Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 19. bis 25. Februar 2018

In der Hauptstadt ist ja gerade wieder Bärensaison: Aber nicht nur Filmemacher aus aller Welt stellen ihre neuen Werke vor, auch Gründer bekommen auf dem European Film Market im Rahmen der Berlinale eine Bühne. Filmkunst ist mehr schließlich mehr als nur ein bisschen Eskapismus, und Kino ist für alle da. In diesem Sinn wünschen wir eine traumhafte Gründerwoche.

Firecamp 2018 Mannheim

Mannheim, 19. bis 23. Februar 2018

Das einwöchige Intensivprogramm für IT- und Hightech-Startups bietet Unterstützung und Hilfe bei allen Themen rund um die Gründung und ist kostenlos!

Wenn der Funke überspringt

Rheinland-Pitch #52 Aachen

Aachen, 19. Februar 2018

Beim Rheinland-Pitch bekommen Gründer die Möglichkeit ihr Startup vor Gleichgesinnten, Startups und Investoren in sieben Minuten zu pitchen. Anschließend stellen sie sich in weiteren sieben Minuten den Fragen des Publikums. Zum ersten Mal in Aachen.

Die große Bühne

Gründerstammtisch #Februar 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 19. Februar 2018

Einmal im Monat lädt Die Zentrale Coworking in Bornheim zum Gründerstammtisch ein, bei dem Gründer, Startups und vor allem auch Gründungsinteressierte sich untereinander austauschen können.

Austauschen, netzwerken

Online Business & Mastermind Meetup 2018 Stuttgart

Stuttgart, 20. Februar 2018

Das Meetup richtet sich an Online-Unternehmer: Shop-Betreiber, App-Entwickler, Amazon FBA, Affiliates, Anbieter digitaler Produkte. Mit der Mastermind Idee könnt ihr Gleichgesinnte finden, um Synergien zu schaffen und euch gegenseitig zu fördern. Was ihr unbedingt mitbringen solltet: eigene Projekte und Vorstellungen darüber, was gesucht wird.Ideen umsetzen

Pitch Club #14 Hessen Ideen 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 21. Februar 2018

Die Veranstaltung gibt jungen, kreativen Startups die Möglichkeit, ihre Idee vor erfahrenen Investoren zu präsentieren. Dabei wird den „pitchenden“ Startups alles abverlangt: Die Bühne wird zum „Ring“, in dem sich Gründerinnen und Gründer gegenüber den kritischen Fragen der Investoren verteidigen müssen. Unbequeme Fragen sowie kritische Anmerkungen sind hierbei nicht nur erwünscht, sondern strikt vorgeschrieben.

Ring frei!

Summer School Modul Selbstorganisation Berlin 2018

Berlin, 22. Februar 2018

Selbstorganisation einzuführen ist wie Schuhe kaufen. Im Schaufenster sieht erstmal alles gut aus. Das bedeutet aber nicht, dass auch jeder Schuh jedem passt. Alle wichtigen Aspekte zur Selbstorganisation bekommt ihr in diesem Seminar verständlich aufbereitet.

Effizienter werden

start2grow Pitch and Party 2018 Dortmund

Dortmund, 23. Februar 2018

Pitch and Party – das Finale des Gründerwettbewerbs start2grow | 38 steht an: Die 20 besten Teams präsentieren ihre Ideen beim Pitch vor der Jury. Am Ende des Tages steht er dann auch fest, der Gewinner des start2grow Wettbewerbs.

Alle gewinnen

CHANCE 2018 Halle

Halle an der Saale, 23. Februar 2018

„Zukunft selbst gestalten“: Die Bildungs-, Job- und Gründermesse für Mitteldeutschland zeigt, wie’s funktionieren kann. Sachsen-Anhalts größte Veranstaltung dieser Art ist die zentrale Anlaufstelle für Schüler, Umschüler, Studenten, Absolventen und potentielle Existenzgründer.

Des Glückes Schmiede

Mentor Kitchen 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 23. Februar 2018

Die Mentor Kitchen führt Founder, Start Upper und Macher in entspannter Atmosphäre und bei gutem Essen mit den richtigen Mentoren und Gleichgesinnten zusammenführen. In dieser „Küche“ bestimmt ihr den Verlauf und die Themen des Abends selbst.

Erfolg geht durch den Magen

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2018

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2018

Ihr habt innovative Ideen, tolle und spannende Entwürfe zu Produkten oder Dienstleistungen, aber auch zu Verfahren, die bisher noch nicht in der Form vorhanden sind? Dann nehmt am Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz teil und sichert damit eure Chance auf die Umsetzung eurer Idee und auf die Preise.

Start me up! Gründerwettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 31. März 2018

Deutschland muss (wieder) ein Land der Unternehmensgründer werden, wenn es in der globalisierten Wirtschaftswelt weiter vorne mitspielen will. Dafür werden junge Leute gesucht, die Mut, Risikofreude und Spaß an Hochtechnologie haben – und ein großes Unternehmen aufbauen wollen. Als Starthilfe gibt es 100.000 Euro Preisgeld und reichlich Expertise von Wirtschaftsprofis zu gewinnen.

Science4Life Venture Cup Businessplanphase 2018

Bewerbungsschluss: 13. April 2018

Der Businessplan-Wettbewerb Science4Life Venture Cup für Startups aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie geht in die dritte Phase. Euren Businessplan könnt ihr bis zum 13. April noch einsenden und damit eure Chance auf das Preisgeld von bis zu 25.000 Euro sichern.

First Store by Alexa – Vol.II Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 1. Juni 2018

Lebendig, bunt, unverwechselbar: So sieht das Ideal eines lebendigen Handelsplatzes aus. Innovative Konzepte bieten Abwechslung. Genau das ist die Vision des Retail-Castings First Store by Alexa. Newcomer haben damit die Möglichkeit, etwas zu wagen. Bewerbt euch mit eurem Business- oder Store-Konzept um eine Ladenfläche in 1a-Lage!

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

