Und jetzt zum Wet­ter: Der Som­mer ist vor­bei. Glaubt man gar nicht. Aber ein ein­deu­ti­ges Indiz, dass der Herbst begon­nen hat, ist unser gut gefüll­ter Event­ka­len­der in der Woche vom 18. bis 24. Sep­tem­ber. Sogar in Darm­stadt ist was los … Ach ja: Damit ihr vom poli­ti­schen Kli­ma in den nächs­ten Jah­ren nicht völ­lig über­rascht wer­det, könnt ihr nur eins machen: Bei der Bun­des­tags­wahl zwei ord­nungs­ge­mä­ße Kreu­ze machen. Ihr habt es in der Hand.

IAA 2017 Frankfurt

Frank­furt am Main, 14. bis 24.September 2017

67. Inter­na­tio­na­le Auto­mo­bil-Aus­stel­lung: Unter dem Mot­to „Zukunft erle­ben“ legt die bedeu­tends­te Mobi­li­täts­mes­se der Welt in die­sem Jahr den Fokus auf Mega­trends wie ver­netz­tes und auto­ma­ti­sier­tes Fah­ren, Elek­tro­mo­bi­li­tät sowie urba­ne Mobi­li­täts­kon­zep­te von morgen.

Space Moves! 2017 Berlin

Ber­lin, 18. und 19. Sep­tem­ber 2017

Bei Space moves! kom­men Unter­neh­men, Anwen­der, Exper­ten, Unter­neh­mer und die dyna­mi­sche Start­up-Sze­ne zusam­men, um Part­ner­schaf­ten zu ent­wi­ckeln, neue Ide­en zu kre­ieren und sich über Finan­zie­rungs­mög­lich­kei­ten und all­ge­mei­ne Unter­stüt­zung durch die ESA zu informieren.

Anders­Grün­der Pitch Duis­burg und Frank­furt 2017

Duis­burg, 19. Sep­tem­ber / Frank­furt, 20. Sep­tem­ber 2017

Mit dem bewähr­ten Inku­ba­ti­ons­pro­gramm Anders­Grün­der wer­den Men­schen in der Ent­wick­lung von Ide­en mit einer gesell­schaft­li­chen Wir­kung unter­stützt. Bei der öffent­li­chen Pitch-Ver­an­stal­tung prä­sen­tie­ren sich die Anwär­te­rIn­nen live vor dem Publi­kum und stel­len sich den Fra­gen der Jury.

THE FUTURE OF FOOD Kon­fe­renz 2017 Berlin

Ber­lin, 19. Sep­tem­ber 2017

Eine außer­ge­wöhn­li­che Loca­ti­on, der über­schau­ba­re und vor allem exklu­si­ve Rah­men und die viel­fäl­ti­gen und hoch­ka­rä­ti­gen Teil­neh­mer machen die Kon­fe­renz zu einem beson­de­ren Erleb­nis. Einen hal­ben Tag dreht sich alles um die Food-Start­up-Sze­ne, anschlie­ßend locken After-Drinks zu ent­spann­tem und aus­ge­las­se­nem Networking.

Zukunft Per­so­nal 2017 Köln

Köln, 19. bis 21. Sep­tem­ber 2017

Von Evo­lu­ti­on bis Revo­lu­ti­on der Arbeit: Die Zukunft Per­so­nal 2017 knüpft mit dem neu­en Mot­to „work:olution – moving minds“ an das Top-The­ma „arbei­ten 4.0“ an. Euro­pas inno­va­tivs­te Fach­mes­se für Per­so­nal­ma­nage­ment ermu­tigt euch, Arbeit neu zu denken.

Merck Inno­va­tors´ Club 2017 Darmstadt

Darm­stadt, 20. Sep­tem­ber 2017

Der Merck Inno­va­tors‘ Club lädt zu einem span­nen­den Abend zum The­ma Agi­li­ty ein und wel­chen Ein­fluss das auf den Erfolg eines Unter­neh­mens durch die neu­en orga­ni­sa­to­ri­schen Struk­tu­ren hat.

Hard­ware meets Soft­ware Dort­mund 2017

Dort­mund, 21. Sep­tem­ber 2017

Inno­va­ti­ons­part­ner für IoT/ IIoT Pro­jek­te gesucht: Das Meet­up für Start­ups und eta­blier­ten Unter­neh­mern aus dem Bereich Sen­so­rik und Mess­tech­nik sorgt für Anknüp­fungs­punk­te und Networking.

Start­up-Night Sep­tem­ber 2017 Essen

Essen, 21. Sep­tem­ber 2017

Mega­trends – Chan­cen und Risi­ken und was es sonst noch zu beach­ten gibt als Start­up und Grün­der, das erfahrt ihr alles bei der monat­li­chen Start­up-Night im Ruhr­ge­biet. Ein­tritt kos­ten­los, Anmel­dung erforderlich.

Busi­ness­plan-Work­shop 2017 Frankfurt

Frank­furt, 23. und 30. Sep­tem­ber 2017

Der Busi­ness­plan ist die Ein­tritts­kar­te für Gesprä­che mit Inves­to­ren, Kre­dit­in­sti­tu­ten und fach­kun­di­gen Stel­len. Doch ein Busi­ness­plan erstellt sich nicht eben ein­mal von allein, son­dern ist ein gro­ßes Stück Arbeit, das sich am Ende aus­zahlt. Damit ihr den Über­blick behal­tet und wisst, wie ihr los­le­gen könnt, gibt es einen zwei­tä­gi­gen Work­shop der IHK Frank­furt am Main zum Thema!

Bits & Pret­zels 2017 München

Mün­chen, 24. bis 26. Sep­tem­ber 2017

3 Tage, über 5000 Teil­neh­mer und 400 Inves­to­ren – das erwar­tet einen auf dem Grün­de­re­vent in Bay­erns Lan­des­haupt­stadt. Neben zahl­rei­chen, span­nen­den Kon­tak­ten und Sto­ries lockt das Event-eige­ne Oktoberfest-Zelt!

Online-Grün­der­kon­gress 2017

Online, 24. bis 30. Sep­tem­ber 2017

Der rei­ne Online-Kon­gress rich­tet sich an Grün­der und Grün­dungs­in­ter­es­sier­te, wel­che die ein­ma­li­ge Chan­ce erhal­ten, von über 30 Kory­phä­en der Grün­der­sze­ne mit den Infor­ma­tio­nen und Stra­te­gi­en ver­sorgt zu wer­den, die sie selbst zum Erfolg gebracht haben.

Ein­sen­de­schluss von Wett­be­wer­ben & Awards 2017

Bewer­bun­gen brau­chen Zeit, des­we­gen fin­det Ihr hier eine Lis­te von bald ablau­fen­den Wett­be­wer­ben & Awards. Also ran an den Schreib­tisch und toi toi toi von Gründerküche…

Wett­be­werb Her­aus­for­de­rung Unter­neh­mer­tum 2017

Letz­te Chan­ce: Bewer­bungs­schluss: 24. Sep­tem­ber 2017

Ihr inter­es­siert euch für das The­ma Unter­neh­mer­tum und wollt euren Grün­der­spi­rit mit Gleich­ge­sinn­ten tei­len? Ihr wollt euer Geschäfts­mo­dell mit erfah­re­nen Grün­dern und Coa­ches dis­ku­tie­ren und Teil der Grün­der­com­mu­ni­ty der Stif­tung der Deut­schen Wirt­schaft (sdw) werden?

Unter­neh­mer­hel­den Award 2017

Bewer­bungs­schluss: 30. Sep­tem­ber 2017

Unter­neh­me­rIn­nen sind Hel­den – denn sie haben den Mut, ihre Ide­en umzu­set­zen. Und damit sind nicht nur die nächs­ten deut­schen Uni­corns und hip­pen Grün­der aus der Tech-Sze­ne gemeint – son­dern vor allem die vie­len Solo­pre­neu­re, die jedes Jahr den Weg in die Selbst­stän­dig­keit wagen. Du bist Ein­zel­un­ter­neh­me­rIn? Dann bewirb dich jetzt für den Unter­neh­mer­hel­den Award 2017.

Start­up Open 2017

Bewer­bungs­schluss: 30. Sep­tem­ber 2017

Bis zum 30. Sep­tem­ber könnt ihr euch noch für Start­up Open 2017 bewer­ben und um die Rei­se nach Istan­bul zum Glo­bal Entre­pre­neurship Con­gress teil­neh­men! Das soll­tet ihr euch nicht ent­ge­hen las­sen, wenn ihr euer Start­up wei­ter vor­an­brin­gen wollt!

EURO FINANCE TECH Award 2017

Bewer­bungs­schluss: 30. Sep­tem­ber 2017

Auch 2017 wer­den wie­der Fin­Techs oder Ban­ken mit dem Preis zur Kon­fe­renz aus­ge­zeich­net, die sich mit dem Digi­ta­li­sie­rungs­the­ma beschäf­ti­gen. Der Preis wird in drei Kate­go­ri­en ver­ge­ben: Bes­te Koope­ra­ti­on, Erfolg­reichs­tes Fin­tech und Per­sön­lich­keit des Jahres.

Grün­der­wett­be­werb – Digi­ta­le Inno­va­tio­nen 2017

Bewer­bungs­schluss: 4. Okto­ber 2017

Der Grün­der­wett­be­werb ist ein Ide­en­wett­be­werb und unter­stützt Unter­neh­mens­grün­dun­gen, bei denen inno­va­ti­ve Infor­ma­ti­ons- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­no­lo­gi­en zen­tra­ler Bestand­teil des Pro­dukts oder der Dienst­leis­tung sind. In jeder Wett­be­werbs­run­de wer­den bis zu sechs Grün­dungs­ide­en mit Haupt­prei­sen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

EIT Digi­tal Chal­len­ge 2017

Bewer­bungs­schluss: 8. Okto­ber 2017

Das euro­päi­sche Inno­va­ti­ons­netz­werk EIT Digi­tal sucht Euro­pas viel­ver­spre­chens­te Fir­ma im Bereich der Digi­tal Cities. Fir­men, die sich auf Deep-Tech Ent­wick­lun­gen spe­zia­li­sie­ren, kön­nen sich im Rah­men von fünf ver­schie­de­nen Kate­go­ri­en bewerben.

Deut­scher Exzel­lenz-Preis 2018

Bewer­bungs­schluss: 16. Okto­ber 2017

Deutsch­lands Wirt­schaft ist erfolg­reich – und das hat gute Grün­de. Vie­le Bran­chen und Dis­zi­pli­nen zeich­nen sich durch Exzel­lenz aus. Oft­mals – gera­de im B2B-Bereich – blei­ben sol­che her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen deut­scher Unter­neh­men und Unter­neh­me­rIn­nen aber im Ver­bor­ge­nen. Daher ist es an der Zeit, Exzel­lenz mit einem Preis zu wür­di­gen. Das ist die Mis­si­on des „Deut­schen Exzellenz-Preises“.

Science4Life Ven­ture Cup 2018

Bewer­bungs­schluss: 20. Okto­ber 2017

Als Jung­un­ter­neh­mer könnt ihr hier die Exper­ten des Sci­en­ce4­Li­fe-Netz­werks anspre­chen. Im direk­ten Kon­takt erhal­tet ihr von die­sen Pro­fis wert­vol­le Unter­stüt­zung bei der Über­prü­fung und Wei­ter­ent­wick­lung eurer Pro­duk­te, Dienst­leis­tun­gen sowie Patent- und Mar­ken­stra­te­gi­en. Die­ses Mit­ein­an­der macht jeden Teil­neh­mer am Science4Life Ven­ture Cup zu einem Gewinner!

CeBIT Inno­va­ti­on Award 2018

Bewer­bungs­schluss: 1. Novem­ber 2017

Der CeBIT Inno­va­ti­on Award macht die Viel­falt, Leis­tungs­fä­hig­keit und Inno­va­ti­ons­kraft von eta­blier­ten For­schungs­ein­rich­tun­gen genau­so wie von jun­gen Entre­pre­neu­ren zwi­schen Flens­burg und Pas­sau, Aachen und Zwi­ckau all­jähr­lich aufs Neue sicht­bar. Im Fokus ste­hen dabei weni­ger die tech­ni­sche Leis­tungs­fä­hig­keit als viel­mehr der All­tags­nut­zen der ein­zel­nen Wettbewerbsbeiträge.

Kli­ma­hou­se Start­up Award 2018

Bewer­bungs­schluss: 20. Novem­ber 2017

Ein Grün­der­wett­be­werb für ganz Euro­pa, denn mit dem Award wer­den Tech­no­lo­gi­en von euro­päi­schen Start­ups aus­ge­zeich­net, die sich mit der Ener­gie­sa­nie­rung und ener­gie­ef­fi­zi­en­tem Bau­en beschäftigen.

ERCIS Launch Pad 2017

Bewer­bungs­schluss: 6. Dezem­ber 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jähr­lich statt­fin­den­der Wett­be­werb für Grün­der, Grün­dungs­wil­li­ge und Grün­dungs­in­ter­es­sier­te mit inter­es­san­ten Ide­en für IT-Pro­duk­te oder -Ser­vices. Aus allen Ein­rei­chun­gen wählt eine Exper­ten­ju­ry aus Grün­dern und For­schern Fina­lis­ten, die ihre Idee dann in einem Fina­le pit­chen dürfen.

Deut­scher Grün­der­preis 2018

Bewer­bungs­schluss: 15. Dezem­ber 2017

Der Deut­sche Grün­der­preis ist die bedeu­tends­te Aus­zeich­nung für her­aus­ra­gen­de Unter­neh­mer in Deutsch­land. Ziel der Initia­ti­ve ist es, ein posi­ti­ves Grün­dungs­kli­ma in Deutsch­land zu för­dern und Mut zur Selbst­stän­dig­keit zu machen. Teil­neh­mer um den Preis wer­den aller­dings durch ein Exper­ten­netz­werk vor­ge­schla­gen und so nominiert.

