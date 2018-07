Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 2. bis 8. Juli 2018

Pirate Summit Köln 2018

Köln, 3. bis 5. Juli 2018

Der Pirate Summit ist das Event für alle Startups und Gründer, die bereit zum entern sind. Das Odonien in Köln verwandelt sich in eine Piraten-Hochburg: Hochkarätige und innovative Startups aus ganz Europa kommen zusammen und pitchen gegeneinander beim berühmten „Walk the Plank“-Pitch, ganz wie zu Zeiten Blackbeards – Aaarg!

Founders‘ Pit Stop Berlin 2018

Berlin, 3. Juli 2018

Welches Potential hat Blockchain für Startups? Oliver Beige, Experte für Kryptowährungen und Silicon Valley Veteran, schaut aus der Business-Perspektive auf die Technologie und beantwortet Fragen zu Geschäftsmodellen, Anwendungen sowie Chancen und Risiken für Startups.

Stapellauf – das Dock1 Sommerfest Flensburg 2018

Flensburg, 4. Juli 2018

Die Startups stehen im Mittelpunkt beim Sommerfest: Das Dock1 der Flensburger Venture Waerft lässt alle Gründer hochleben, die 2017/18 „zu Wasser gelassen“ wurden. Danach wird gegrillt und gechillt.

FuckUp Night #30 Leipzig 2018

Leipzig, 4. Juli 2018

Fehler, Sackgassen, Irrtümer – wir feiern das Scheitern.Warum? Weil man daraus lernen kann. Und zwar mehr als aus jeder Erfolgsgeschichte.

„Get Started“-Gründerfrühstück mit Ministerpräsident Armin Laschet Düsseldorf 2018

Düsseldorf, 5. Juli 2018

Was können Politiker tun um die deutsche Gründerszene besser zu unterstützen und weiter voranzubringen? Was unternehmen sie um Deutschland als Gründungsstandort attraktiver zu machen? Solchen und vielen weiteren Fragen und Themen widmet sich das „Get Started“-Gründerfrühstück: Diesmal steht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Rede und Antwort

Startupnight 2018: „Road to Berlin“-Event in Aachen 2018

Aachen, 6. Juli 2018

Die Startupnight, Deutschlands größte Startup-Messe, geht in diesem Jahr erstmals unter dem Titel „Startupnight – Road to Berlin“ auf Tournee. Startups aus der Region Aachen haben die Chance, mit ihrem Pitch vor einer Fachjury eine von drei Wildcards für die Startupnight in Berlin zu gewinnen und an Workshops teilzunehmen.

Millerntor Gallery – Social StartUpPitch Hamburg 2018

Hamburg, 7. Juli 2018

Fünf innovative StartUps haben die Gelegenheit, das breite Publikum der MTG zu begeistern, ihre Idee vorzustellen und von einer Experten-Jury wertvolles Feedback zu Pitch und Geschäftskonzept zu erhalten. Kurz, knackig und mitreißend werden hier unterschiedlichste Ansätze zur Umsetzung verschiedenster nachhaltiger Ideen vorgestellt.

Letzte Chance: Smart Up the City 2018

Bewerbungsschluss: 6. Juli 2018

Der „degewo Innovationspreis: Smart Up the City 2018“ richtet sich unter dem Motto „From virtual 2 reality!“ an Gründer und Startups, die im Bereich Smart City, Smart Building oder PropTech aktiv sind und innovative Projekte für die Immobilienwirtschaft entwickeln oder umsetzen.

European Youth Award 2018

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2018

Als einziger europaweiter Wettbewerb speziell für alle jungen und kreativen Köpfe, social Entrepreneurs und Startup-Gründer, zeichnet der European Youth Award jährlich digitale Kreativität mit Mehrwert für die Gesellschaft aus.

Step Award 2018

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2018

Ziel des STEP Awards ist es, junge Unternehmen in Zukunftsbranchen zu fördern und ihnen wichtige Impulse für ihre erfolgreiche Entwicklung zu geben.

Thüringer Strategiewettbewerb für innovative Gründungen 2018

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2018

Im jährlich stattfindenden Strategiewettbewerb liegt der Fokus auf der (Weiter-) entwicklung von Strategiekonzepten. Durch intensive Betreuung und Begleitung der Gründungsprojekte sowie ausführliches Feedback werden die Gründerinnen und Gründer optimal auf eine Teilnahme am Thüringer Gründerpreis vorbereitet.

#SGA18: StartGreen Award sucht Champions der grünen Gründerszene

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2018

Bewerben können sich Gründerteams und junge Unternehmen im Bereich Klimaschutz, Green Economy und Nachhaltigkeit. Der führende Gründerpreis für Nachhaltigkeitslösungen in Deutschland stellt die Vernetzung von grünen Startups mit Unternehmen, Investoren, Förderinstitutionen und politischen Wegbereitern für eine grüne Wirtschaft in den Mittelpunkt.

IFA NEXT Startup Days Pitch Berlin 2018 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. August

Die IFA NEXT Startup Days bieten sechs Start-up-Thementage mit Präsentationen, Panel-Diskussionen und Pitches. Ergänzend bestreiten die Startups an jedem Nachmittag ein passendes Themenprogramm in der IFA NEXT Innovation Engine. Bis 1. August bewerben!

EY Start-up Academy 2018

Bewerbungsschluss: 5. August 2018

EY, Deutsche Börse und TechQuartier unterstützen Startups mit dem Gründerwettbewerb „EY Start-up Academy“: gesucht werden Deutschlands beste FinTech- und Technologie-Startups.

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 13. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

PlanB – Biobasiert. Business. Bayern.

Bewerbungsschluss: 14. August 2018

PlanB ist auf der Suche nach grünen Gründern, Innovatoren und Startups, die wie wir einen PlanB zum Erdöl verfolgen, nachhaltige Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen kommerzialisieren und somit einen „grünen“ Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft bieten.

Syndicate Start-up Challenge 2018

Bewerbungsschluss: 15. August 2018

Ihr seid ein innovatives, junges Unternehmen und wollt mit eurer Marke den nächsten Schritt gehen? Die Agentur Syndicate will euch dabei helfen und lobt ein Branding & Design Paket im Wert von 25.000 Euro für das „smarteste Startup“ aus.

GRÜNDERPREIS NRW 2018

Bewerbungsschluss: 14. September 2018

Der mit 60.000 Euro dotierte GRÜNDERPREIS NRW richtet sich an kleine und mittlere, eigenständige Unternehmen und Freiberufler. Prämiert werden die kreativsten und erfolgreichsten Geschäftsideen in Nordrhein-Westfalen.

herCareer: Gründer-Pitch München 2018

Bewerbungsschluss: 15. September 2018

Gründer pitchen um Mitgründerin: Die deutsche Startup-Szene ist noch immer vorwiegend von Männern geprägt, obwohl viele Gründer nach einer Frau in ihrem Team suchen. Eine ideale Plattform dafür ist die Frauen-Karrieremesse herCAREER in München. Hier können sich Gründer um Mitgründerinnen „bewerben“.

