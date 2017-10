Busi­ness as usu­al? Mit­nich­ten. Weil die Woche vom 2. bis 8. Okto­ber mit einem Brü­cken­tag und nach­ge­schal­te­tem Fei­er­tag beginnt, könnt ihr euch eine klei­ne Pau­se gön­nen. Ein­fach mal kurz durch­schnau­fen. Das ist nach den zuletzt hek­ti­schen Wochen ohne­hin für vie­le Macher und Ent­schei­der eine gute Idee.

PIV Start­up Day 2017 Krefeld

Kre­feld, 5. Okto­ber 2017

Der Pho­to­in­dus­trie-Ver­band (PIV) lädt zum ers­ten PIV Start­up Day für die Ima­ging­bran­che in Kre­feld. Damit bie­tet PIV, als inter­na­tio­na­le Ima­ging-Inter­es­sen­ver­tre­tung und Mit­ver­an­stal­ter der pho­to­ki­na, Start­ups aus dem Ima­ging­be­reich, eta­blier­ten Ima­ging-Unter­neh­men, Orga­ni­sa­tio­nen, Insti­tu­tio­nen und Medi­en­ver­tre­tern eine ein­zig­ar­ti­ge Platt­form zum inten­si­ven Netz­wer­ken auf höchs­tem Niveau.

Voll im Fokus

Fuck­Up Night #7 Frank­furt 2017

Frank­furt am Main, 5. Okto­ber 2017

„Schei­tern“ gehört zum Start­up, wie der Wind zum Segeln. Auf der Fuck­Up Night Frank­furt berich­ten Grün­der und Unter­neh­mer über ihre Nie­der­la­gen, Unter­gän­ge und die klei­nen und gro­ßen Kata­stro­phen auf dem Weg nach oben. So soll denen die Angst vor dem Schei­tern genom­men wer­den, die den Sprung ins kal­te Was­ser noch nicht gewagt haben.

Hin­fal­len. Aufstehen!

Job­mes­se Ber­lin 2017

Ber­lin, 7. und 8. Okto­ber 2017

Ob regio­na­ler Berufs­ein­stieg, inter­na­tio­na­le Kar­rie­re, Job­wech­sel, geziel­te Wei­ter­bil­dung oder Prak­ti­kum – die Job­mes­se macht es mög­lich! Jahr für Jahr wer­den hier Kon­tak­te geknüpft, Kar­rie­re­plä­ne geschmie­det und wich­ti­ge Wei­chen für die Zukunft gestellt.

Ein­fach Kar­rie­re machen

Bur­da Hack­day #5 Fit­ness & Health 2017 München

Mün­chen, 7. und 8. Okto­ber 2017

The Future of Fit­ness – unter die­sem Mot­to fin­det der 5. Hacka­thon von Bur­da statt, denn Fit­ness ist die neue Mode! Gemein­sam fin­det ihr neue Lösun­gen, um mehr Men­schen zu hel­fen, fit zu blei­ben, ihre sport­li­chen Zie­le zu errei­chen und gesun­de Gewohn­hei­ten in ihren All­tag zu integrieren.

Sport ist kein Mord

Alle wei­te­ren Events und Wett­be­wer­be gibt es hier.

Ein­sen­de­schluss von Wett­be­wer­ben & Awards 2017

Bewer­bun­gen brau­chen Zeit, des­we­gen fin­det Ihr hier eine Lis­te von bald ablau­fen­den Wett­be­wer­ben & Awards. Also ran an den Schreib­tisch und toi toi toi von Gründerküche…

Grün­der­wett­be­werb – Digi­ta­le Inno­va­tio­nen 2017

Letz­te Chan­ce: Bewer­bungs­schluss: 4. Okto­ber 2017

Der Grün­der­wett­be­werb ist ein Ide­en­wett­be­werb und unter­stützt Unter­neh­mens­grün­dun­gen, bei denen inno­va­ti­ve Infor­ma­ti­ons- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­no­lo­gi­en zen­tra­ler Bestand­teil des Pro­dukts oder der Dienst­leis­tung sind. In jeder Wett­be­werbs­run­de wer­den bis zu sechs Grün­dungs­ide­en mit Haupt­prei­sen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

Mehr Infos

EIT Digi­tal Chal­len­ge 2017

Letz­te Chan­ce: Bewer­bungs­schluss: 8. Okto­ber 2017

Das euro­päi­sche Inno­va­ti­ons­netz­werk EIT Digi­tal sucht Euro­pas viel­ver­spre­chens­te Fir­ma im Bereich der Digi­tal Cities. Fir­men, die sich auf Deep-Tech Ent­wick­lun­gen spe­zia­li­sie­ren, kön­nen sich im Rah­men von fünf ver­schie­de­nen Kate­go­ri­en bewerben.

Mehr Infos

EURO FINANCE TECH Award 2017

Bewer­bungs­schluss: 11. Okto­ber 2017

Auch 2017 wer­den wie­der Fin­Techs oder Ban­ken mit dem Preis zur Kon­fe­renz aus­ge­zeich­net, die sich mit dem Digi­ta­li­sie­rungs­the­ma beschäf­ti­gen. Der Preis wird in drei Kate­go­ri­en ver­ge­ben: Bes­te Koope­ra­ti­on, Erfolg­reichs­tes Fin­tech und Per­sön­lich­keit des Jahres.

Mehr Infos

Deut­scher Exzel­lenz-Preis 2018

Bewer­bungs­schluss: 16. Okto­ber 2017

Deutsch­lands Wirt­schaft ist erfolg­reich – und das hat gute Grün­de. Vie­le Bran­chen und Dis­zi­pli­nen zeich­nen sich durch Exzel­lenz aus. Oft­mals – gera­de im B2B-Bereich – blei­ben sol­che her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen deut­scher Unter­neh­men und Unter­neh­me­rIn­nen aber im Ver­bor­ge­nen. Daher ist es an der Zeit, Exzel­lenz mit einem Preis zu wür­di­gen. Das ist die Mis­si­on des „Deut­schen Exzellenz-Preises“.

Mehr Infos

Science4Life Ven­ture Cup 2018

Bewer­bungs­schluss: 20. Okto­ber 2017

Als Jung­un­ter­neh­mer könnt ihr hier die Exper­ten des Sci­en­ce4­Li­fe-Netz­werks anspre­chen. Im direk­ten Kon­takt erhal­tet ihr von die­sen Pro­fis wert­vol­le Unter­stüt­zung bei der Über­prü­fung und Wei­ter­ent­wick­lung eurer Pro­duk­te, Dienst­leis­tun­gen sowie Patent- und Mar­ken­stra­te­gi­en. Die­ses Mit­ein­an­der macht jeden Teil­neh­mer am Science4Life Ven­ture Cup zu einem Gewinner!

Mehr Infos

CeBIT Inno­va­ti­on Award 2018

Bewer­bungs­schluss: 1. Novem­ber 2017

Der CeBIT Inno­va­ti­on Award macht die Viel­falt, Leis­tungs­fä­hig­keit und Inno­va­ti­ons­kraft von eta­blier­ten For­schungs­ein­rich­tun­gen genau­so wie von jun­gen Entre­pre­neu­ren zwi­schen Flens­burg und Pas­sau, Aachen und Zwi­ckau all­jähr­lich aufs Neue sicht­bar. Im Fokus ste­hen dabei weni­ger die tech­ni­sche Leis­tungs­fä­hig­keit als viel­mehr der All­tags­nut­zen der ein­zel­nen Wettbewerbsbeiträge.

Mehr Infos

Kli­ma­hou­se Start­up Award 2018

Bewer­bungs­schluss: 20. Novem­ber 2017

Ein Grün­der­wett­be­werb für ganz Euro­pa, denn mit dem Award wer­den Tech­no­lo­gi­en von euro­päi­schen Start­ups aus­ge­zeich­net, die sich mit der Ener­gie­sa­nie­rung und ener­gie­ef­fi­zi­en­tem Bau­en beschäftigen.

Mehr Infos

ERCIS Launch Pad 2017

Bewer­bungs­schluss: 6. Dezem­ber 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jähr­lich statt­fin­den­der Wett­be­werb für Grün­der, Grün­dungs­wil­li­ge und Grün­dungs­in­ter­es­sier­te mit inter­es­san­ten Ide­en für IT-Pro­duk­te oder -Ser­vices. Aus allen Ein­rei­chun­gen wählt eine Exper­ten­ju­ry aus Grün­dern und For­schern Fina­lis­ten, die ihre Idee dann in einem Fina­le pit­chen dürfen.

Mehr Infos

Deut­scher Grün­der­preis 2018

Bewer­bungs­schluss: 15. Dezem­ber 2017

Der Deut­sche Grün­der­preis ist die bedeu­tends­te Aus­zeich­nung für her­aus­ra­gen­de Unter­neh­mer in Deutsch­land. Ziel der Initia­ti­ve ist es, ein posi­ti­ves Grün­dungs­kli­ma in Deutsch­land zu för­dern und Mut zur Selbst­stän­dig­keit zu machen. Teil­neh­mer um den Preis wer­den aller­dings durch ein Exper­ten­netz­werk vor­ge­schla­gen und so nominiert.

Mehr Infos

