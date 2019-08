Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 19. bis 25. August 2019

Bald sind die Ferien in allen Bundesländern vorbei und der Ernst zieht wieder in Deutsche Haushalte. Vergesst nicht, ab und zu mal zu lachen und euch auf dem ein oder anderen Event zu vergnügen!

trivago Tech Camp Düsseldorf 2019

Düsseldorf, 19. bis 30. August 2019

Studenten mit Programmiererfahrung aufgepasst: trivago sucht interessierte und fähige Studenten, die beim Tech Camp 10 Tage ein neues Softwareprojekt mitentwickeln. Wenn ihr euch mit DevOps, Cloud Computing, Data-Science oder mobiler Entwicklung auskennt, dann seid ihr hier richtig!

Schnell coden

Frankfurt Forward: Investing in a Region 2019 Frankfurt

Frankfurt a. M., 19. August 2019

Frankfurt Forward bietet transparente Einblicke in die Investorenlandschaft in Frankfurt und der Region. Vertreter aus den verschiedensten Bereichen diskutieren über die Situation in Frankfurt und was sich noch tun muss, um mehr Investoren anzulocken.

Geld locken

Gründerstorys on- & offline 2019 Wetzlar

Wetzlar, 20. August 2019

Ihr sucht nach einem erfolgreichen Weg in die Selbständigkeit? Oder ihr habt Lust ein Geschäft zu übernehmen und sucht noch nach passenden Möglichkeiten? Dieses Event in Wetzlar gibt Einblick in eure Chancen für neue Geschäftsmodelle in den Städten der Zukunft.

Stories hören

Startup-Class: Wie wird Ausbildung in jungen Unternehmen zum Erfolg? 2019 Berlin

Berlin, 21. August 2019

Startups sind für junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, besonders attraktiv! Ihr seid ein Berliner Startup, bildet bereits aus und möchtet in Sachen Ausbildung besser aufgestellt sein? Ihr möchtet zukünftig ausbilden und wisst nicht, wie ihr die Ausbildung gut in den Arbeitsalltag integrieren oder geeignete Tandempartner finden könnt, mit denen ihr euch die Ausbildungsverantwortung teilt?

Ausbildung lernen

signals Founders’ Academy 2019 Berlin

Berlin, 22. bis 23. August 2019

Das eintägige Boot-Camp für Frühphasen- und angehende Gründer, um investorensicher zu werden, startet in Berlin voll durch und lädt Startups und Gründer ein, am eigenen Konzept mit der Unterstützung von Experten zu feilen. Zum Abschluss könnt ihr es am Abend auf der Afterparty krachen lassen!

Konzept feilen

18. Hessischer Unternehmerinnentag Frankfurt 2019

Frankfurt a.M., 22. August 2019

Wer erfolgreich gründen will, braucht eine geschickte Positionierung. Unter dem Motto “Erfolgreich gründen – strategisch wachsen” findet der 18. Hessischer Unternehmerinnentag statt.

Hessisch positionieren

Kick-off Workshop zum MikroCrowd-Contest Stuttgart 2019

Stuttgart, 23. August 2019

Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist für den ersten Crowdfunding Contest in Baden-Württemberg lädt das Team der Crowdlotsen zu einem Kick-off Workshop ein.

Kick-off Contest

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

herCAREER Gründer-Pitch 2019 München

Bewerbungsschluss: Mitte August

Männliche Gründer und Gründerteams sind eingeladen auf der herCAREER ihr Start-up sowie den Bereich und die Aufgaben vorzustellen, für die sie eine Mitgründerin suchen.

Mehr Infos

Merck Accelerator Programm 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. August 2019

Das globales Accelerator-Programm von Merck – einem führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen – sucht wieder neue Teilnehmer und ihr könnt euch noch bis zum 25. August dafür bewerben und diese Chance nutzen!

Mehr Infos

EY Start-up Academy 2019

Bewerbungsschluss: 31. August 2019

Jetzt am Gründerwettbewerb für FinTech- und Technologie-Startups teilnehmen und einen Platz in der EY Start-up Academy im November sichern! Bewerbt euch jetzt bis zum 31. August mit eurem Startup!

Mehr Infos

KUER.NRW Businessplan Wettbewerb 2019

Bewerbungsschluss: 1. September 2019

Beim bundesweit einzigen branchenspezifischen Wettbewerb für die Zukunftsbranchen Klima, Umwelt, Energieeffizienz und Ressourcenschonung begleiten speziell akkreditierte Coaches, Mentoren, Spezialisten, Branchenexperten und Angel Investoren junge Gründer in allen Phasen der Gründung.

Mehr Infos

Gründerpreis NRW 2019 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. September 2019

Mit Erfolg zum Erfolg: Lass Dich für Deine gelungene Gründungsidee feiern. 60.000 Euro Preisgeld für die besten Gründerinnen und Gründer Nordrhein-Westfalens.

Mehr Infos

Smart Country Startup Award 2019

Bewerbungsschluss: 15. September 2019

10.000 Euro als Preisgeld für die innovativsten Startups erwarten euch beim Smart Country Startup Award, der in den Kategorien Smart City und E-Government vergeben wird. Die Finalisten pitchen direkt auf der Smart Country Convention im Oktober.

Mehr Infos

Gründerwettbewerb Digitale Innovationen 2/2019

Bewerbungsschluss: 30. September 2019

Mit dem „Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ sucht das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zweimal im Jahr nach den innovativsten Gründerinnen und Gründern. Neben dem Preisgeld von bis zu 32.000 Euro können Preisträger ein großes Expertennetzwerk sowie zahlreiche Förderangebote nutzen.

Mehr Infos

Unternehmerhelden Award 2019

Bewerbungsschluss: 30. September 2019

UnternehmerInnen sind Helden – denn sie haben den Mut, ihre Ideen umzusetzen. Und damit sind nicht nur Unicorns und hippe Gründer aus der Tech-Szene gemeint – sondern vor allem die vielen Solopreneure, die jedes Jahr den Weg in die Selbstständigkeit wagen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.