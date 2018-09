Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 17. bis 23. September 2018

Und jetzt zum Wetter: Jeder Sommer ist einmal vorbei, auch dieser. Er scheint zwar immer noch nicht genug zu haben, aber auch wenn er einfach weitermacht, solltet ihr den einen oder anderen Blick in unseren gut gefüllten Eventkalender werfen.

she-preneur summit 2018

Online, 7. bis 30. September 2018

Expertinnen-Event für Gründerinnen und selbstständige Frauen: Die Online-Konferenz bietet in 40 Workshops einen vielseitigen Mix an Beiträgen rund um die Selbstständigkeit – vom (Online-)Businessaufbau über Marketingstrategien und Selbstmanagement bis hin zur Vision für dein Herzensbusiness.

Zusammen erreicht Frau mehr

CASHWALK München 2018

München, 17. September 2018

50 ausgewählte Startups treffen auf namhafte 80 Investoren: Der Münchner #CASHWALK ist ein exklusives Pitch Event des LMU Entrepreneurship Center, bei dem Startups nur gewinnen können.

Win-Win

Gründerstammtisch #September 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 17. September 2018

Einmal im Monat lädt Die Zentrale Coworking in Bornheim zum Gründerstammtisch ein, bei dem Gründer, Startups und vor allem auch Gründungsinteressierte sich untereinander austauschen können.

Austauschen, netzwerken

Startup Demo Night Nürnberg 2018

Nürnberg, 17. September 2018

Die Startup-Szene zum Anfassen und Ausprobieren – lernt mehr als 40 Teams und ihre Prototypen kennen und tauscht euch mit Entrepreneuren, Investoren und erfolgreichen Unternehmern aus.

Please touch!

Startup Safari Halle 2018

Halle/Saale, 18. und 19. September 2018

Erstmalig und einzigartig in Sachsen-Anhalt: Bei der Startup SAFARI Halle 2018 öffnen die Unternehmen aus dem lokalen Startup-Ökosystem ihre Türen und laden zum Blick in die eigenen Geschäftsräume ein. Das Ziel: die Beteiligten untereinander nachhaltig zu vernetzen und erfolgreiche Kooperationen zu fördern.

Alle nach Halle!

We, the creators: After Shared Economy – Next Trends in Mobility Berlin 2018

Berlin, 18. September

Im Rahmen der „We, the Creators“-Eventserie lädt WeWork alle Interessierten ein, um bei entspannter Cocktail-Atmosphäre in Berlin den Status Quo der Mobility-Startup-Szene näher zu beleuchten.

In Bewegung bleiben

Pitch Club Developer Edition #13 2018 Dortmund

Dortmund, 20. September 2018

Hier treffen gestandene Unternehmen und Startups auf Softwareentwickler, die es zu überzeugen gilt. Die Unternehmen pitchen ihr HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen so, die Talente für sich zu gewinnen. Die Entwickler stellen zudem unbequeme Fragen und prüfen die Jobs auf Herz und Nieren.

Entwickler gesucht

Münchner Startup Sommerfest 2018

Ammersee, 21. September 2018

Der Sommer geht in die Verlängerung! Was gibt es schöneres als einen Spätsommerabend am Ammersee, dazu BBQ, kalte Drinks und Themen, die euer Startup wirklich bewegen und über die ihr euch mit Top Gründern austauschen könnt?

Einfach mal abtauchen

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Unternehmerhelden Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. September 2018

UnternehmerInnen sind Helden – denn sie haben den Mut, ihre Ideen umzusetzen. Und damit sind nicht nur Unicorns und hippe Gründer aus der Tech-Szene gemeint – sondern vor allem die vielen Solopreneure, die jedes Jahr den Weg in die Selbstständigkeit wagen.

Mehr Infos

Greiner Family Impact Initiative: Education and Employment Entrepreneurs

Bewerbungsschluss: 3. Oktober 2018

Die Greiner Family Impact Initiative sucht Entrepreneure, die Chancengleichheit in Bildung und Ausbildung fördern. Die ausgewählten Startups bekommen Zugang zu einem maßgeschneiderten EU-weiten Accelerator Programm und die Möglichkeit, vor einem sorgfältig ausgewählten Pool an Investoren ihr Unternehmen zu präsentieren.

Mehr Infos

Science4Life Venture Cup 2019

Bewerbungsschluss Ideenphase: 12. Oktober 2018

Der Science4Life Venture Cup geht in eine neue Runde und sucht wieder Startups aus den Branchen Life Sciences, Chemie und Energie.

Mehr Infos

promotion Nordhessen 2018

Bewerbungsschluss: 23. November 2018

Der bundesweite Businessplanwettbewerb promotion Nordhessen leistet wertvolle Unterstützung durch nachhaltige Förderung neuer Unternehmensgründungen mittels Businessplanberatung, aktivem Netzwerkmanagement sowie der Vermittlung von Gründer Know-how.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.