Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 18. bis 24. Februar 2019

Man glaubt es kaum, aber es gibt ihn, den Tag der Batterie. Bitte gedenkt am 18. Februar dem unverzichtbaren Stromspeicher. An den anderen Tagen könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt. Zum Beispiel zu einem der Events gehen, die wir für euch rausgesucht haben. In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Woche und möge euer Akku lange voll bleiben!

Jetzt bewerben: Für alle Tech-Startups – Microsoft ScaleUp Workshops Berlin 2019

Berlin, 4. bis 7. März / 5. April 2019

Ein MBA in einer Woche mit Microsoft ScaleUp! Startup-Gründer und -Führungskräfte aufgepasst: Microsoft for Startups bietet kostenlose Workshops in Berlin an, und hilft euch bei der Skalierung eures Startups.

Offen für alle

Firecamp 2019 – Bootcamp für B2B Startups Mannheim

Mannheim, 18. bis 22. Februar 2019

Das einwöchige Intensivprogramm für IT- und Hightech-Startups bietet Unterstützung und Hilfe bei allen Themen rund um die Gründung und ist dazu auch noch kostenlos!

Wenn der Funke überspringt

„Pitch please – Das 1×1 für den perfekten Pitch“ Düsseldorf 2019

Düsseldorf, 20. Februar 2019

Einfach ’ne Präsentation halten kann doch jeder. Oder doch nicht? Hier bekommt ihr Tools und lernt Tricks, wie ihr eure Präsentation beziehungsweise Pitch auf das nächste Level bringt.

Eine Frage der Übung

Munich Startup Circle Februar 2019

München, 20. Februar 2019

Auf dem Münchner Startup-Event stellen sich Startups des LMU Entrepreneurship Center vor, es gibt Insights und Musik von Founder und Business Angel Robert Redweik, Networking, Food und Gründungsberatungen von der Sparkasse.

Rundum-Paket

StartupBites #FoodSummit19 – Bodensee 2019

Insel Mainau, 21. Februar 2019

Der FoodSummit19 bietet Inspiration, Austausch und Vernetzung für Startups aus den Bereichen Food, Agro sowie Food- & Agrotech, die etablierte Foodwirtschaft und -produktion, den Handel, die Forschung sowie Investoren aus vier Ländern (DACHLI: Deutschland, Österreich, Schweiz & Liechtenstein).

Alles was schmeckt

15. Deutscher Markenkongress Frankfurt 2019

Frankfurt am Main, 21. Februar 2019

Der Deutsche Markenkongress bietet spannende Impulse durch hochkarätige Referenten von Porsche, Borussia Dortmund und Outfittery sowie die Möglichkeit mit anderen Marketers in Kontakt zu treten.

Haste mal ’ne Marke?

Pitch Club Developer Edition # 23 München 2019

München, 21. Februar 2019

Gestandene Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen, die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Ideenwettbwerb Rheinland-Pfalz 2019

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2019

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz bietet allen Rheinland-Pfälzern eine Plattform zur Präsentation ihrer Ideen. Dazu gehören Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren, die innovativ sind, bestehende Ideen signifikant weiterentwickeln oder die es in dieser Art und Weise noch nicht gibt.

Innovators’ Pitch 2019

Bewerbungsschluss: 3. März 2019

Der Innovators’ Pitch richtet sich an Gründer und Startups, die eine innovative Idee und ein bereits erprobtes Geschäftsmodell vorzuweisen haben. In diesem Jahr geht es um Digital Learning & EdTech, Digital Mobility sowie Digital Supply Chain.

Red Bull Amaphiko „Connect the Alps“ 2019 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. März 2019

Red Bull Amaphiko „Connect the Alps“ ist ein Wochenendprogramm für Social Entrepreneurs, die die Welt ein bisschen besser macht möchten. Das Programm unterstützt euch bei der Verwirklichung nachhaltiger und gerechter Lösungen für Gesellschaft und Umwelt.

Be an Innovator Student Award 2019

Bewerbungsschluss: 25. März 2019

Der Wettbewerb Be an Innovator Student by BearingPoint fördert seit Jahren Studierende von Universitäten und Business Schools bei der Entwicklung und Realisierung zukunftsweisender Projektideen im digitalen Umfeld.

Science4Life Venture Cup 2019 – Bewerbung Businessplanphase

Bewerbungsschluss: 12. April 2019

Life Sciences, Chemie und Energie – Der Businessplan-Wettbewerb „Science4Life Venture Cup“ bietet jungen Gründern mit Unternehmergeist und technologieorientierten Startups in zukunftsorientierten Branchen umfangreiche Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

VIR Innovationswettbewerb „Sprungbrett“

Bewerbungsschluss: 15. April 2019

Ein attraktives Gewinner-Paket, die Aufmerksamkeit der Touristikbranche und eine Top-Vernetzung: Das erwartet den Sieger des Gründer-Wettbewerbs „Sprungbrett 2019“, bei dem der Verband Internet Reisevertrieb innovative Geschäftsideen junger Startups auszeichnet.

Gründungswettbewerb start2grow 2019

Bewerbungsschluss: 28. Juni 2019

start2grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise.

SENovation-Award 2019

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2019

Jung, kreativ und interessiert an Senioren – ein Widerspruch? Ganz und gar nicht, finden die Initiatoren des SENovation Award und zeichnen seniorenfreundliche Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben.

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.