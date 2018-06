Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 18. bis 24. Juni 2018

Wichtige Durchsage: Die Welt steht nicht still, nur weil in Russland der Bär steppt. Es mag zwar noch ein paar Wochen Ablenkung geben, was prinzipiell sehr begrüßenswert ist: Aber weil der Ball zwar rund, aber nicht alles im Leben ist, hat der Gründergeist die Freiheit für ein selbstbestimmtes Handeln mitbekommen. Gründen dauert übrigens, so zeigen es die Terminhighlights für Startups in der Woche vom 18. bis 24. Juni 2018, länger als 90 Minuten.

Intellectual Property – Wie schütze ich mein Startup gegen interne Know-How-Diebe und externe Nachahmer? – München 2018

München, 18. Juni 2018

Alleinstellungsmerkmal, Wettbewerbsvorteil, relevanter Kundennutzen … genau das zeichnet viele Startups aus. Aber wie lange kann ich meinen Vorsprung aufrechterhalten, ausbauen und monetarisieren?

Gründerstammtisch #Juni 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 18. Juni 2018

Einmal im Monat lädt Die Zentrale Coworking in Bornheim zum Gründerstammtisch ein, bei dem Gründer, Startups und vor allem auch Gründungsinteressierte sich untereinander austauschen können.

Creative Marketing: Innovative Konzepte jenseits von 0815 – Frankfurt 2018

Frankfurt am Main, 19. Juni 2018

Lerne die neuesten Marketingkonzepte kennen und führe Dein Startup durch Growth Hacking, Sales Funnel & Co. zum Erfolg

DIGISURANCE 2018 Berlin

Berlin, 21. Juni 2018

Bei dieser Konferenz geht es um die Digitalisierung der Versicherungsbranche, wobei der Fokus darauf liegt, konkrete Projekte zwischen Startups und etablierten Versicherern vorzustellen. Dies geschieht, indem konkrete Zahlen, Fakten und Learnings vorgestellt werden. Das Event ist für Startups stark subventioniert: Mit dem Rabattcode „Digisurance_TD_25“ erhaltet ihr 25 Prozent auf den Ticketpreis.

Praxisseminar: Datenschutzverordnung – was müssen Gründer und Start ups beachten? Offenbach 2018

Offenbach, 21. Juni 2018

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung hat Bedeutung für alle Unternehmen. Um Gründern/innen die wichtigsten Konsequenzen zu erläutern und Hinweise zum Umgang mit diesem neuen rechtlichen Rahmen zu geben bietet die Gründerstadt Offenbach eine Informationsveranstaltung zum Thema an.

Digital Tag Passau 2018

Passau, 22. Juni 2018

Ihr seid Handwerker, ein kleines oder mittelständisches Unternehmen und möchtet eure „Digitalisierung“ vorantreiben? Der Digital Tag ist die Veranstaltung für digitale Neulinge, Fortgeschrittene und Zukunftsinteressierte, die sich mit der Digitalisierung in Unternehmen beschäftigen wollen.

jobmesse Hannover 2018

Hannover, 23. und 24. Juni 2018

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung: Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Bio-Gründer Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Gesucht wird die revolutionärste Idee für Agrar- und Ernährungswirtschaft, Biotechnologie, Biochemie oder eine verwandte Branche. Angesprochen sind Existenzgründer und Jungunternehmer mit die innovativen Projekten und Gründungsvorhaben!

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

XXI. Innovationspreis Thüringen 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Der mit 100.000 Euro dotierte „Innovationspreis Thüringen“ will die wirtschaftliche Bedeutung von zukunftsfähigen Innovationen vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und des Handwerks herausstellen.

Top Gründer im Handwerk 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Gesucht werden die besten Gründerinnen und Gründer im Handwerk, natürlich können sich auch Nachfolger bewerben. Es gibt insgesamt 17.000 Euro zu gewinnen – und einen Traumurlaub.

Neumacher 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Digitalisierung, neue Mobilität, eHealth – das sind nur einige der Megatrends, die unser Leben nachhaltig verändern werden. 2018 wird NEUMACHER, der Gründerpreis der WirtschaftsWoche, erstmalig in verschiedene Kategorien vergeben, die die Trendthemen unserer Zeit abbilden.

Eugen Münch-Preis für innovative Gesundheitsversorgung 2018

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2018

Die Stiftung Münch verleiht jährlich den Eugen Münch-Preis für innovative Ideen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in den Kategorien „Versorgungsforschung“ und „praktische Anwendungen“ – mutige Ideen, die das Potenzial haben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und das System effizienter zu gestalten.

Green Alley Award 2018

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2018

Der Green Alley Award 2018 richtet sich an alle Startups und Jungunternehmer, die ein Geschäftsmodell in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung entwickelt haben. Ziel ist, Vorreiter der Circular Economy zusammenzubringen, mit ihnen an ihrem Geschäftsmodell zu arbeiten und sie idealerweise mit potenziellen Kunden zu vernetzen.

#SGA18: StartGreen Award sucht Champions der grünen Gründerszene

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2018

Bewerben können sich Gründerteams und junge Unternehmen im Bereich Klimaschutz, Green Economy und Nachhaltigkeit. Der führende Gründerpreis für Nachhaltigkeitslösungen in Deutschland stellt die Vernetzung von grünen Startups mit Unternehmen, Investoren, Förderinstitutionen und politischen Wegbereitern für eine grüne Wirtschaft in den Mittelpunkt.

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 13. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

PlanB – Biobasiert. Business. Bayern.

Bewerbungsschluss: 14. August 2018

PlanB ist auf der Suche nach grünen Gründern, Innovatoren und Startups, die wie wir einen PlanB zum Erdöl verfolgen, nachhaltige Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen kommerzialisieren und somit einen „grünen“ Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft bieten.

