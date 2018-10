Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 8. bis 14. Oktober 2018

Ada Lovelace Festival Berlin 2018

Berlin, 11. bis 12 Oktober 2018

Das Ada Lovelace Festival ist eins der führenden, europäischen Events, um Frauen aus der Informatik- und Technologiebrache zusammen zu bringen und Diversity zu zelebrieren. In den letzten drei Jahren haben wir uns zu einer herausragenden Plattform für technisches Know-how und die Stimmen von IT-Praktikerinnen etabliert. Das Festival bietet brandneue Tech Insights, inspirierende Vorträge, wertvolle Hands-on-Workshops und eine einzigartige Networking-Basis für die Community der Frauen im Tech-Bereich.

Frauen an die Macht

Rheinland-Pitch #64 – Adtech/E-Commerce Special mit L’Oréal

Düsseldorf, 08. Oktober 2018

Das erste Rheinland-Pitch-Special nach der Sommerpause bietet euch die Möglichkeit, spannende Startup-Pitches aus dem Marketing & E-Commerce Bereich zu erleben. Realisiert wird das Event als Kooperation zwischen dem Rheinland-Pitch, verantwortlich für die professionelle Durchführung und Moderation, und L’Oréal Professionnel, dem Weltmarktführer im Kosmetikbereich mit über 30 Marken auf dem deutschen Markt.

Pudern leichtgemacht

forum finance Hamburg: Die Seedrunde – Wachsen ohne Wachstumsschmerz Hamburg 2018

Hamburg, 09. Oktober 2018

Das forum finance Hamburg widmet sich den vielen Fragen, die um die Seedrunde kreisen. Wir präsentieren in diesem Forum Erfahrungsberichte aus verschiedenen Perspektiven. Die Praxisnähe und der konkrete Nutzwert stehen hierbei an erster Stelle. Es gibt genug Zeit für Ihre spezifischen Fragen und darüber hinaus viel Raum für Austausch zwischen allen Teilnehmenden.

Visitenkarten einpacken!

Gründerfrühstück #50 2018 Wiesbaden

Wiesbaden, 10. Oktober 2018

Jeden 2. Mittwoch im Monat treffen sich die Gründer und Startups aus Wiesbaden und RheinMain im heimathafen für Net(t)working, Pitches und wertvolle Impulse. Gastgeber sind der heimathafen Wiesbaden und Rhein-Main Startups. Möglichmacher (a.k.a. Sponsor) ist Meine Naspa: Thanks, guys!

Pitch it

Textwerkstatt – Wirkungsvolle Briefe, E-Mails und Flyer Mannheim 2018

Mannheim, 10. Oktober 2018

Hier erfahrt ihr, wie ihr einfach, klar und präzise formulieren und so mehr Aufmerksamkeit bei euren Kunden erreichen könnt. Während der Übungsphasen bearbeitet ihr Musterbriefe und/oder eure mitgebrachten Geschäftsbriefe bzw. Flyer und habt diese am Ende des Workshops „aufpoliert“!

Besser Schreiben

Rheinland-Pitch #65: Mobility Special mit DKV Euro Service

Ratingen, 10. Oktober 2018

Hier bekommt ihr einen Einblick in die spannendsten Mobility Startups Deutschlands und einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Technologien. Realisiert wird das Event als Kooperation zwischen dem Rheinland-Pitch, verantwortlich für die professionelle Durchführung und Moderation, und dessen Partner DKV Euro Service Deutschland, der als führender Mobilitätsdienstleister unter anderem die größte markenunabhängige Tank- und Servicekarte in Europa bietet.

Be mobile

Gründer*innen Stammtisch Mannheim

Mannheim, 10. Oktober 2018

Ob ihr euch in der „heißen Gründungsphase“ befindet, bereits gegründet habt oder noch mit dem Gedanken spielt, euch selbstständig zu machen: Ein Gespräch tut immer gut!

Beim Tee drüber reden

herCareer München 2018

München, 11. bis 12. Oktober 2018

Die herCAREER ist die etwas andere Karriere- & Existenzgründungsmesse für Frauen und vernetzt ihre Teilnehmerinnen mit renommierten Vorbildern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Das Angebot mit rund 200 MeetUps & Talks mit mehr als 200 Insidern, Role Models und Experten, über 60 Vorträgen, Diskussionen und Keynotes ist vielfältig.

Frauen netzwerken

Digital Mind Change München 2018

München, 11. Oktober 2018

Stellt euch der Herausforderung: Bei Digital Mind Change trefft ihr auf auf Visionäre und Querdenker, sprengt gemeinsam alte Denkmuster und entdeckt Lösungen für die digitale Zukunft eures Unternehmens.

Open your Mind

RuhrSummit 2018 in Bochum

Bochum, 11. bis 12. Oktober 2018

Der RuhrSummit ist die größte Startup-Konferenz im Ruhrgebiet. Sie bringt die lokale Gründerszene mit Vertretern deutscher und internationaler Startup-Hotspots wie Berlin, New York, Tel Aviv oder Seoul zusammen. Erwartet werden über 1.500 Teilnehmer, rund 100 Speaker und Vertreter von 800 Startups.

Bochum!

Pitch Club Developer Edition #15 Karlsruhe 2018

Karlsruhe, 11. Oktober 2018

Beim Event treffen gestandene Unternehmen und Startups auf Softwareentwickler, die es zu überzeugen gilt. Die Unternehmen pitchen ihr HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen so, die Talente für sich zu gewinnen. Die Entwickler stellen zudem unbequeme Fragen und prüfen die Jobs auf Herz und Nieren. Am Ende müssen die Unternehmen in 1-on-1 Gesprächen nochmal alles geben, bevor das Event in die legendäre Afterwork Party übergeht.

Überzeuge die Techies

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Science4Life Venture Cup 2019

Bewerbungsschluss Ideenphase: 12. Oktober 2018

Der Science4Life Venture Cup geht in eine neue Runde und sucht wieder Startups aus den Branchen Life Sciences, Chemie und Energie.

Mehr Infos

promotion Nordhessen 2018

Bewerbungsschluss: 23. November 2018

Der bundesweite Businessplanwettbewerb promotion Nordhessen leistet wertvolle Unterstützung durch nachhaltige Förderung neuer Unternehmensgründungen mittels Businessplanberatung, aktivem Netzwerkmanagement sowie der Vermittlung von Gründer Know-how.

Mehr Infos

