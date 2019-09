Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 2. bis 8. September 2019

Darf man als Gründer politisch sein? Man muss es sogar. Sonst ist nämlich bald Schluss mit Innovationen und Selbstverwirklichung, mit freien Ideen und freien Träumen. Ein gesundes Gründerklima kann es nur in einer gesunden Demokratie geben. Und für die muss man einstehen, politisch sein und mutig. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Nachwahlwoche.

Gender Gap – Sprechtag Unternehmensnachfolge 2019 Frankfurt

Frankfurt am Main, 2. September 2019

Der nächste Sprechtag Unternehmensnachfolge findet direkt Anfang September statt und lädt alle Interessierten ein, sich über die Nachfolge und Übernahme ausführlich zu informieren.

Antworten bekommen

Stammtisch der Startup-Szene Leipzig September 2019

Leipzig, 2. September 2019

Austausch und Vernetzung – dabei geht es natürlich beim Stammtisch in Leipzig der Gründer- und Startupszene! Eine kurze Vorstellungsrunde erleichtert den Einstieg und dann könnt ihr euch über Hürden, Erfolge, Niederlagen und vieles mehr mit anderen austauschen.

Mit Feierabendgetränk

Innovations-Café: Geschäftsmodell Sicherheit mit Startup- und Experten-Talk München 2019

München, 3. September 2019

Bist Du sicher? – Reale versus gefühlte Gefährdung! In dieser Ausgabe des Innovations-Cafés erleben die Gäste eine Panel-Diskussion mit Start-ups, ExpertInnen und ProfessorInnen zur Sicherheitsbranche und dem Business mit der Angst.

Angst essen Zukunft auf

Workshop für Startups und Gründer Frankfurt September 2019

Frankfurt am Main, 4. September 2019

Startups Freelancer, Gründer: Ihr wollet geschäftlich Erfolg haben und das selbständig? Eure Geschäftsidee umsetzen, ein Unternehmen gründen oder ein Geschäft/Praxis übernehmen? Dieser Workshop bereitet euch auf anstehende Aufgaben vor.

Gut geplant

Fragen kostet nichts Frankfurt 2019

Frankfurt am Main, 4. September 2019

Vor, während und auch nach der Gründung eines Unternehmens ist guter Rat entscheidend. Nutzt also die Gelegenheit, sich beim Infoabend “Fragen kostet nichts” wertvolle Tipps zu holen. Dabei geben Experten Antworten und Ratschläge in den Bereichen Gründung & Startphase, Finanzierung & Förderung sowie Marketing & Wachstum.

Gratis, aber nicht umsonst

Startupnight 2019: The only night you need! Berlin 2019

Berlin, 6. September 2019

Über 250 Startups rund um die Themen Next Gigabit Society, Connected World, Smart Data Economy, Future Mobility und The Next Next, also disruptive Innovationen, präsentieren sich auf einer der größten Startup-Messen Europas vor mehr als 4.000 Besuchern.

Atemlos, aber sinnvoll

Ada Lovelace Satellite Switzerland 2019 Zürich

Zürich, 6. September 2019

Das Ada Lovelace Festival erobert die Schweiz und lädt damit die lebendige und aktive ICT-Community zum Ada Lovelace Satellite Switzerland nach Zürich ein, um sich auszutauschen, Neues zu lernen und miteinander zu vernetzen.

Von wegen Heidi

IFA NEXT 2019 Berlin

Berlin, 6. bis 11. September 2019

IFA NEXT bringt zusammen, was zusammengehört: das globale Know-how für die Zukunft von Technik, Business und Lifestyle. Mit dem neu konzipierten Treffpunkt für Entrepreneure und Forscher, IFA NEXT verwandelt sich die Halle 26 in einen einmaligen Innovation-Hub.

Alles für morgen

IFA Summit 2019 Berlin

Berlin, 8. und 9. September 2019

Unter dem Motto “Shifting Patterns – The Rise of Dataism” findet die diesjährige Veranstaltung zum Thema Big Data statt. Als Think Tank der IFA ist der Summit eine Plattform für Vordenker und innovative Ideen.

Taten für Daten

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Gründerpreis NRW 2019 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. September 2019

Mit Erfolg zum Erfolg: Lass Dich für Deine gelungene Gründungsidee feiern. 60.000 Euro Preisgeld für die besten Gründerinnen und Gründer Nordrhein-Westfalens.

Mehr Infos

Smart Country Startup Award 2019

Bewerbungsschluss: 15. September 2019

10.000 Euro als Preisgeld für die innovativsten Startups erwarten euch beim Smart Country Startup Award, der in den Kategorien Smart City und E-Government vergeben wird. Die Finalisten pitchen direkt auf der Smart Country Convention im Oktober.

Mehr Infos

Best Food Founder 2019 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 16. September 2019

Ihr habt ein junges Unternehmen im Bereich Food gegründet und seid auf dem Weg zum innovativen Food Gründer? Dann bewerbt euch für den BEST FOOD FOUNDER AWARD 2019 und gewinnt einen TV-Mediapreis vom ProSiebenSat.1 Accelerator im Wert von 250.000 Euro!

Mehr Infos

Gründerwettbewerb Digitale Innovationen 2/2019

Bewerbungsschluss: 30. September 2019

Mit dem „Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ sucht das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zweimal im Jahr nach den innovativsten Gründerinnen und Gründern. Neben dem Preisgeld von bis zu 32.000 Euro können Preisträger ein großes Expertennetzwerk sowie zahlreiche Förderangebote nutzen.

Mehr Infos

Unternehmerhelden Award 2019

Bewerbungsschluss: 30. September

UnternehmerInnen sind Helden – denn sie haben den Mut, ihre Ideen umzusetzen. Und damit sind nicht nur Unicorns und hippe Gründer aus der Tech-Szene gemeint – sondern vor allem die vielen Solopreneure, die jedes Jahr den Weg in die Selbstständigkeit wagen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.