.

In Fahrt kommen

Entrepreneurship Summit 2017 Berlin

Berlin, 21. und 22. Oktober 2017

Zahlreiche Gründer und Entrepreneure treffen in Berlin beim Entrepreneurship Summit zusammen. Spannende Keynotes, interessante Impulsgruppen und interaktive Workshops sorgen für Diskussion und Austausch zu brandaktuellen Themen, die ein gelungenes Gründungskonzept betreffen.

Gipfelstürmer

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Deutscher Exzellenz-Preis 2018

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 16. Oktober 2017

Deutschlands Wirtschaft ist erfolgreich – und das hat gute Gründe. Viele Branchen und Disziplinen zeichnen sich durch Exzellenz aus. Oftmals – gerade im B2B-Bereich – bleiben solche herausragenden Leistungen deutscher Unternehmen und UnternehmerInnen aber im Verborgenen. Daher ist es an der Zeit, Exzellenz mit einem Preis zu würdigen. Das ist die Mission des „Deutschen Exzellenz-Preises“.

Science4Life Venture Cup 2018

Bewerbungsschluss: 20. Oktober 2017

Als Jungunternehmer könnt ihr hier die Experten des Science4Life-Netzwerks ansprechen. Im direkten Kontakt erhaltet ihr von diesen Profis wertvolle Unterstützung bei der Überprüfung und Weiterentwicklung eurer Produkte, Dienstleistungen sowie Patent- und Markenstrategien. Dieses Miteinander macht jeden Teilnehmer am Science4Life Venture Cup zu einem Gewinner!

Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre 2017

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2017

Visionäre und Experten aus der Gesundheits- und Pflegebranche gesucht – Der Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre bringt unter dem Motto „Digitale Helfer im Alter“ aufstrebende Gründer und bedeutende Akteure der Gesundheitswirtschaft zusammen. Startups können sich dazu noch bis zum 31. Oktober bewerben und sich einen der acht Plätze für das Pitch-Event sichern.

CeBIT Innovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 1. November 2017

Der CeBIT Innovation Award macht die Vielfalt, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft von etablierten Forschungseinrichtungen genauso wie von jungen Entrepreneuren zwischen Flensburg und Passau, Aachen und Zwickau alljährlich aufs Neue sichtbar. Im Fokus stehen dabei weniger die technische Leistungsfähigkeit als vielmehr der Alltagsnutzen der einzelnen Wettbewerbsbeiträge.

Klimahouse Startup Award 2018

Bewerbungsschluss: 20. November 2017

Ein Gründerwettbewerb für ganz Europa, denn mit dem Award werden Technologien von europäischen Startups ausgezeichnet, die sich mit der Energiesanierung und energieeffizientem Bauen beschäftigen.

ERCIS Launch Pad 2017

Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.

Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

