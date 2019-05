Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 20. bis 26. Mai 2019

Keine Panik! Wenn die Welt dann doch zerstört wird, und so schlecht stehen die Chancen nicht, erkunde doch einfach die Galaxis. Du solltest allerdings ein Handtuch dabei haben. Denn das ist „so ziemlich das Nützlichste“, was Du mitnehmen kannst. Ein guter Rat, den der selige Douglas Adams seinen Lesern mitgab. Von uns gibt’s den wöchentlichen Rat, in den Terminhighlights vom 20. bis 26. Mai nach passenden Veranstaltungen zu suchen, Euch für Wettbewerbe und Awards anzumelden und eifrig und ideenreich zu gründen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Das hat sie verdient.

E-Commerce Week 2019

Online-Konferenz, 20. bis 24. Mai 2019

Über 40 E-Commerce Experten teilen ihr Know How mit euch und versorgen euch mit erfolgreichen Taktiken und Strategien für euren Online-Handel.

Know-how im Internet

#hgp19 – Roadshow zum Hessischen Gründerpreis Wetzlar, Alsfeld, Fulda 2019

Wetzlar, 20. Mai / Alsfeld, 21. Mai / Fulda, 23. Mai 2019

Der Hessische Gründerpreis lädt Gründungsinteressierten, Gründer und Netzwerkpartner zur Roadshow nach Wetzlar ein!

Erfolgreiches Social-Media Marketing für mittelständige Unternehmen 2019 Dresden

Dresden, 21. Mai 2019

Ihr erfahrt, wie ihr als mittelständiges Unternehmen eine zu euch passende Strategie entwickeln könnt und wie ihr Social-Media und Online-Marketing für die Neukundenakquise und Kundenbindung nutzen könnt.

Borderstep Impact Fachforum 2019 Berlin

Berlin, 21. Mai 2019

Startups mit nachhaltigen Geschäftsmodellen tragen maßgeblich zur Green Economy und einer grünen Transformation der Wirtschaft bei. Doch welche Förderung braucht grünes Unternehmertum, damit auch Umwelt- und Klimaschutz davon profitieren? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei?

Gründerforum Dresden 2019

Dresden, 22. Mai 2019

Ihr seid auf dem Weg zum eigenen Business und möchtet euch mit gleichgesinnten Entrepreneuren austauschen? Ihr habt Fragen an etablierte Unternehmen oder braucht einfach einen guten Rat? Das Gründerforum Dresden hilft euch starten!

Die Contra 2019 Düsseldorf

Düsseldorf, 23. und 24. Mai 2019

Traffic und Conversion sind die Dreh- und Angelpunkte, wenn es darum geht, online Umsatz zu generieren. Die Experten-Konferenz Contra dreht sich zum siebten Ma um diese Schlüsselfaktoren, ganz unter dem Motto „Exzellentes Marketing für mehr Umsatz“.

Startup Safari Leipzig 2019

Leipzig, 23. und 24. Mai 2019

Bei der Startup SAFARI Leipzig 2019 öffnen die Unternehmen aus dem lokalen Startup-Ökosystem ihre Türen und laden zum Blick in die eigenen Geschäftsräume ein. Das Ziel: die Beteiligten untereinander nachhaltig zu vernetzen und erfolgreiche Kooperationen zu fördern.

Marketing und Vertrieb für Startups Frankfurt 2019

Frankfurt am Main, 23. Mai 2019

Was haben SONY und Bill Gates gemeinsam? Beide schafften es mit einer unterlegenen Lösung an die Spitze. Wie? Mit der Fähigkeit, etwas zu verkaufen. Welche Tools ihr dafür braucht, erfahrt ihr hier.

Saxeed, Speed & Start-ups 2019 Zwickau

Zwickau, 23. Mai 2019

Nicht ihr stellt Förderern, Business Angels und Investoren eure Gründungsidee vor, sondern diese werden sich euch vorstellen und um eure Gunst kämpfen: Ihr entscheidet am Ende, wer euch überzeugt und mit wem ihr für eure Gründung zusammenarbeiten wollt.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

U-Start Accelerator Programm – Go Circular! 2019

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019

Innovative Recyclinglösungen für elektronische Abfälle, Sekundärprodukte und Verbundstoffe gesucht – Jetzt mit eurem Startup für das U-Start Accelerator Programm bewerben!

Hubitation Startup Contest 2019

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019

Wie sieht Wohnen in der Zukunft aus? Wenn ihr dazu eine innovative Idee habt oder mit eurem Startup genau dieser Frage nachgeht, dann solltet ihr euch beim Hubitation Startup Contest bewerben. Lasst aus einer kleinen Idee etwas Großes werden!

Green Alley Award 2019

Bewerbungsschluss: 25. Juni 2019

Der Green Alley Award 2019 richtet sich an alle Start-ups und Jungunternehmer, die ein Geschäftsmodell in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung entwickelt haben. Ziel ist, Vorreiter der Circular Economy zusammenzubringen, mit ihnen an ihrem Geschäftsmodell zu arbeiten und sie idealerweise mit potenziellen Kunden zu vernetzen.

Gründungswettbewerb start2grow 2019

Bewerbungsschluss: 28. Juni 2019

start2grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise.

SENovation-Award 2019

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2019

Jung, kreativ und interessiert an Senioren – ein Widerspruch? Ganz und gar nicht, finden die Initiatoren des SENovation Award und zeichnen seniorenfreundliche Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben.

EYA – European Youth Award 2019

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2019

Der European Youth Award zeichnet junge Europäer mit digitalen Lösungen mit sozialem Mehrwert für die Gesellschaft aus! Gesucht werden innovative Ideen und Gründer und Entwickler von digitalen Lösungen unter 33, die sich noch bis zum 15. Juli bewerben können!

Darboven IDEE-Förderpreis 2019

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2019

Gesucht: Mutige Frauen mit Unternehmergeist, denn der Darboven IDEE-Förderpreis zeichnet Jungunternehmerinnen aus, denn es braucht mehr engagierte weibliche Vorbilder, Unternehmerinnen und Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Jetzt bist zum 31. Juli bewerben!

